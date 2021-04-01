Есть ли жизнь после Даниельсона

«Грузинская мечта» больше не хочет говорить с оппозицией. Отъезд европейского посредника, по мнению представителей правящей партии, подтверждает правоту власти, и теперь настало время перейти от разговоров к текущим делам.

«Мы оставляем за собой право не тратить время на обсуждение капризов, а полностью сосредоточиться на реальных проблемах, которые беспокоят наш народ и нашу страну», – заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, посвятившего довольно длинный монолог итогам провалившихся переговоров с участием Кристиана Даниельсона, как нельзя лучше отражает позицию «Грузинской мечты» относительно возможности дальнейших дискуссий с оппозицией по выводу страны из затянувшегося политического кризиса.

По мнению Гарибашвили, «радикальная оппозиция не пытается выйти из тупика, в который она загнала себя», у нее «не хватило смелости и мудрости отказаться от совершенно необоснованных претензий и подписать документ», и теперь время разговоров прошло:

«В ближайшие несколько недель мы представим масштабные проекты в области сельского хозяйства, инфраструктуры, экономики. Поэтому у нас не будет времени на эти бесполезные и абсолютно непродуктивные переговоры».

Интересно, что из всего перечисленного в документе, опубликованном Даниельсоном перед отъездом, важнейшим Гарибашвили считает отсутствие упоминания о досрочных выборах. Это, полагает премьер, подтверждает правоту «Грузинской мечты» в политическом споре и закрывает все вопросы к ней.

То, что в обозначенном документе были прописаны вполне конкретные шаги, которые правящая партия должна была сделать для прекращения политического кризиса, в том числе отменить внесенные ею же поправки в законодательство, Гарибашвили предпочел не вспоминать. Как не вспомнил и то, что участвовавшие в переговорах председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Арчил Талаквадзе также отказались ставить подпись под соглашением.

Более того, по мнению премьер-министра, отныне всем стало понятно, что «искусственно созданный т.н. кризис, на самом деле является лишь острым кризисом радикальной оппозиции». А Европа сегодня «лучше понимает ситуацию». В то время как «грузинский народ ясно увидел, чьи интересы этим преследуются».

В оппозиции в ответ высказали надежду, что Европа действительно сегодня «лучше понимает ситуацию» и не оставит страну на откуп «Грузинской мечте» и господину Гарибашвили:

«Этот человек отвечал за контакт с Шарлем Мишелем. Так что будем ждать наших европейских, западных коллег. В такой сложной ситуации, в этом политическом тупике они не оставят Грузию. У них будет своя четкая позиция по всем этим вопросам. Мы готовы к следующему раунду, но все зависит от посредников, какую позицию они выразят», – заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Схожего мнения придерживается член партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили. По его мнению, другого выхода, кроме продолжения переговоров, попросту нет. Альтернатива – перманентное противостояние, наглядным примером которому может служить инцидент с Владимиром Познером. Поэтому, считает Мегрелишвили, переговоры – единственный способ нормализовать ситуацию:

«Для президента (Европейского совета) Шарля Мишеля это было делом престижа. Думаю, эта неудача станет для него проблемой репутации, и будут приняты какие-то меры. Я думаю, что нам следует ожидать большего американского участия на более позднем этапе, если мы хотим полагаться на иностранную помощь в переговорах. В конечном итоге, провал переговоров – проблема обеих сторон».

Впрочем, в «Едином национальном движении» нежелание правящей партии продолжать переговоры расценили как слабость. По мнению члена политбюро оппозиционной силы Саломе Самадашвили, «Грузинская мечта» понимает, что любые уступки будут для нее очень опасными, и поэтому отказывается от переговоров»:

«Заявление премьер-министра подтверждает то впечатление, которое осталось у нас от последнего раунда переговоров. Фактически, правительство «Грузинской мечты» не хотело заканчивать переговоры каким-либо исходом и вывести страну из политического кризиса. Это довольно примечательное заявление, в том числе для наших западных партнеров. И в Вашингтоне, и в Брюсселе нам говорили, что переговоры – это выход из этого политического кризиса».

По мнению Самадашвили, в тупике оказалась именно «Грузинская мечта», которая с одной стороны не может пойти на уступки, так как потеряет власть, а с другой – и так находится в шаге от потери власти из-за своего упрямства.

Но в правящей партии настаивают: заявление премьер-министра в точности описывают нынешнюю ситуацию, когда цель оппозиции – не соглашение, а дестабилизация. Такое мнение, в частности, высказал один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский:

«Содержание заявления премьер-министра точно описывает сложившуюся ситуацию. Конкретный человек прибыл от имени ЕС, выступил с конкретными посланиями, предложил решения, и это оказалось неприемлемым для всех оппозиционеров. Это сила, которая стремится дестабилизировать ситуацию. Это относится не только к переговорам, но и к любому вопросу, например, к пандемии. Прилагаются все усилия, чтобы держать Грузию в зоне турбулентности».

Впрочем, в экспертном сообществе указывают на то, что ни власти, ни оппозиция не услышали главного, о чем говорил Кристиан Даниельсон. По мнению советника четвертого президента Грузии по международным отношениям Тенгиза Пхаладзе, европейский дипломат перед отъездом довольно четко расставил все точки над «i»:

«Думаю, сам Даниельсон дал очень четкую и вполне понятную оценку, что лидеры должны идти на компромиссы и сами справляться с вызовами. Он отметил, что стороны не были к этому готовы, но также сказал, что, когда речь идет о европейских устремлениях, необходимо понимать, что это требует компромиссов, особенно со стороны правящей партии, которая имеет больше амбиций и больше ответственности».

Впрочем, по мнению наблюдателей, господин Даниельсон явно недооценил размер амбиций каждого из политических оппонентов, и также явно переоценил степень их ответственности.