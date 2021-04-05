Веники и закон Ньютона

Политическая ситуация в Грузии становится все более непредсказуемой. Вчера в Батуми сторонники правящей силы закидали вениками и яйцами офис «Нацдвижения». А сегодня представители «Грузинской мечты» еще раз напомнили, что веники – это символ силового режима бывшей партии власти. В оппозиции считают, что действия правящей силы ведут к гражданскому противостоянию.

«Грузинская мечта» еще раз удивила своих оппонентов тягой к веникам как орудию политической борьбы. Вчера активисты партии власти в Батуми устроили шествие с вениками у офисов «Нацдвижения», «Европейской Грузии» и движение «Сирцхвилиа». Как пояснили активисты, большинство из которых, как выяснилось сегодня, являются сотрудниками местных органов самоуправления и основанных на их базе служб и предприятий, этим они хотели еще раз напомнить «Нацдвижению» о порочных методах его бывшего правления.

9 лет назад веники фигурировали в скандальных видео о системных нарушениях прав заключенных в тюрьмах. Обнародование этих кадров перед парламентскими выборами 2012 года сыграло свою роль, подтолкнув большинство избирателей проголосовать не за «Нацдвижение» Михаила Саакашвили, а за «Грузинскую Мечту» Бидзины Иванишвили. Тогда, как и все последующие годы, в бывшей партии власти признавались, что в тюрьмах системные правонарушения были, но видео, в которых фигурируют веники, называли исключительно постановочными.

О том, что при «Нацдвижении» в тюрьмах заключенных насиловали вениками, один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Созар Субари утверждал и сегодня. Он же предложил рассматривать веники как… проявление третьего закона Ньютона в грузинской политике. О законах физики депутат Субари вспомнил в ответ на вопрос журналистов, насколько приемлемыми он считает акции с вениками:

«Для меня неприемлемо, когда в тюрьмах насилуют людей вениками, неприемлемо, когда в тюрьмах (под пытками) убивают людей. Вообще, если не ошибаюсь – это третий закон Ньютона, когда действие вызывает противодействие, и это действует не только в физике. С нашей стороны все это не поощряется, но это позиция тех людей. И не надо ложно интерпретировать мои слова. Веник стал символ «Национального движения». И пусть не обижаются, если кто-то им приносит эти веники и напоминает, что они собой представляли».

Там же Созар Субари добавил, что «Грузинская мечта» готова вести диалог с оппозицией, если там себя будут вести конструктивно. Конструктивно, это если оппозиция прервет бойкот, акции протеста, войдет в парламент и начнет работу вместе с правящей силой над судебной и избирательной реформами, пояснил он.

О том, что веники – символ «Нацдвижения», повторяли и другие депутаты «Мечты», объясняя своеобразные «флешмобы с вениками» своих сторонников реакцией на постоянное оскорбление представителей власти со стороны оппозиции.

Противники власти батумский инцидент считают выполнением обещаний премьер-министра Ираклия Гарибашвили. На прошлой неделе после второй безуспешной попытки спецпосланника Кристиана Даниельсона привести стороны к компромиссу в разрешении политического кризиса, Гарибашвили заявил, что партия власти больше не будет тратить время на оппозицию.

Лидер «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе напомнила обществу, что вчера в Рустави был ранен ножом их соратник, депутат Сакребуло Георгий Мгебришвили, и что все это, наряду с батумскими событиями, очень похоже на действия, спланированные в Тбилиси:

«Грузинская мечта» окончательно предстала перед нами той силой, которую вообще не интересует решение политического кризиса. Вчера активист «Грузинской мечты» холодным оружием ранил нашего депутата в Сакребуло. И в Батуми был тяжелый факт, где зондеры носились у офиса «Нацдвижения» с вениками в руках. И это происходит на девятый год правления «Грузинской мечты». Все это доказывает, что «Грузинская мечта» не хочет брать на себя ответственность за поляризацию в стране и завершить кризис».

Мобилизацию активистов правящей силы оппозиция связывает с их планами организовать 15 мая широкомасштабную акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения из заключения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца оппозиционного ТВ Мтавари Георгия Руруа. Чем чреваты инциденты с вениками, предупреждает один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Власть заявляет, что ведет страну к ЕС, и в то же время прикрывается вениками. С вениками мы в ЕС не войдем, с такой поляризацией тоже. Просто невероятно, чтобы в какой-нибудь нормальной стране против оппозиции устраивали контракции. Так власть хочет отвести внимание от других проблем, а еще старается создать барьеры оппозиции, которая пошла в регионы. Они анонсируют какие-то контракции. Все это безответственное, преступное действие власти, которая разжигает гражданское противостояние».

Призывы западных партнеров, местных правозащитных НПО деполяризировать политический спектр давно слышны в адрес грузинских властей. Веники, камни, палки, агрессия и чернуха стали визитной карточкой почти всех выборов: президентских, парламентских, в местные органы самоуправления.

Но на этот раз, на фоне затяжного политического кризиса, все больше грузинских наблюдателей опасаются, что радикальные настроения обострятся в самом грузинском обществе.

Черта грузинских политиков – вести политическую борьбу не на жизнь, а на смерть, их несговорчивость, возмущает директора Центра европейских исследований Фонда Рондели Каху Гоголашвили. Он недоумевает, почему политическая элита забыла не только о том, что политика – это искусство компромиссов, но и не обращает внимания на то, что происходит в целом регионе, в том числе - как скапливаются российские силы у границ Украины:

«Среди населения уже есть разные радикальные мнения, есть раздражение. Есть риск, что этим воспользуются популистские силы, чтобы создать дестабилизацию, и не такую, которая есть сейчас у нас, а гораздо серьезнее и опаснее. И тогда и власть, и оппозиция, а главное – страна, останутся в проигрыше. В Евросоюзе лучше видят внутренние и внешние опасности. Поэтому они так, можно сказать, лелеют нас, отправляя к нам посланников. Да, там осознают, а здесь нет, что возникнет неуправляемая ситуация, если вдруг Россия начнет войну с Украиной. Такая опасность может грозить и Грузии. И сумеет ли тогда ослабленный пандемией Евросоюз защитить Украину, а потом и Грузию, вот в чем вопрос?»

На то, что большинство населения Грузии (60%) негативно оценивает бойкот оппозиции, указывают итоги соцопроса, обнародованные сегодня Международным республиканским институтом IRI. На поляризованность общества в свою очередь указывает и то, что одинаковое число опрошенных – 45% – «за» и «против» досрочных выборов. «Во время проведения опросов грузины отличались постоянным оптимизмом. Сейчас, похоже, ситуация меняется, граждане все больше обеспокоены состоянием экономики, пандемией и политическим кризисом в стране», – сказал региональный директор IRI по Евразии Стивен Никс. Но учтут ли это мнение власть и оппозиция, остается под большим вопросом.