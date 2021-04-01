487 страниц от Народного защитника

Громкие дела 2020-го, положение заключенных в грузинских тюрьмах, случаи дискриминации, непредотвращенного суицида среди подростков и многое другое: аппарат Народного защитника обнародовал отчет за прошлый год.

Презентацию отчета омбудсмен Нино Ломджария начала с тюремной темы. По словам Народного защитника, в 2020 году аппарат изучил 17 случаев смерти заключенных, произошедших в 2015-2017 годах.

«Согласно материалам дела, данные экспертиз указывают на то, что у заключенных были серьезные проблемы со здоровьем при жизни, которые не лечили в пенитенциарных учреждениях. К сожалению, следствие интересовалось только окончательными причинами смерти и не изучало, получали ли люди соответствующие медицинские услуги при жизни и, если не получали, то почему», – заявила Нино Ломджария.

По словам омбудсмена, в тюрьмах сохраняется система неформального правления т.н. «смотрящими». Все это поощряется самой тюремной администрацией, для того чтобы заставить других заключенных молчать о проблемах и поддерживать мнимый порядок в учреждении.

Кроме того, как говорит Нино Ломджария, публичные нападки бывшего министра юстиции Теи Цулукиани на аппарат омбудсмена во многом осложнили работу его представителей в пенитенциарных учреждениях. Они не раз сталкивались с агрессией со стороны групп заключенных, которая не была пресечена соответствующим образом:

«Мы работали в очень тяжелых условиях, имели место случаи нападений групп заключенных на представителей Народного защитника, которые таким образом вынуждали покинуть территорию тюрем. Это происходило очень организованно и одновременно в различных пенитенциарных учреждениях (…) Народный защитник впервые в истории приостановил работу национального механизма превенции в учреждениях открытого типа из-за того, что там не были обеспечены вопросы безопасности», – сказала Ломджария.

В 2020 году ухудшилось обращение полицейских с гражданами в ходе задержаний, производимых в административном порядке:

«Из 463 случаев, изученных нами, в 34% были зафиксированы факты телесных повреждений, полученных при задержании или после него. В 2018 году, этот показатель, например, составил 26%, а в 2019 – 31%».

При этом, как говорит Ломджария, подобные дела зачастую расследуются неэффективно. В качестве примера Народный защитник упомянула громкое дело 15-летнего Луки Сирадзе, который в конце 2019 года покончил с собой после опроса в полиции. Осужденная по этому делу следователь Марианна Чолоян в сентябре 2020-го была приговорена к трем годам лишения свободы:

«Несмотря на то, что по этому делу был привлечен к ответственности один сотрудник полиции, в деле есть не одно важное обстоятельство, которое указывает на возможные преступления, совершенные другими сотрудниками полиции».

Невзирая на то, что Народный защитник обратился в прокуратуру с требованием дополнительно изучить эти обстоятельства – ведомство делать это отказалось, сказала Ломджария.

Еще одно дело 2020-го касается бывшего мэра Марнеули Теймураза Абазова, который обвинялся в обращении, унижающем достоинство жителя Марнеульского района, а также в незаконном получении и распространении материалов, касающихся личной жизни или персональной информации человека:

«Прокуратура на заключительном этапе судебного процесса необоснованно сняла одно из двух тяжелых обвинений, предъявленных Абазову. В частности, организацию распространения кадров. Тем самым она фактически способствовала вынесению оправдательного приговора», – заявила омбудсмен.

Помимо этого в ее отчете речь идет о деле картографов, о «критических огрехах» в ходе расследования эпизода, касающегося возможного тайного вывоза из тюрьмы на допрос бывшего главы МВД Вано Мерабишвили и пр.

В отчете также затронуто положение людей, проживающих в конфликтных регионах. 2020 год для них был особенно тяжелым, сказано в отчете:

«Еще до пандемии де-факто власти оккупированного Цхинвали на т.н. пропускных пунктах полностью ограничили свободу передвижения. В связи с этим уже более года все больше людей погибают из-за того, что не смогли получить соответствующие медицинские услуги на оккупированных территориях. Также, к сожалению, следует отметить, что в 2020 году произошло 2 несчастных случая, связанных с тем, что люди пытались попасть в Зугдиди, переплыв Ингури, или в обход оккупационной линии».

В отчете также есть глава, посвященная беженцам. Согласно информации Народного защитника, в стране при обеспеченных жильем 42 370 семьях, остается еще почти столько же – 40 131, которые все еще ожидают своей крыши над головой.

«Пусть и в 2020 году, в сравнении с предыдущими годами, было расселено больше всего – 711 семей, (до этого проживавших) в 96 разрушавшихся зданиях, несмотря на эти усилия, вызовы все еще остаются», – говорится в отчете.

Серьезной проблемой остается предотвращение детского суицида. В стране, по словам Народного защитника, нет инструментов и методологического документа, позволивших бы оценить риски. Омбудсмен, ссылаясь на данные МВД, приводит следующие цифры: в 2020 году несовершеннолетними было совершено 14 самоубийств и 54 попытки суицида. Трагический пример того, что эта проблема носит системный характер – самоубийство 14-летней девочки-подростка из Кобулети, говорится в отчете Народного защитника.