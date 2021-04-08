ЕС критикует Грузию за поспешное принятие новых правил отбора судей

В Европейском союзе указали на ряд недочетов в процессе принятия парламентом Грузии законодательных поправок, предусматривающих изменение процедуры отбора судей Верховного суда (ВС). Соответствующее заявление распространила представитель внешнеполитической службы ЕС Набил Массрали, – пишет «Новости-Грузия».

В заявлении подчеркивается, что пересмотр процедур является одним из условий выделения Тбилиси финансовой помощи – второго по счету транша макрофинансовой помощи ЕС в размере около 60 миллионов евро, который Грузия планирует получить в октябре 2021 года.

«ЕС приветствует инициативу по изменению законодательных рамок процесса отбора, однако вызывает разочарование то, что парламент Грузии разработал и принял эти поправки поспешно и без всеобъемлющих консультаций. Мы сожалеем, что Грузия внесла поправки в законодательство в спешке, без своевременного запроса или окончательного заключения Венецианской комиссии», – сказано в заявлении.

Евросоюз настоятельно рекомендует Грузии как можно скорее запросить оценку Венецианской комиссии, чтобы выяснить, соответствуют ли принятые поправки предыдущим рекомендациям консультативного органа Совета Европы.

«Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из судей, профессиональная компетенция и добросовестность которых – на высочайшем уровне», – говорится в заявлении.

1 апреля парламент Грузии принял поправки в Закон «Об судах общей юрисдикции», которые предусматривают изменения в процедуры отбора судей Верховного суда Высшим советом юстиции.

Изменения коснулись почти всех этапов отбора: публичных слушаний кандидатов, порядка голосования по окончательному списку и так далее. Кроме того, они допускают возможность обжалования окончательного решения об избрании судей Верховного суда Советом юстиции.

Более трети членов парламента Грузии не принимали участие в голосовании. 54 депутата от оппозиции продолжают бойкот законодательного органа уже более пяти месяцев, поскольку считают результаты парламентских выборов 2020 года сфальсифицированными.

Комментируя поправки, инициированные «Грузинской мечтой», оппоненты властей называли их «формальными». Критиковали инициативу авторитетные грузинские НПО и конституционалисты. Коалиция за независимое и прозрачное правосудие назвала изменения «фрагментарными», заявив, что они «полностью оторваны от реальности, существующей в стране».