Уже не Познер

«Моя страна напоминает сумасшедший дом, которому нужны врачи, но и самим этим врачам тоже нужны врачи и я не знаю, чем могу я помочь бедному моему народу».

Подписываюсь под каждым словом, которые написаны… нет, не сегодня, не вчера и даже не год тому назад. Этим словам более 100 лет, и принадлежат они большому грузинскому писателю Михаилу Джавахишвили, которого сталинский кровавый режим с удовольствием расстрелял в 1937 году, «чтоб чего не сотворил, чтоб не писал, и чтобы меньше думал».

«Весь мир сошел с ума», часто говорим мы эту фразу, подразумевая, что то, что сейчас творится, это полное сумасшествие и никогда раньше такого не было. Но, бегло глянув на историю, мы в очередной раз убедимся, что ничего нового нет под луной. Во все времена люди считали, что их время самое буйное и опасное. Сто лет тому назад очередной виток безумия привел мир к мировой войне, так что сегодня мы еще хорошо держимся.

Наверно, в доисторические времена какой-нибудь середнячок-питекантроп, сидя в плохо проветриваемой пещере, вздыхая, тоже говорил своей питекантропихе:

– Ужас, что творится, с ума все посходили и добром это не кончится. Следи за огнем, а я пойду, сосну часок, нервишки совсем ни к черту, невмоготу мне на все это смотреть. Весь мир ополоумел.

Так что, не надо паниковать, все наладится, все устаканится, и этот виток безумия тоже рано или поздно закончится. Хотелось бы пораньше, но это уже как получится. Пока что 30 лет мы все никак не успокоимся и все задаемся герценским вопросом «кто виноват?». Единственное, что мы точно знаем, виноваты не мы, а кто-то другой. Набить бы этому другому морду, да Заратустра не позволяет.

Несколько дней тому назад страна в очередной раз возбудилась без нужды, когда вдруг обнаружила, что после комендантского часа, в одном из очень недешевых ресторанов пирует российско-американский журналист, первый президент Академии российского телевидения, писатель и ведущий авторской программы на «Первом канале» Владимир Познер. Он прилетел в Тбилиси чартерным рейсом, привез с собой около 50 человек друзей, они закатились в ресторан «Винотел» и там праздновали день рождения Владимира Владимировича… не Путина, а самого Познера, который тоже Владимирович по батюшке. За последние годы Познер часто прилетает в Грузию и очень мило проводит здесь свое свободное от журналистики время. Но в этот раз общественность вдруг спохватилась, вспомнив его высказывания насчет грузино-абхазских отношений и решила, что нечего ему у нас делать. Активисты ЕНД окружили «Винотел», и, выкрикивая нехорошие слова, обстреляли стены ресторана яйцами. Нападавшие храбро шли в бой с русской оккупацией в лице 87-летнего Познера. Грузинская полиция с трудом сдерживала их атаку на гостиницу. Я по телевизору видел эти кадры и думал про себя, если бы эти молодцы в августе 2008 года с таким же пылом бросались на русские войска, то они гнали бы оккупантов до самой Тулы. Но тогда их там не было, тогда они тоже бросались, но совсем в противоположную сторону.

В общем, после такого «теплого» приема, пришлось «путинскому пропагандисту» (как его у нас назвали) Познеру и его друзьям спешно покидать ресторан и тем же чартерным рейсом возвернуться домой.

Я не буду детально разбирать это действо, так как о нем писали все, кому не лень. А мне лень. Скажу одно: от него (от действа) дурно пахнет. Владимир Познер очень разносторонне-сложный человек. Мне он в первую очередь памятен телемостами СССР-США (помните крылатую фразу «В Советском Союзе секса нет?», это как-раз из тех мостов). Познер в восьмидесятых годах перевел на русский язык культовую книгу Хантера Дэвиса «Авторизованная биография «Битлз», которая дорога всем битломанам мира. И за это я очень ему благодарен.

Интересный факт: Владимир Познер – это человек, к которому все относятся с подозрением. Злые языки говорят, что он наследник всех спецслужб мира. Если это так, то он молодец. Это не каждому дано, так облапошивать весь мир. Во всяком случае, ни официальный Кремль, ни российские ура-патриоты, ни наши, ни ваши, ни те и ни другие, никто особой теплоты к нему не высказывает. Несмотря на это, он, гражданин трех стран (США, Франции и России), умудряется всегда быть на плаву, в свои года держится бодрячком и не собирается сдаваться.

Будь я на месте наших активистов, я б не поднимал этого дурацкого скандала, а пошел, поговорил бы с ним по душам и постарался перетянуть его на нашу сторону. Но мы же горячие и непредсказуемые ребята. Или предсказуемые? Вот и произошло то, что произошло. А кто оказался в проигрыше? Это покажет будущее.

Протестные действия на сей раз были высосаны из пальца, по моему скромному мнению, конечно. Единственное, что в самом деле было безобразием со стороны гостей, так это нарушение комендантского часа, который один для всех, для приезжих и неприезжих. Но и об этом должна была думать принимающая сторона.

А теперь о печальном.

На днях Грузия потеряла двух своих выдающихся сынов, и это событие намного болезненнее, чем внезапный приезд и кутеж в ресторане господина Познера. Анзор Эркомаишвили – музыкант, фольклорист, хоровой дирижер, собиратель грузинских народных песен, основатель и руководитель великолепного ансамбля «Рустави» и просто хороший человек со светлыми глазами. Неоценим его вклад в грузинскую культуру. Еще со студенческих времен он начал собирать и записывать гурийские народные песни, и кто знает, если б не его кропотливый труд, сколько ценного фольклорного материала не дошло бы до наших дней. 31 марта, на 79-ом году жизни, маэстро Эркомаишвили скончался от осложнений, вызванных ковидом.

Буквально через несколько дней, 3 апреля, покинул эту землю большой писатель Гурам Дочанашвили. Его роман «Облачение первое» является одной из самых наших любимых и цитируемых книг. Часто его называют грузинским Маркесом, хотя, с таким же успехом Габриеля Гарсия можно назвать колумбийским Дочанашвили. Роман переведен на русский язык и своим русскоговорящим друзьям я советую его почитать. Это действительно «Великий грузинский роман», достойный Нобелевской премии. Жаль, что шведский комитет до нас так и не добрался, а то Гурам Дочанашвили обязательно стал бы лауреатом. Теперь такого уровня литератора у нас уже не осталось и в ближайшее время и не предвидится.

И вот, на фоне этих двух ничем невосполнимых потерь, приезд и уезд Владимира Познера как-то кажется мелким и не настоящим.

И несерьезным.

Но это для кого как.

P.S. Я не знаю, что Познер говорил про Грузию, но знаю одно: Россия – авторитарное государство и многие знаковые фигуры вынуждены говорить то, что от них требует верховная власть. Знаю несколько случаев, когда любимые всем люди, сами того не желая, вынуждены были делать объявления, не совместимые с правдой и моралью. Вынуждены были потому, что в противном случае они могли много чего потерять. Так что, еще не ясно, говорил Познер от всего сердца, или же он сказал то, что от него требовали. Хотя, конечно, такие поступки никого не красят.

Но не судите, и не будете судимы, как говориться в одной умной книжке.

P.P.S. А вот интересно, если бы Алексей Навальный, главный путинский антагонист, захотел бы посетить Грузию, как бы его встретили наши активисты? Или его нынешнее оппозиционерство обнулило все его высказывания в наш адрес?

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