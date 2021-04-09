Гальская трагедия: 10 апреля в Грузии объявили днём траура

10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших 7 апреля четырёх жителях Гальского района. Распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как сообщили в правительстве, в стране, на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги – с 00:00 10 апреля до 00:00 11 апреля 2021 года.

Накануне премьер Грузии выразил соболезнования родным и близким погибших. Гарибашвили говорит, что «будет строго поставлен вопрос об ответственности оккупационного режима за все инциденты и факты незаконных задержаний граждан».

Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.

Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.

Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».

Из Зугдиди в Гальский район Абхазии уже перевезли тела 62-летнего Тамаза Басландзе и 30-летней Тамуны Цатава. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче Гальского района перевезут сегодня.