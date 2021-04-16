Югоосетинская неделя: игра в наперстки или прокурорская сага

Во вторник, 13 апреля, парламент сначала отправил генпрокурора Урузмага Джагаева в отставку, по истечении его пятилетнего срока, а затем отклонил кандидатуру сочинца Виталия Савченко на должность генпрокурора Южной Осетии. Против него проголосовали 19 из 30 присутствовавших на заседании депутатов, за назначение высказалось только 9.

Со дня появления информации о возможном назначении Савченко его называли креатурой Урузмага Джагаева, все-таки они служили в одном городе – Сочи. Один – помощником прокурора, другой возглавлял следствие в городском УВД, то есть люди не могли не сталкиваться по работе. Кроме того, в югоосетинском руководстве больше некому приписать связи с сочинской прокуратурой.

Савченко сидел на парламентской сессии один, без поддержки, рядом с ним не было никого, кто мог бы рекомендовать его депутатам. Можно понять, почему кандидата не пришел поддержать генпрокурор. Это сработало бы только против Виталия Савченко, учитывая сложные отношения Урузмага Фридоновича с депутатами. Напомню, более двух третей парламентариев в сентябре прошлого года подписали обращение к президенту с требованием отставки генпрокурора Джагаева.

Но почему Анатолий Бибилов не дал себе труда объяснить собравшимся, почему его выбор пал на никому не известного в республике сотрудника прокуратуры Краснодарского края? В этом было одновременно пренебрежение и к депутатам, и к самому кандидату.

По информации парламентариев, накануне заседания президент все же пообщался с депутатами, правда, только из своей фракции, просил их поддержать Виталия Савчеко – без аргументов, по сути, предложил партийцам довериться ему вслепую.

Вслепую доверились только 9 из 15 членов фракции «Единая Осетия». Трое не пришли на сессию, еще двое – вице-спикер Петр Гассиев и представитель «Единой Осетии» Сармат Икоев, – демонстративно вышли из зала и не стали принимать в этом участия, еще один член фракции, мажоритарий Константин Кисиев, – проголосовал против.

Это такие сигналы, которые указывают на сложные отношения, если не сказать противоречия, внутри президентской команды. Депутаты из пропрезидентской фракции продемонстрировали, что не намерены более поддерживать любое решение Анатолия Бибилова. Очевидно, это один из итогов нынешнего кризиса: президент все это время слишком легко жертвовал ими ради своих амбиций – принуждал нарушать законы, совершать поступки, компрометирующие их в глазах населения. Многим может быть обидно, с какой легкостью он поступался их политической судьбой ради того, чтобы защитить одного лишь генпрокурора.

Согласно закону, теперь президент должен представить законодательному органу новую кандидатуру на этот пост в течение 30 дней, то есть до 14 мая.

Перед уходом с занимаемой должности Урузмаг Джагаев преподнес сюрприз югоосетинской общественности. На прощальной встрече с сотрудниками Генпрокуратуры он представил исполняющим обязанности не первого заместителя Сергея Битиева, как того требовал закон, а другого зама – Магомеда Багаева.

Все ожидали увидеть временным исполняющим обязанности Сергея Битиева, но в последний момент вдруг оказалось, что в отношении первого зама проводится служебная проверка и он временно отстранен от должности. Согласно закону о прокуратуре, в случае отсутствия первого заместителя или невозможности исполнения им своих полномочий, обязанности генпрокурора исполняет следующий заместитель.

По уверениям источников, проверку в отношении Битиева оформили после парламентской сессии задним числом, как будто, она шла уже давно. Ради чего пошли на нарушение закона, почему так важно было назначить врио Багаева, а не Битиева, попытался объяснить телеграмм-канал MADIZAEN:

«Багаев является человеком Джагаева, успешно проявил себя в поручениях по возвращению долговых денег югоосетинских строительных организаций, чем заслужил кличку Мага – пятьдесят процентов. Согласно букве закона, на должность должен быть назначен Сергей Битиев, но кандидат не вписывается в «конфигурацию», так как имел президентские амбиции (участвовал в выборах 2011 года). Посему было принято решение об освобождении от занимаемой должности. Исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора, по нашей информации, будет назначен некий Плиев».

В отличие от телеграмм-канала, местные источники считают, что Битиева забраковали не из-за его участия в президентских выборах 2011 года. Он просто не отвечает требованиям кастинга: слишком осторожный, себе не уме и явно не готов к выполнению любых приказов. Иными словами, не пользуется доверием.

Он не вписывается в новую конфигурацию, которая предполагает, что генпрокурор будет фигурой номинальной, а реально руководить ведомством будет Урузмаг Джагаев, ну или, скажем так, осуществлять стратегическое управление.

Югоосетинские эксперты склоняются к тому, что в сложившейся ситуации президенту некем заменить Джагаева. Надо дожимать сфабрикованные уголовные дела в отношении политических оппонентов, довести до конца дело в отношении силовиков, убивших Инала Джабиева. И, наконец, нужно присматривать за поляной в оставшийся до выборов год…

По мнению югоосетинского общественника Тимура Цхурбати, все говорит о том, что и после отставки экс-генпрокурор Джагаев попытается быть активным игроком на югоосетинском политическом поле:

«Я не думаю, что он уедет. Думаю, он будет пытаться и дальше влиять на ситуацию. Как это у него получится, мне сказать трудно. Но учитывая, как он вцепился во власть, ожидать того, что он просто уедет, было бы наивно».

Об этом Тимур Цхурбати говорил во вторник, а в пятницу информагентство Рес опубликовало новость о назначении Урузмага Джагаева государственным советником президента Бибилова.

Ранее эту должность занимал Давид Газзати. Он курировал информационную политику. Можно предположить, что товарищ Джагаев будет все-таки курировать силовой блок.

Непонятно, это транзитная должность, пока не подыщут другую, или окончательная, которую деятельный Джагаев будет наполнять новым функционалом и влиянием.

Ну а главная интрига – кого предложат на пост генпрокурора – стала подогреваться после того, как в нее включился и куратор Южной Осетии, заместитель главы Управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Шаргаев. В республике уже ни для кого не секрет, что он подыскивает на этот пост свою кандидатуру, и, очевидно, будет настаивать, чтобы Анатолий Бибилов урезонил свои амбиции и представил парламенту его креатуру. Причем, как утверждают источники, это не обязательно будет человек издалека, его могут подыскать и в Северной Осетии.

Другой вопрос – можно ли с уходом Джагаева считать закончившимся политический кризис, коль уж одним из основных требований парламентской оппозиции и протестного электората была отставка генпрокурора?

По мнению политолога Дины Алборовой, пока об этом говорить не приходится:

«Прокурор ушел в отставку, срок его закончился – это нормально. Но закончился ли на этом кризис? Ни в коем случае. Для меня это не просто кризис, связанный с личностью, – просто так совпало. Это все-таки глубочайший системный кризис. И то, что Джагаева снимут и приведут кого-то другого, не решает проблему, потому что все будет повторяться. Проблема в том, что у нас, при наличии всех законов и государственных структур, права человека совершенно не защищены. Один прокурор ушел, другой пришел, но кто даст гарантии, что он будет не хуже предыдущего? Нам нужна защита от произвола чиновников, правоохранительной системы. Это уже нарекания к системе, а не к отдельно взятой личности».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия