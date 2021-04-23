Третью волну в Грузии встретят каникулами

Грузинское правительство объявило с 1 по 16 мая в стране всеобщие каникулы, Значительная часть бизнеса снова перейдет на дистанционный режим работы. Предприниматели выступают против запретов и требуют снятия ограничений, а также дополнительных льгот от государства.

Динамика заболеваемости COVID-19 приближается к опасной черте. Соотношение проведенных тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом за последние две недели вплотную подобралось к 4%, – а за этим, в соответствии с протоколом, должно последовать введение ограничений.

Уже точно известно, что на пасхальные праздники многим предпринимателям придется остановить работу на длительный период. В период с 1 по 16 мая включительно фактически прекратят свою деятельность объекты общепита и увеселительные заведения.

Рестораторы, представители торговли и турбизнеса требуют встречи с премьером Гарибашвили. Главный посыл их сегодняшнего обращения заключался в том, что несмотря на тревожный рост статистики заболеваний, эффективное управление лучше, чем жесткий подход и прямые ограничения.

По словам Котэ Габричидзе, главы Ассоциации рестораторов, эксперименты борьбы с вирусом за счет блокировок продолжаются более года, за счет банкротства малого бизнеса:

«Ограничения не привели к результату, и несмотря на жесткий локдаун, Грузия остается мировым лидером по количеству заболеваний. Мы должны использовать опыт государств, которые не закрыли экономику и планомерно работают с вирусом. Мне непонятны нападки на ресторанный бизнес, который загоняют в подполье. Надо понимать, что люди все равно снимают частные дома, и устраивают там вечеринки и свадьбы. Запреты и блокировки могут позволить себе богатые страны, а мы разоряемся».

Его поддержал председатель Ассоциации торговых центров Леван Каралашвили:

«Необходимо отменить комендантский час – начинается туристический сезон, и очень сложно объяснить гостям, почему в светлое время суток, в 9 вечера они должны сидеть взаперти. Мы требуем встречи с премьером, и предлагаем вместе с представителями малого и среднего бизнеса выработать план по управлению пандемией».

Бизнесмены также считают, что экономический кризис, вызванный пандемией, не преодолен, и требуют продолжения субсидирования, срок которого истекает до конца апреля. Напомним, в рамках 4-го этапа антикризисного плана правительство Грузии выделило в бюджете 515 миллионов лари на поддержку бизнеса. Льготами воспользовались 33 тысячи компаний и 425 тысяч сотрудников.

Впрочем, судя по всему, власти намерены отказаться от практики жестких ограничений и локдауна, так как Минфин больше не планирует вводить дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Бизнесменам ответил замминистра финансов Георгий Какауридзе:

«Глубоко убежден, что, соблюдая эпидемиологические правила, мы сможем пережить третью волну без дополнительных ограничений. Следовательно, в этом случае дополнительных льгот не будет, каждая дополнительная льгота – это дополнительный дефицит бюджета, что в конечном итоге очень негативно сказывается на экономике. Этот вопрос больше не обсуждается», – отрезал чиновник.

Эпидемиологи также сегодня выступили с обещаниями не закрывать экономику. «Мы вынуждены сосуществовать с вирусом», – заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе:

«Пандемия привела к огромным экономическим потерям во всем мире. Понятно, что богатые страны могут противостоять ей, а нам сейчас придется пройти по лезвию ножа. Мы уже не можем полностью закрыть экономику, и приоритет для нас - активизировать процесс вакцинации. На данный момент никаких дополнительных ограничений не обсуждается. Но у меня большая просьба – воздержитесь от многолюдного застолья. Пока сектор здравоохранения справляется, но все изменится, если мы выйдем на две-три или четыре тысячи случаев в день. Поэтому просим всех следовать рекомендациям», – предостерег главный врач страны.

Окончательное решение примет координационный совет – заседание состоится в понедельник, 26 апреля. Впрочем, судя по тональности заявлениям высокопоставленных чиновников, особых ограничений не предвидится.