Абхазская неделя: молчаливая пандемия, ТАСС уполномочен взять интервью

Меньше всего на этой неделе в Абхазии говорили о пандемии. Похоже, что эта тема совершенно перестала волновать и руководство, и жителей страны. Карантинные меры, которые упорно продлевает президент, по-прежнему не соблюдаются и одеть маску вас попросят разве что в медицинском учреждении, и то не в каждом. Между тем, официальная статистика, которую ежедневно представляет Минздрав, свидетельствует о росте заболеваемости. Только за минувшую неделю в стране диагностировано около 400 случаев COVID-19, два человека скончалось.

В Гудаутском районе закрылась на карантин третья по счету школа. Здесь коронавирусом заболели шесть учеников и четыре педагога. Еще в двух школах района отправлены на карантин несколько классов, в которых также выявлены заболевшие. Напомню, что на прошлой неделе в этом же районе частично закрыты еще две школы.

Тем временем политическая жизнь в стране «бьет ключом». С весьма странным заявлением, больше похожим на эссе, выступила общественная организация «Аидгылара». Она констатирует, что «на нерешительность и бездействие времени почти не осталось». Заявление вызвало массу вопросов: к кому обращено послание общественно-политической организации и к чему призывают ее лидеры? Разъяснения прозвучали на заседании высшего совета организации 22 апреля. Руководители «Аидгылара» сообщили о консультациях проводимых с лидерами политических партий и движений и представителями власти Абхазии «по достижению внутриполитической стабильности». Напомним, что ранее общественная организация призвала прокуратуру дать оценку государственным переворотам, происходившим с 2004 года, а президента – объявить политическую амнистию их участникам. Из выступления лидеров организации на высшем совете стало понятно, что они недовольны отсутствием реакции политических сил на предложения «Аидгылара».

Пока народ гадал над заявлением «Аидгылара», оппозиционная партия ФНЕА прокомментировала намерения президента по распродаже энергетики. Здесь все было предельно просто. ФНЕА возмущена призывом президента по распродаже стратегических активов страны и призывает власть пересмотреть свою деятельность, приступить к реальной, ответственной, адекватной работе. ФНЕА напоминает руководству о его действиях, ввергших страну в энергетический кризис, и подчеркивает, что «лимит доверия к власти с каждым днем идет на убыль».

Общественный штаб, созданный рядом общественных организаций в поддержку Путина, провел на этой неделе «круглый стол». Председатель русской общины Роман Рязанцев предложил создать общественное движение «Абхазия и Россия – стратегический союз», «который станет мостом между двумя странами». Участники стола одобрили инициативу. Напомню, что между Абхазией и Россией существует договор о союзничестве и стратегическом партнерстве на государственном уровне. Поэтому инициатива общественных организаций вызывает недоумение: то ли они недовольны тем, как Абхазия поддерживает Россию на государственном уровне, то ли пытаются зафиксировать свое особое почтение главе государства российского. Во всяком случае, кроме реверансов в адрес Владимира Путина на круглом столе не прозвучало ничего конкретного.

Еще один «круглый стол» прошел на этой неделе в неправительственной организации Центре социально-экономических исследований. Здесь была предложена новая выборная модель, в частности для парламента. Глава организации Олег Дамениа предложил создать «Конгресс народа Абхазии» по аналогии с американской системой выборщиков. Конгресс должен состоять из 350 членов, избираемых в 35 округах.

По мнению Дамениа, такая система позволит скорректировать выбор электората, и, что еще более интересно, повлияет, как минимум, на сплоченность народа Абхазии «в единую силу», на правопорядок, занятость населения, качество жизни, обеспечение информационной безопасности и так далее. Участники круглого стола, в большинстве своем согласились с необходимостью создания данной общественной структуры и выразили уверенность, что она будет поддержана президентом.

Минобороны Абхазии выразило свою озабоченность увеличением разведывательных полетов США и НАТО над акваторией Черного моря. По их данным за четыре месяца зафиксировано 62 разведывательных полета США и НАТО вдоль Черноморского побережья.

После выборов приступили к формированию руководящих органов муниципальные органы самоуправления. Депутаты Сухумского собрания избрали заместителя главы собрания, а вот избрание главы – отложено. Возможно, это связано с тем, что потенциальный глава собрания еще не избран депутатом и «застрял» на одном из четырех округов, в которых пройдут повторные выборы.

Главой собрания Сухумского района стал Валерий Смыр. До 2020 года он возглавлял администрацию этого района и был освобожден от должности нынешним президентом Асланом Бжания.

Всю неделю в Абхазии обсуждали постановление Роспотребнадзора, согласно которому россияне, по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции. Роспотребнадзор пояснил, что эти требования не распространяются на жителей Краснодарского края и Абхазии. Теперь мы спокойны, так как нам можно передвигаться через государственную границу, не заполняя анкеты и не сдавая ПЦР. А вот туристам по возвращении из Абхазии в Россию придется платить за тест на COVID-19.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, приступивший после длительной болезни к работе на этой неделе, провел две встречи – с послом России в Абхазии и министром юстиции.

И о президенте. Аслан Бжания годовщину своего вступления в должность президента Абхазии отметил в Москве, дав интервью российскому агентству ТАСС. Пресс-служба главы государства сообщает, что Аслан Бжания встретился в Москве с главой Росгосстраха, с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта России, с руководством Управления делами Президента Российской Федерации и губернатором Краснодарского края. О чем шла речь во время этих встреч, можно только догадываться или попытаться почерпнуть информацию из его интервью ТАСС – например про «абхазских соколов», которые не летают, потому что «с летательными аппаратами небольшие проблемы». Возможно, по возвращении из России президент Абхазии вспомнит о своих обязанностях перед народом и, наконец, обратится к парламенту с ежегодным посланием, чтобы и мы понимали, чего нам ждать от его следующей поездки в Россию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия