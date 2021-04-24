Югоосетинская неделя: тестовый режим и страсти по вакцинации

Во вторник, 20 апреля, заведующий консульским отделом России в Южной Осетии Сергей Алексеев разъяснил жителям республики новые санитарные требования на «Нижнем Зарамаге». До этого почти неделю люди ждали более подробной информации о нововведениях.

Это странная история. Очевидно, югоосетинские власти должны были взять этот труд на себя.

Речь идет о постановлении главного санитарного врача РФ №7 от 18 марта «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» и постановления о поправках к документу №12 от 9 апреля.

Смысл постановления в следующем. Жители республики, у которых есть российское гражданство, теперь заполняют на границе специальную анкету в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля. Если граждане едут в Россию на срок свыше трех суток, то в течение трех календарных дней со дня прибытия они обязаны сдать ПЦР-тесты. До получения результатов гражданин обязуется соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Если гражданин России прибывает на срок менее трех суток, то тесты сдавать не надо, но заполнить анкету все равно придется.

Если же у вас нет российского гражданства, то вы должны иметь при себе результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до своей поездки.

Это ровно то, что власти должны были разъяснить людям еще месяц назад, тогда у них не возникло бы сложностей при пересечении границы, и российскому дипломату не пришлось бы выполнять разъяснительную работу вместо югоосетинских чиновников.

Нововведение создает ощутимые проблемы для тех жителей республики, у кого есть только югоосетинское гражданство и кому необходимо часто пересекать границу. Например, таксистам или водителям автобуса. Им теперь придется сдавать тест каждые три дня. Тем, кто работает или учится в России, придется сдавать тест и соблюдать режим самоизоляции после каждой побывки дома. Кстати, это же касается и тех, кто приедет голосовать на выборы, если к тому времени не изменится эпидситуация или не введут новые правила.

Примечательно, что в документе ни слова о тех, кто уже привился от коронавирусной инфекции, и готов предъявить на границе сертификат о вакцинации. Кстати, в анкете тоже нет графы об этой категории граждан или иностранцев.

Наверное, это следующий этап. Например, Греция уже заявила, что будет принимать привитых россиян без карантина и ПЦР-тестов по предъявлению сертификата о вакцинации на английском языке. В мире давно обсуждают введение электронного ковид-сертификата с данными о вакцинации.

Это еще один повод задуматься и жителям Южной Осетии, тем более, что вакцины скоро будут, говорит вице-спикер парламента, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев:

«Две тысячи вакцин «Спутник V» хотят закупить на общую сумму в два миллиона рублей. Цена, можно сказать, символичная. Переговоры сейчас идут и по другой вакцине – «КовиВак», но в основном «Спутник V» будут покупать.

– Две тысячи доз – разве этого хватит?

– Тем, кто переболел, вакцина не нужна. По моим данным, у нас переболело где-то от пятнадцати до двадцати тысяч человек. Две тысячи доз предназначены в основном для группы риска – для врачей, кто еще не переболел, и для тех, кто по работе вынужден контактировать с большим количеством людей. Вначале получат вакцину они, но мы на этом не остановимся…

– По официальным данным, коронавирусом переболело 2931 человек, то есть это число заболевших, кто был зарегистрирован и находился под наблюдением врачей. А вы утверждаете, что переболело более пятнадцати тысяч, то есть примерно половина постоянно проживающего в республике населения?

– Да, примерно половина переболела, и около ста человек у нас умерло от COVID-19 и его последствий».

По словам Александра Плиева, вакцинация в республике задерживается. В начале года Минздрав планировал провести ее с начал апреля до конца мая, но препараты в республику до сих пор не поступили и причиной тому – нерасторопность правительства. Говорит Александр Плиев:

«Деньги на закупу есть – те самые семьдесят два миллиона рублей, которые в конце декабря нам выделила Россия на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы эти деньги не провели как изменения в бюджете, и они как бы повисли в воздухе. Мы не сможем ими воспользоваться, пока из правительства не направят проект закона о внесении изменений, и мы его не примем. Я как раз обсуждал этот вопрос с представителем правительства в парламенте, попросил его поторопить Кабмин. Правительство запаздывает не только с закупкой вакцин, но и с информационной кампанией. Народ не подготовлен, в интернете много негативной информации о вакцинах, поэтому многие боятся прививаться. По этим вопросам я тоже хочу поговорить с министром, чтобы уже начинали подготавливать население».

Другое дело, что сами жители республики явно не горят желанием прививаться. По наблюдениям правозащитника, преподавателя Югоосетинского университета Фатимы Маргиевой, население республики в целом относится к вакцинации с недоверием:

«Очень противоречивая информация в интернете о том, что вакцина до конца не исследована, будто, были смертельные случаи от прививок, не редкость осложнения от вакцинации. В соцсетях пишут, что прививаться нет смысла: пока вы делаете прививку, вирус уже мутировал, и вакцина вас уже не защитит… Поэтому люди, естественно, опасаются применять все это на себе. Я пока не встретила ни одного человека, который хотел бы вакцинироваться против COVID-19».

Президент медиа-центра «Ир» Ирина Гаглоева называет причины такого отношения к вакцинации:

«Должна отметить, что мнения разные. Есть группы общества, которые ждут вакцинации, и собираются ее делать. Но, конечно, большая часть сомневается в качестве вакцины, и в самой необходимости прививаться. Никакой разъяснительной работы не ведется. В основном люди черпают информацию в соцсетях, а там, как известно, информация противоречивая, и даже более того, в основном негативная. Самое страшное, что мы всего этого не понимаем. Ситуация непонятная. Все проблемы исключительно из-за запутанности этой темы, из-за отсутствия четкого, аргументированного информирования общества. Население запуталось, при этом все это происходит на фоне недоверия к властям на всех уровнях. Поэтому, я думаю, когда вакцины придут, в режиме онлайн люди будут определяться».

3 февраля 2021 года Минздрав России приказом № 47 внес прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Приказ зарегистрирован Минюстом России 9 февраля, то есть уже вступил в силу.

Этот факт, конечно, не обязывает вакцинироваться. По закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», гражданин имеет право отказаться от прививок, но этот же закон предполагает и массу ограничений для тех, кто это сделал, если они указаны в приоритетах календаря прививок.

В случае с вакцинацией от коронавирусной инфекции к приоритету первого уровня (по профессиональным признакам) относятся: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров.

В приоритете второго уровня – работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг.

В приоритет третьего уровня вошли государственные, гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет.

Если вы попали в приоритетный перечень, то уже не можете, отказавшись от прививок, работать по своей профессии или посещать занятия в вузе. Работодатель просто обязан отстранить отказывающегося прививаться от работы до улучшения эпидемиологической обстановки. То есть вакцинация становится уже добровольно-принудительной. Эта норма уже действует в российских регионах. Она регулируется федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», который действует и на территории Южной Осетии.

Еще один способ обязать людей прививаться предусматривает Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По этому закону, например, главный санитарный врач Марина Кочиева или ее заместитель наделены полномочиями при угрозе распространения инфекционных болезней «выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». При наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы.

К чему я это? К тому, что вакцинация в Южной Осетии или Абхазии может носить и добровольно-принудительный характер в отношении некоторых профессий.

Впрочем, Александр Плиев говорит, что, скорее всего, до этого не дойдет:

«По словам Министра Тотчиева, такого не будет, чтобы людей заставляли прививаться, потому что большая часть медперсонала больницы уже переболела COVID-19, по моим данным, около 80%. Наоборот, министр опасается, что мы не сможем потратить те две тысячи вакцин, которые республика закупает у России.

– В отношении учителей тоже настаивать не будете?

– Пока что у нас нет таких проблем, чтобы заставлять учителей прививаться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия