«Айтайра» выступила за прямые выборы и против «коллективного Запада»

Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» с участием более трехсот делегатов состоялся второй (первый расширенный) съезд политической партии «Айтайра» («Возрождение»).

Следует напомнить, что этой партии предшествовало одноименное ОПД (общественно-политическое движение), возникшее на рубеже веков и первым в новейшей истории Абхазии обозначившее себя оппозиционной силой. В 2005 году оно надолго исчезло с политической авансцены страны и лишь несколько лет назад возродилось как общественная организация, а затем и как партия – тесно связанные с одним из основателей «Айтайра» нынешним премьер-министром Александром Анквабом.

В докладе на съезде председателя партии Леонида Лакербая было сказано:

«Год назад, в марте 2020 года, прошли в Абхазии «очередные внеочередные» выборы президента республики. Партия «Айтайра», которая была зарегистрирована министерством юстиции 7 февраля 2020 года, активно включилась в избирательный процесс, поддержав кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания. Поддерживаем его и уже как действующего президента. Осознаем, что несем определенную ответственность за все, что происходит в стране. А ситуация в стране непростая».

Докладчик остановился на противодействии в Абхазии коронавирусной пандемии (съезд минутой молчания почтил память ее жертв, в том числе активистов партии), на мерах по преодолению энергетического кризиса, усугубленного работой незаконных добытчиков криптовалюты.

Как известно, в прошлом месяце Леонид Лакербая весьма сдержанно и скептически отозвался на призыв в обращении оппозиционной общественной организации «Аидгылара» («Единение») начать все в политической жизни страны с чистого листа. Коснулся он этой темы и на съезде:

«В недавнем обращении одной из общественных организаций к президенту есть просьба: дать объективную оценку событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, а также несанкционированными митингами и шествиями, периодическими ставившими под угрозу национальную безопасность и правопорядок в стране – с 2004 года по настоящее время. Лично я вижу здесь уже не первую попытку провести некий знак равенства между событиями 2004 года, 2014 и последующими событиями смещения действующей власти. Категорически против этого, так как 2004 год стоит тут совершенно обособленно».

Аргументировав свою позицию, Лакербая сказал, что, тем не менее, в том году произошел серьезный раскол абхазского общества. И продолжил:

«К сожалению, раскол этот не преодолен до сих пор. Считаю, что надо отдать должное президенту Бжания Аслану Георгиевичу, который предпринял попытку преодолеть его, что резко контрастировало с действиями прежней власти. Вспомним, чем отметилась прежняя власть после государственного переворота в 2014 году. Отстранением от должности практически всех, кто работал в команде Анкваба, причем на всех уровнях, не задели разве что уборщиц. А теперь посмотрите, сколько оставили только в кабинете министров тех, кто работал при прежней власти. Министры по налогам и сборам, здравоохранения, иностранных дел, труда и соцзащиты, по чрезвычайным ситуациям, руководитель аппарата кабинета министров, руководители госкомитетов. Из пяти управлений при кабмине на своих должностях остались четверо. Кроме того, в Администрации президента одним из заместителей главы и начальником управления назначенные вице-премьеры предыдущего правительства».

Много внимания докладчик уделил примерам некомпетентности прежнего руководства республики, а также тому, что сейчас возбуждено немало уголовных дел по материалам проверок Контрольной палаты, которые при прежнем руководстве лежали без движения.

Отдельно Лакербая остановился на теме российско-абхазских отношений и подчеркнул, что Россия – не просто наш главный и стратегический партнер, но, в свете последних событий в мире, единственный гарант сохранения государства и выживания абхазского этноса:

«Сегодня, когда так называемый коллективный Запад оказывает беспрецедентное давление на Российскую Федерацию, мы однозначно заявляем о поддержке народа и руководства России. При сложившихся военно-политических реалиях в мире и наращивании военной мощи Грузии мы считаем необходимым усиливать военное сотрудничество с Российской Федерации».

Лакербая также поднял вопрос молодежной политики, отметив, что в партии «Айтайра» представлено немало молодых людей. Он поддержал их желание создать молодежное крыло партии и сказал, что оно будет сформировано до конца мая.

В завершение Лакербая остановился на предстоящих в 2022 году парламентских выборах:

«Сегодня звучат различные предложения по изменению выборного законодательства по выборам в парламент. Недавно было объявлено о создании общественной организации «Конгресс народа Абхазии», предлагается взять за пример американскую систему выборов. Возникает вполне резонный вопрос: кто и по какому принципу будет определять состав выборщиков, каковы критерии? Лично я считаю, что предлагаемый вариант не может заменить прямые выборы. Мы же предлагаем проводить выборы по смешанной системе: 15 депутатов избирать по одномандатным округам и 20 по партийным спискам. Это повысит роль партий, будет способствовать развитию партийного строительства. Именно партийные списки помогут избежать имеющихся издержек сегодняшнего выборного законодательства и в полной мере отразить в составе парламента национальный, гендерный состав населения Абхазии».

На съезде выступили представители региональных отделений «Айтайра»: Артем Арсалия, Гарри Пилия, Александр Рязанцев, Гунда Квициниа и другие. В его работе принял участие вице-президент республики Бадра Гунба.

Делегаты съезда единогласно избрали заместителем председателя партии Юлиана Бобуа. Был избран политсовет, в который вошло 25 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия