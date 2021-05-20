Черкесские активисты: Россия препятствует признанию геноцида

Сегодня исполняется десять лет c тех пор, как парламент Грузии назвал геноцидом депортацию черкесов Российской империей в XIX веке. В 2011 году 90 голосами «​за»​ и ни одним голосом «​против»​ грузинские депутаты приняли резолюцию, где говорится, что массовые убийства черкесов, совершённые царской Россией, голод и эпидемии следует признать геноцидом, а депортированных с исторической родины – беженцами. Россия препятствует признанию геноцида, – рассказывают черкесские активисты в беседе с «Кавказ.Реалии».

В Грузии после признания геноцида в 2012 году был открыт Черкесский культурный центр, а в городе Анаклиа, куда ежегодно съезжаются почтить память погибших, установлен единственный на данный момент мемориал трагедии.

«Это облегчение для всего черкесского сообщества, когда действия против нашего народа были признаны античеловеческими», – заявил директор Центра, автор резолюции, на основе которой и был признан черкесский геноцид, Мераб Чухуа.

По его словам, было бы лучше, если бы представители России признали депортацию геноцидом, ведь черкесы – граждане РФ.

Такого же признания черкесы ждут и от других стран, отмечает черкесский журналист и общественный активист Мурат Темиров.

«Россия препятствует продвижению этой повестки как во внутренней, так и в международной политике уже более полутора столетий. Но мы надеемся, что Украина, Польша, Иордания и Германия, где, по нашей информации, подобные предложения звучали на парламентском уровне, назовут изгнание геноцидом», – говорит Темиров.

Признание геноцида имеет исключительно психологический эффект и важно с академической точки зрения в контексте восстановления исторической правды, считает собеседник. А черкесам сегодня, полагает он, надо ставить цели и задачи на будущее:

«Неважно, что это: сохранение языка и расширение сфер его использования или, что ещё важнее, право на возвращение наших соотечественников из-за рубежа. История с сирийскими черкесами показала, что Россия совсем не заинтересована в наших соотечественниках и чинит всяческие препятствия их возвращению на родину. Но нам необходимо добиваться права на возвращение потомков всех изгнанных с родной земли».

За эти десять лет, что Грузия признала депортацию геноцидом, в Кабардино-Балкарии, в Адыгее, в Абхазии, где проживают черкесы, многое изменилось, считает общественный активист из Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов.

«Между нами стало больше общения. Люди привыкли к той мысли, что надо договариваться, что альтернативы диалогу нет. Люди начали больше ездить друг к другу. У нас уже появились туристические автобусы в Батуми, появились бизнес-отношения, очень много продуктов сельского хозяйства начало вывозиться в Грузию. Как бы власти ни старались, как бы агрессивно не выстраивалась государственная политика, народная дипломатия всегда берет своё», – уверен активист.

Изменения за последние десять лет видны в абсолютно разных сферах общества, в том числе политике, экономике и образовании, отмечает представитель черкесской диаспоры в Турции, заместитель руководителя общественной организации «ЧеркесФед» Илмаз Донмез.

В первую очередь черкесам вредит новая Конституция России, которая притесняет права родного языка, права малочисленных народов

«По указанию министра образования Турции в средних школах по всей стране разрешили обучать черкесскому языку при условии, что в классе набирается десять учеников. Кроме этого, в Университете Дюздже открыли направление по черкесскому языку и литературе. Мы обращались в парламент Турции с просьбой признать геноцид черкесов, однако парламент отметил, что для признания геноцида политиками его сначала должны обосновать ученые. Также мы обратились к турецким властям с просьбой о своем телевидении, и я полагаю, что в течение года эта инициатива будет воплощена в жизнь. На исторической родине же дела обстоят совсем наоборот. И в первую очередь черкесам вредит новая Конституция России, которая притесняет права родного языка, права малочисленных народов», – утверждает Донмез.

По мнению черкесского общественного деятеля из Иордании, автора книги «Черкесия, рожденная быть свободной» Аделя Башкави, признание геноцида черкесов грузинским парламентом – главное позитивное событие в черкесском вопросе с 1864 года.

«Установлена реальность геноцида, этнической чистки и принудительной депортации. Четыре комиссии парламента Грузии рекомендовали тогда проголосовать за признание», – говорит Башкави.

По разным подсчётам, на территории современной Турции проживают от 140 тысяч до двух миллионов черкесов. В Иордании черкесов – около 170 тысяч. Переселение кавказских народов также называют мухаджирством. По российским данным, в Кавказской войне погибло свыше 400 тысяч черкесов, было выселено от 500 до 900 тысяч человек. На исторической родине осталось только около 80 тысяч. По турецким же данным, черкесов прибыло на порядок больше – 2 миллиона 600 тысяч человек.

Справка: Вследствие Кавказской войны, продолжавшейся до 1864 года, и массовой депортации черкесов в Османскую империю на исторической родине осталось всего около пяти процентов представителей черкесского народа. В нынешнее время черкесы проживают в более чем 50 странах мира. Самая крупная черкесская диаспора проживает в Турции. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны, т.к. часть представителей этноса были убиты, а часть высланы в Османскую империю. Однако на сегодняшний день единственной страной, признавшей массовые убийства черкесов геноцидом, является Грузия. Черкесские организации обращались с просьбой о признании геноцида и в парламенты других стран, но утвердительных ответов пока не получили.

Кавказ.Реалии