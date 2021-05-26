Тамара Меаракишвили: «Кто-то должен понести ответственность за то, через что я прошла»

В деле Тамары Меаракишвили – новый оборот. Прокуратура Ленингорского района предложила гражданской активистке прекратить уголовное преследование по истечении срока давности якобы совершенных ею преступлений. Впрочем, Меаракишвили не согласна с такой постановкой вопроса и намерена доказывать безосновательность преследования и собственную невиновность.

К уголовному преследованию гражданской активистки власти перешли 16 августа 2017 года. Тогда прокуратура Ленингорского района возбудила против Тамары Меаракишвили уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. С 4 сентября 2018 года Меаракишвили находится под судом.

10 июля 2019 года Ленингорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары Меаракишвили. Прокурор района Алан Кулумбегов с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию.

16 октября 2019 года Цхинвальский городской суд подтвердил невиновность Тамары Меаракишвили, признав законным решение суда предыдущей инстанции. Прокурор района Алан Кулумбегов обжаловал и это решение.

17 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Виолетты Хачировой частично удовлетворила кассационное представление прокурора Кулумбегова и оправила уголовное дело против Тамары Меаракишвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции в части, касающейся получения паспорта гражданина РЮО. Что касается обвинений в клевете, коллегия Верховного суда РЮО подтвердила невиновность гражданской активистки. Прокуратура это решение не выполнила, на повторное рассмотрения были направлены уголовные дела в первоначальном объеме, то есть вместе с обвинениями в клевете.

8 апреля 2021 года Цхинвальский районный суд направил уголовное дело в прокуратуру для устранения препятствий для его рассмотрения – суд не может рассматривать иски, по которым вышестоящая инстанция уже приняла решение.

Теперь, похоже, в деле новый поворот.

По словам Тамары Меаракишвили, вчера ей позвонил прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов и предложил прекратить уголовное дело по истечении срока давности инкриминируемых ей преступлений.

Сегодня в здании районной прокуратуры ей была назначена встреча, но аудиенция не состоялась, зато получилось обменяться мнениями с Аланом Кулумбеговым в социальных сетях и обсудить новости с адвокатом Икрамжаном Раматовым.

В интервью «Эху Кавказа» Икрамжан Раматов объяснил суть предложения прокурора:

«Существуют реабилитирующие и нереабилитирующие основания для прекращения дела. Реабилитирующие – когда дело прекращают за отсутствием состава преступления в действиях обвиняемого, или события преступления, либо в связи с его непричастностью к преступлению. Здесь же прокуратура предлагает прекращение уголовного дела в связи с тем, что истек срок, предусмотренный законом, и обвиняемого нельзя привлечь к ответственности. Это нереабилитирующие основания, как бы с признанием состава преступления. По закону закрыть дела по таким основаниям можно только по согласию».

Тамара Меаракишвили с такими условиями не согласна, потому как не считает себя виновной и не признает законными издевательства, которым она подвергалась на протяжении четырех лет:

«Четыре года, как я под следствием. На первом же допросе у меня отобрали документы, с тех пор я не могу никуда поехать. Я под постоянным моральным прессингом. Четыре года я настаиваю на своей невиновности, и все это время прокуратура утверждала, что я совершила преступление. А теперь они хотят закрыть дело за истечением срока давности. То есть прокуратура хочет таким образом сохранить лицо. А я, по их мнению, должна пойти на такой компромисс – признать, что совершала преступления? Они почему-то решили, что я должна на это согласиться. За эти четыре года у меня было достаточно предложений, и, если бы меня интересовали подобные компромиссы, я бы давно на них пошла. Только для меня принципиально важно, что я преступлений не совершала».

Тамара Меаракишвили поделилась новостями на своей странице в Faсebook. Многие из сочувствующих пользователей увидели в этом примирительный жест со стороны власти, советовали не артачиться и воспользоваться возможностью наладить жизнь.

По словам Меаракишвили, перед людьми, которые за тебя беспокоятся, необходимо объясниться, почему она не может на это согласиться:

«Почему я не пойду на это, даже если очень хочется спокойной жизни? Кто-то должен понести ответственность за то, через что я прошла за эти четыре года. Не только я, но и судьи, и сотрудники прокуратуры, – люди в суде не скрывали, что они устали от всего этого. Кто законопослушным гражданам создал такую ситуацию? Почему до сих пор прокуратура не возвращает мне мои личные вещи, которые она забрали из моего дома во время обыска? Кому что я должна подписать, чтобы исправить работу и испорченную репутацию?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия