Абхазские политики поминают прошлое…

Вопреки прозвучавшему недавно призыву начать все с чистого листа в абхазской внутренней политике, представители старшего поколения политиков то и дело обращаются к делам минувшим, чтобы в очередной раз обвинить друг друга в былых провалах и прегрешениях.

В прошлый четверг, 3 июня, «Эхо Кавказа» рассказало об активизации деятельности оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», проведшей расширенное заседание политсовета, на котором впервые за почти полтора года в публичном пространстве появился экс-президент Рауль Хаджимба, а через несколько дней опубликовала большое заявление с критикой действующей власти. К тому времени возражения на это заявление прозвучали только в соцсетях.

Но 4 июня политическая партия «Айтайра» («Возрождение»), которая поддерживает действующего президента, выступила с ответным тоже весьма обширным заявлением. Вот несколько фрагментов из него:

«В последний день весны политсовет «ФНЕА» выпустил очередной трактат с претензиями и обвинениями к действующей власти по поводу общего состояния страны, в котором, по злой иронии судьбы, она оказалась в результате насильственного захвата власти в 2014 году самим же «ФНЕА»... Охватить масштабы бедствия в социально-экономической политике, допущенного прежней властью, за один год не удалось бы никому. Многомиллионные хищения средств российской финпомощи, такие же по масштабам хищения средств Пенсионного фонда России, граничащие с государственной аферой намерения внедрить в стране «майнинговую экономику», тотальный диктат криминала в государстве и, как следствие, многочисленные убийства, похищения граждан с целью выкупа – результат деятельности прежней власти, идеологической опорой которой является «ФНЕА»… Даже не знаем, как расценить рассуждения «ФНЕА» о «стратегически важных российско-абхазских межгосударственных взаимоотношениях» и упоминание подписанного между президентом России В. Путиным и Р. Хаджимба Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. На что намекает «ФНЕА»? Неужто забыли, как сильно отличается подписанный договор от того, что намеревался подписать Хаджимба? «ФНЕА» не стоит подменять мотивы критики проекта договора, а не окончательного документа».

Можно сказать, что тут нынешние провластные и оппозиционные силы впервые обменялись своими мнениями о событиях почти шестилетней давности, связанными с обсуждением и принятием российско-абхазского Договора 2014 года. В остальном же, как правило, фигурируют повторения уже не раз звучавших в публичном пространстве взаимных обвинений. Так, в ответ на упрек «Форума» в адрес действующего президента в одной из формулировок внешнеполитической концепции (про многоуровневые переговоры с Грузией), «в которую президент А. Бжания довольно быстро внес коррективы», «Айтайра» замечает, что этот «вопрос снят», а вот может ли «ФНЕА» исправить то, что сделал президент Рауль Хаджимба, помиловав «грузинского террориста и военного преступника, повинного в массовом убийстве граждан Абхазии?»

Также неоднократно уже звучала полемика относительно борьбы с коронавирусной пандемией. «Айтайра» заявила, что прежняя власть тем и отличилась в борьбе с COVID-19, что закупила в Киргизии 500 тысяч медицинских масок по 16 рублей за штуку, а в целом «наша страна столкнулась с этой проблемой совершенно неподготовленной». И напоминает, что и самые передовые страны не сумели достичь ощутимого прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, но «оппоненты власти живут на другой планете – на планете «ФНЕА», где адекватное восприятие действительности в принципе невозможно».

В ответ на обвинения нынешней власти в легализации в прошлом году майнинга криптовалют, повлекшей обострение проблем в электроэнергетике, «Айтайра» приводит цифры «родословной майнинга». В 2016 году в республику было завезено оборудования для майнинга на сумму 76,5 млн рублей; в 2017г. – на 47 млн руб.; в 2018 г. – на 116,2 млн руб.; в 2019 г. – на 98,8 млн руб. Вопрос: кто в эти годы «строил» экономику государства?»

«Айтайра» также заявила: «И кто льет слезы по «некачественному ремонту» объектов социального назначения? «ФНЕА», чей неутомимый активист и министр по репатриации Беслан Дбар загнулся на ремонте уже отремонтированного аж на 20 миллионов рублей и ударился в бега? Или дважды осужденный гендиректор «Абхазавтодора», наремонтировавший на такую же сумму инвестиционные деньги, не из того же призыва?» (Речь о Борисе Ачба, осужденном в прошлом месяце на семь лет лишения свободы).

В появившемся вчера комментарии пресс-службы РПП «ФНЕА» к заявлению партии «Айтайра» его авторы «сосредоточили огонь» на личности ее председателя. Они начинают так:

«В очередной раз мы стали свидетелями деструктивных и злопыхательских заявлений наспех сколоченной после долгого пребывания в реанимации партии «Айтайра». Уже абсолютно ясно всем, что единственной целью данной организации является внесение раскола и разлада в общество, недопущение общенационального диалога. Мы этому не удивляемся, так как председатель партии Леонид Лакербая, постоянный адвокат действующей власти, не способен формировать созидательную повестку. Он «продемонстрировал» эти качества, бесславно пребывая в должности премьера-министра, когда умудрился довести страну до банкротства, получая при этом в период с 2011 года до 2014 года десятки миллиардов рублей финансовой помощи из Российской Федерации».

«Форум» припомнил Леониду Лакербая, что в те годы «при подписании предварительных документов по международному железнодорожному консорциуму, где Республика Абхазия предстала в статусе Сухумского участка грузинской железной дороги». И что «непоправимыми последствиями этого международного соглашения могли стать выведение из-под контроля Абхазии территории, прилегающей к железной дороге от Ингура до Псоу, и ее фактическая передача в пользование Грузии».

Что касается «майнинговой» темы, то пресс-служба «ФНЕА» приводит свои цифры: «Вся страна знает, кто запретил добычу криптовалют, а кто легализовал ее в прошлом году, спровоцировав своими необдуманными решениями массовый завоз майнинг-оборудования. По официальным данным гостаможни, более 80% этих установок были завезены в Абхазию именно в 2020 году, в количестве свыше 44 тысяч единиц; тем самым были созданы все условия для резкого увеличения энергопотребления, на три-четыре миллиона киловатт в сутки, и энергосистема, получив такие тяжелые перегрузки, стала выходить из строя».

Наблюдатели обратили внимание на то, что в таких случаях надо пользоваться одной и той же системой измерения, а тут если в заявлении «Айтайра» приводятся цифры завоза майнинг-оборудования по годам в их стоимости в рублях, то в комментарии «Форума» – в единицах оборудования.

В целом в подобной политической полемике нет ничего нового, но в данном случае бросался в глаза диссонанс с мартовским призывом общественной организации «Аидгылара» «начать все с чистого листа». С призывом, который изначально показался многим утопическим: ведь представители старшего поколения политиков, уже перебывавшие и во власти, и в оппозиции, все равно будут в публичной полемике «поминать прошлое». Причем нередко полемисты вместо ответных аргументов предпочитают переходить на нечто другое… Понятно, что все участники такой полемики стремятся, чтобы последнее слово осталось за ними, но такое «повторение пройденного» зачастую начинает большинство в аудитории утомлять, а то и раздражать.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось сегодня мнением о публичном обмене заявлениями абхазского эксперта Тенгиза Джопуа. Он сказал, что их стиль напоминает ему известное выражение «сам дурак», и продолжил:

«Вот эта переброска заявлениями, эпистолярный жанр в отношениях между политическими партиями – это, в принципе, то, что мы наблюдаем в последние двадцать лет. Стиль политической борьбы – в заявлениях. Некоторые их уже просто перестали читать».

О «Форуме» он сказал:

«Начинает потихоньку собираться, можно так сказать. Если он до этого был очень пассивный такой, то сейчас активность они стали проявлять. Я думаю, что чем дальше и ближе к выборам парламентским, тем активнее они будут. И уже отдельные личности на публичную арену выйдут уже официально; в том числе, возможно, и экс-президент начнет делать какие-то заявления. Но это в будущем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии