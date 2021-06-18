Омбудсмен и депутаты: о 2020-м и не только

Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня представила парламентскому комитету по правам человека отчет за 2020 год. Омбудсмен вкратце рассказала об основных вопросах, освещенных в отчете, занимающем почти 500 страниц, своих рекомендациях, а также ответила на вопросы депутатов.

Резонансные дела прошлого года и то, как они были расследованы, положение людей в тюрьмах и психиатрических клиниках, несоответствующее обращение с гражданами при задержаниях и неэффективное расследование подобных фактов, нарушение права людей на мирные собрания и многое другое. Народному защитнику Нино Ломджария понадобился примерно час, чтобы в общих чертах рассказать о том, каким был 2020 год и какие системные проблемы он продемонстрировал.

«В течение года в наш аппарат от граждан поступило 5698 заявлений и 8270 звонков по горячей линии. Мы выдали 107 рекомендаций и предложений, отправили шесть конституционных жалоб (…) Также мы дважды обратились в Европейский суд по правам человека и включились в текущие вопросы в качестве стороны. Кроме того, мы осуществили 537 визитов в учреждения закрытого типа и учреждения госопеки и на основании выявленных нарушений подготовили представленные заключения», – сказала Нино Ломджария.

Традиционно львиная доля вопросов исходила от оппозиционных депутатов. Депутатов от правящей партии на заседании было совсем немного. При этом, например, Владимир Чачибая, представляющий «Мечту», поинтересовался, почему Народный защитник в своем отчете акцентирует внимание лишь на негативных событиях и тенденциях, а не на позитивных. В то же время довольно много вопросов, заданных оппозиционерами, касались судебной системы.

«Как вы думаете, не пришло ли время нам начать консультации с нашими международными партнерами на тему включения судей Бидзины Иванишвили – судей, которые принимают решения в соответствии с его политической повесткой дня, – в список лиц, потенциально подпадающих под санкции?» – обратилась к омбудсмену независимый депутат Саломе Самадашвили.

По словам Нино Ломджария, аппарат из года в год говорит о тех изменениях, которые необходимо провести, чтобы «разбавить» концентрацию власти в этой сфере. Однако опыт прошлых лет – а именно отсутствие результата проведенных реформ, указывает на то, что необходимы более радикальные меры.

«Годами проводятся определенные реформы, но в конечном счете мы не просто не видим улучшений, а, напротив, видим, что все становится хуже в судебной системе. Исходя из этого, Народный защитник считает, что, вероятно, необходимы более радикальные, в каком-то смысле «хирургические» вмешательства. Выход может быть именно в них, а не в каких-то реформах, которые уже не первый год не приносят результатов», – сказала Нино Ломджария.

Не первый год омбудсмен говорит и о набирающей силу системе неформального правления в тюрьмах. Отвечая на вопрос, касающийся этой темы, Ломджария напомнила, что еще в прошлом году с этой же трибуны обращала внимание депутатов на проблему. Все больше, по словам омбудсмена, крепнет власть в руках т.н. смотрящих, притом что это происходит в координации с тюремной администрацией:

«Такая система создает видимость порядка. Со стороны может показаться, что все хорошо, потому что заключенные не жалуются, они не говорят о своих проблемах. Но на самом деле они есть, заключенные просто опасаются говорить о них теперь уже не только публично, но с недавнего времени и с Народным защитником – это произошло после того, как представителей аппарата эти люди просто выгнали из тюрем. Это т.н. смотрящие, авторитеты, пользующиеся привилегиями».

Независимый депутат Тамар Кордзая адресовала омбудсмену вопрос, касающийся намерения активистов провести в грузинской столице неделю «Тбилиси прайд» – серию мероприятий, посвященных борьбе с гомофобией:

«Мой вопрос касается текущих проблем. Но все проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, – исходят именно из того, что в свое время не были учтены рекомендации Народного защитника (…) Это имеет прямое отношение к праву на мирное собрание. Вчера мы услышали заявление Ираклия Кобахидзе, который сказал, что нельзя давать право на проведение «прайда». То, что член парламента и председатель парламента не понимает требований Конституции, – это одно, но я бы хотела услышать от вас призыв к МВД и другим ведомствам, которые должны обеспечить проведение марша без какого-либо насилия».

В ответ Народный защитник заявила, что правоохранительные органы, будучи осведомленными по поводу того, что существует угроза срыва мероприятий, обязаны принять превентивные меры. В то же время Нино Ломджария считает, что МВД должно отчитаться перед обществом и пояснить, что оно делает для защиты ЛГБТ-сообщества.

«Мы не можем из года в год слушать, что существуют угрозы. Если угрозы существуют, значит, мы должны понимать, что делают правоохранительные органы для обеспечения свободы и права граждан на мирное собрание», – сказала омбудсмен.