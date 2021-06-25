Югоосетинская неделя: новая волна пандемии и солидарности

В среду, 23 июня, Генеральная прокуратура провела первый допрос судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий – из-за справки о первоначальном осмотре тела Инала Джабиева, погибшего от пыток в стенах криминальной милиции в конце августа прошлого года.

В день смерти Дзагоева выдала семье Инала Джабиева документ, в котором были указаны насильственные причины смерти мужчины. Впоследствии в деле появились еще две российские экспертизы. По результатам одной – Джабиев умер от наркоманской ломки, по другой – от хронической кондиции, то есть, грубо говоря, он уже давно был плох, мог умереть в любой момент. После этого на Дзагоеву началось давление. Сначала информационная кампания по дискредитации в социальных сетях. А вскоре после этого и уголовное преследование.

В день первого допроса в сети появилось и постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела, в котором отразилась суть претензий ведомства к Зарине Дзагоевой:

«28 августа 20 года … Дзагоева З.С., исполняя обязанности заместителя директора РММЦ по судебно-медицинской экспертизе … находясь в служебном кабинете ... в нарушение своих должностных инструкций … согласно которым запрещается оформление каких-либо экспертных документов, помимо предусмотренных процессуальным законодательством (речь о выданной справке) … 30 августа 2020 года … продолжая превышать свои должностные полномочия, подтвердила сведения, которые были указаны ею в вышеуказанной не предусмотренной процессуальным законодательством справке, и, не располагая достоверными сведениями о характере телесных повреждений на трупе Джабиева И.С., в нарушение вышеперечисленных нормативных актов, которыми она обязана руководствоваться, не проведя соответствующего исследования, поставила диагноз политравма, осложненная травматическим шоком…»

По словам Дзагоевой, такие справки не раз выдавались по просьбе следователей прокуратуры. Дело в том, что для оформления заключения требуется длительное время, около 30 дней. Чтобы следователи не теряли время и знали, в каком направлении вести дело и придумали эти справки. Эта обычная практика не стала исключением в случае Инала Джабиева. Теперь следователи изменили свое отношение к справкам.

Допрос Зарины Дзагоевой продолжался почти три часа. От общения с журналистами судмедэксперт отказалась, на вопросы «Эха Кавказа» отвечал один из ее адвокатов Юрий Котолов:

«Сегодня допрашивали Зарину Дзагоеву – судмедэксперта. В отношении нее Генеральной прокуратурой Южной Осетии было возбуждено уголовное дело по заявлению уже бывших задержанных – Козонова, Хугаева, Сланова, Багаева, где они четко в своем заявлении указывают, что она выдала справку незаконно. Нам непонятно, каким образом и с чего они взяли, что справка была выдана Дзагоевой незаконно. Это непонятно как мне, адвокату, так и самой Зарине Дзагоевой. Так что будем разбираться, и по ходу следствия будем выяснять данные обстоятельства.

– Сама Зарина сейчас сказала, что неожиданно во время допроса ей задавали вопросы даже не по справке, а именно по ее экспертному заключению.

– Ну да, было такое дело, но мы отказывались, так как это уголовное дело было возбуждено именно, как я уже сказал, по заявлению бывших задержанных, которые указывают именно на справку, а не на заключение судмедэксперта.

– Не сложилось ли в связи с этим у вас ощущения, что на нее могут открыть еще одно уголовное дело, связанное с экспертизой?

– Пока что нет».

Новость в том, что это дело возбуждено по заявлению обвиняемых милиционеров, которые, за исключением двух фигурантов, уже на свободе, и такое впечатление, что из обвиняемых они превращаются в потерпевших.

Общественность такое качество расследования явно не устраивает.

Около 50 человек, несмотря на аномальную жару, пришли к зданию Генпрокуратуры еще до начала допроса, чтобы поддержать Зарину Дзагоеву. Среди них мать и вдова Инала Джабиева – Майя Цискадзе и Оксана Сотиева, а также депутаты парламента от разных партий и одномандатники. Вместе с сочувствующими на улице дожидались окончания допроса и родные Дзагоевой, в том числе ее сын.

В беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Сотиева отметила, что пришла не просто поддержать эксперта, а человека, который осмелился сказать правду:

«Дзагоева – единственный судмедэксперт и единственный человек, который видел и исследовал труп Инала. Я думаю, она единственный человек, который сказал и написал об этом случае правду. То, в чем ее сейчас обвиняют, – это, конечно, бред. Она ничего противозаконного не сделала. После Джабиева Инала она выдавала эту справку неоднократно. Если она не имела права выдавать такие справки, зачем они приходили повторно и выпрашивали справки? Мой долг сейчас поддержать ее, потому что это беспредел».

О том, что побудило их прийти к следственному отделу, с «Эхом Кавказа» поделились депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева и жительница Цхинвала Зарема.

Зарема, жительница Цхинвала: «Как неравнодушный гражданин своей республики, я не могла стоять в стороне, наблюдать, что происходит. Думаю, что такое же мнение имеют большинство граждан нашей республики, города нашего, но не все имеют возможность подойти в силу разных причин. Хотелось бы, чтобы это осознание пришло ко всем. Молчаливое наблюдение со стороны ни к чему хорошему не приведет. Наблюдая за противоправными действиями правоохранительных органов, когда еще их покрывает сама власть, ни к чему хорошему не приведет».

Зита Бесаева, депутат парламента: «Я считаю, что ее надо поддержать, потому что человек профессионально, объективно исполнял свои обязанности, дал предварительную справку осмотра трупа, и в этом нет ничего криминального. Сегодня мы считаем нужным защищать права граждан, которые действительно исполняют свой профессиональный долг перед республикой. Мы считаем, что этот человек должен иметь поддержку нашу, потому что сегодняшний произвол показывает, что все что угодно может быть в отношение каждого, кто имеет свою позицию».

Эта история иллюстрирует отношение людей к политическому режиму. Он воспринимается как враждебный и лживый, и граждане пытаются как-то солидаризироваться, чтобы от этого зла защититься.

Иначе зачем приходить к зданию Генпрокуратуры и поддержать Зарину Дзагоеву, если следствие во всем объективно разберется? Получается, уровень доверия к органам – нулевой.

Представьте, какое количество людей обозначило свое участие в этом уголовном деле, начиная с президента, который клялся, что расследование будет объективным, генпрокурора, который это расследование контролировал, заканчивая следователями. И единственный, кто из них внушает доверие людям, – это Дзагоева, против которой теперь единым фронтом выступают обвиняемые и государство.

Сама Дзагоева, отвечая на вопросы собравшихся, сказала, что «будут еще допросы, еще будет дело. Я так поняла по их вопросам, что заключение им мое не нужно. Большинство вопросов было именно по заключению».

Иными словами, весь сыр-бор ради того, чтобы убрать из дела любые улики против обвиняемых.

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К другим темам. Третья волна пандемии уже пришла на Северный Кавказ и проникает в Южную Осетию. По обе стороны от Рокского тоннеля отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

По словам Инны Яшевой, заведующей пульмонологическим отделением черкесской городской больницы, где с прошлого года размещается основной COVID-госпиталь, эта волна качественно отличается от двух предыдущих:

«Сейчас пошла третья волна. Преобладает штамм индийский, он тяжелее. У нас нет лабораторно-диагностической базы, позволяющей выявлять их подтипы, эта информация из Москвы о том, что происходит у них, но наша ситуация ничем не отличается – это очевидно.

– Чем отличается клиническая картина нового штамма?

– Больные быстрее прогрессируют, у них гипотермия высокая. При нормальных лабораторных показателях они все равно прогрессируют и тяжелее лечатся. Коронавирус помолодел. Раньше у нас были дедушки да бабушки. А теперь полно молодых. Недавно у нас скончалось двое парней, по сорок лет им было. Так что надо беречься.

– Например, сделать прививки?

– Это не панацея. Если вы привиты, это не значит, что вы не заболеете, но это значит, что вы переболеете в легкой форме».

Еще раз. Прививка не гарантирует, что вы не заболеете, она лишь повышает ваши шансы на легкую форму течения болезни. Поэтому необходимо вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. Причем соблюдать еще аккуратнее, чем в прошлый раз, потому что новый штамм заразнее и тяжелее переносится молодыми. Основной контингент в госпиталях – от 35 до 50 лет.

Готовятся к пандемии и северокавказские власти – разворачивают дополнительные госпитали и вводят ограничения.

В Северной Осетии с 23 июня запрещены массовые мероприятия, а также работа клубов, дискотек и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах. В театрах, кинотеатрах, концертных залах разрешено занимать не более половины от имеющихся мест.

Устанавливается режим работы объектов общепита с 06:00 мск до 23:00 при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии полутора-двух метров. Работодателям рекомендовано отправить сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в оплачиваемый отпуск или перевести на дистанционную работу.

Южная Осетия пока не торопится с противоковидными мероприятиями.

24 июня главный санитарный врач республики Марина Кочиева заявила, что, вероятнее всего, тенденция к росту заболеваемости в республике будет сохраняться. С целью недопущения осложнения ситуации она призвала жителей соблюдать требования эпидемиологов. Не оставляют сомнений в серьезности ситуации и алармистские нотки в заявлении Марины Кочиевой.

«От каждого из нас, учитывая ситуацию, в которой мы находимся сейчас, зависит очень многое. Ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации, но чтобы они не были жесткие, все обозначенные ранее предписания и рекомендации должны строго исполняться… Убедительно требуем, чтобы это все исполнялось. Еще раз рекомендую всем пройти вакцинацию в целях безопасности своего здоровья и здоровья окружающих, прошу всех подойти к этому вопросу ответственно», – цитирует Марину Кочиеву информагентство «РЕС».

Решил личным примером призвать сограждан вакцинироваться и югоосетинский президент. Сегодня Анатолий Бибилов привился «Спутинком V».

Впрочем, дальше демонстрации обеспокоенности чиновников пока дело не идет. Возможно, ограничения отложили из-за выпускного бала, который в Южной Осетии проходит сегодня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия