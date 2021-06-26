ЕС готов содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией

ЕС готов более активно участвовать в мирном урегулировании конфликтов на Южном Кавказе, а также содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией. Об этом было заявлено в ходе визита в Тбилиси делегации Евросоюза во главе с министрами иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 24 июня Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриелиус Ландсбергис отправились в турне по странам Южного Кавказа. Грузия стала последним пунктом их поездки. Сегодня утром Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис побывали на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После официальную встречу с коллегами провел глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он указал, что их визит «является важным политическим посланием ЕС».

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны говорили о «тяжелой ситуации в оккупированных регионах Грузии, активизации процесса фактической аннексии Россией, ежедневных провокациях оккупационных сил, случаях т.н. бордеризации, незаконных арестов и похищений». «Была подчеркнута необходимость выполнения при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня, подписанного Россией 12 августа 2008 года, и вывода российских оккупационных войск с территории Грузии», - подчеркнули в МИД Грузии.

Кроме того, министры обсудили вопросы мира и безопасности в черноморском регионе, странах «Восточного партнерства», а также на Южном Кавказе. «Была отмечена готовность Грузии способствовать диалогу между тремя странами Южного Кавказа для обеспечения мирного и стабильного развития региона», - сказано в сообщении.

Из Дворца церемоний Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис переместились в администрацию правительства Грузии, где провели переговоры с премьером Ираклием Гарибашвили. На встрече была подчеркнута важность мирного разрешения конфликтов в регионе. Министры иностранных дел поблагодарили Гарибашвили за посредничество в переговорах между Баку и Ереваном, благодаря которым Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты минных полей.

Кроме того, обсуждали итоги визита министров иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины в Брюссель в формате «Ассоциированного трио».

Говоря о ситуации на оккупированных территориях Грузии, стороны отметили важности вовлечения ЕС, в том числе сопредседателя Женевских международных переговоров, в мирное урегулирование конфликта.

Внимание также было уделено долгосрочной стратегии развития, над проектом которой работает правительство Грузии. Как указал Гарибашвили, США и Евросоюз будут подключены к созданию документа.