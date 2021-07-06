Очередное нападение на журналиста: возле парламента Грузии задержаны несколько человек

Несколько человек были задержаны перед зданием парламента Грузии, где проходит акция протеста против насильственных событий, имевших место накануне, 5 июля. Как передает журналист Netgazeti, один из противников запланированного на сегодня митинга напал на оператора Palitra News. В результате оператор получил травму в области лба.

К анонсированной на сегодня акции, которая была организована посредством социальной сети, присоединяются политические партии и различные общественные группы.

«Если мы не будем защищать нашу свободу выражения мнений сегодня, если мы не защитим себя сегодня, наших детей, нашу жизнь и ту небольшую свободу, полученную за годы независимости, то мы не сможем сделать это завтра - патриархальная коалиция проглотит нас на улицах города! Выходи сегодня, в 20:00, на Руставели, чтобы показать им, что нас много - людей, которые не ненавидят друг друга!» - говорится в обращении организаторов к сообществу.