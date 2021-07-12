Осиное гнездо против Грузии

Грузия снова бурлит. После недолгого перерыва площадь перед парламентом снова заполнена митингующими с требованием отставки премьер-министра.

Есть ощущение постоянного, непреходящего дежавю, и это очень плохо – в последние девять лет все без исключения акции протеста заканчивались ничем. Модель всегда была одна и та же: какое-нибудь резонансное событие, вызвавшее бурю всеобщего возмущения, и тысячи граждан, спонтанно вышедших на улицу. Воодушевление, гордость за высокий уровень самосознания со стороны активной части общества, вера в то, что «режим агонизирует и скоро ему конец»…

Впрочем, в последующие дни все разворачивается далеко не так радужно – активность падает, и уже через неделю мы видим картину, которая является показателем поражения: напротив здания парламента продолжается митинг, а по проезжей части ездят автомобили. Если вы проводите акцию протеста и вас так мало, что вы не можете перекрыть движение транспорта, – как говорится, бери шинель, иди домой.

Всем без исключения акциям протеста в Грузии не хватает главного – массовости. Не сказать, что они малолюдные, – совсем нет, время от времени на них собирается довольно внушительное количество народу. Но, учитывая сложности задачи – мирной смены власти, этой численности не хватает.

Многие сторонники немедленной революции часто вспоминают изречение про 2% активного населения, которые осуществляют революцию. При этом напрочь забывают вторую часть этой фразы – «при молчаливом согласии 90% населения». А вот с этим беда – 90% поддержки у оппозиции нет, и это показывают даже самые антиправительственные опросы.

Будет ли сейчас иначе? Смогут ли гражданское общество и оппозиция на этот раз добиться цели? Сомнительно, хотя никогда не говори никогда.

Власть использует все тот же насквозь заезженный аргумент – «Миша придет»… На самом деле этот лозунг устарел уже много лет назад, однако он дает сторонникам власти легитимацию. Так, чтобы они могли голосовать за придурков и вредителей, не стесняясь после этого смотреть на себя в зеркало. Путем нехитрого аутотренинга они убеждают себя в том, что голосуют за власть исключительно для того, чтобы «не вернулся Миша».

На самом деле основным избирателем «Мечты» является админресурс, безыдейное болото, которому плевать и на Мишу, и на Бидзину, и на все на свете, кроме своей никчемной работы и нищенской зарплаты… Но, конечно, признаваться в таких вещах никто не любит – вот для этих случаев и предусмотрен и бессмертный слоган «Миша идет!»

Впрочем, будучи участником акции протеста, прошедшей в воскресенье, считаю неправильным делать акцент на политической стороне вопроса. Также позорным считаю поведение практически всех оппозиционных лидеров, включая Михаила Саакашвили, которые в своих заявлениях основную ответственность возлагают на премьер-министра и главу МВД, но при этом тщательно обходят невыгодную для них тему – роль церкви в произошедших событиях.

Это просто возмутительно – организованная преступная группировка ГПЦ перешла все нормы и границы, практически официально организовала и возглавила позорнейшие для страны погромы, а политики по-прежнему пытаются обходить острые углы и игнорировать, что именно патриархия, а не глупое и недееспособное правительство, является главным виновником того абсурда, в котором страна оказалась в последние дни.

Церковь уже практически проанонсировала начало совершенно новой эпохи – «после Илии Второго». Патриарх, который все время был идеальным прикрытием фашистской сущности ГПЦ, пока еще жив, хотя и не сказать, что очень здоров, однако фактически решения в этой мафиозной группировке принимают уже другие.

Сегодня пришло время более молодых, клыкастых, злобных, лишенных даже той показной добродетели, которая есть у пока еще действующего патриарха. Все формальности и назойливые мелочи вроде христианского учения «возлюби ближнего» и «не убий» отброшены в сторону, как лишние. Новое руководство наглядно демонстрирует – будут бить, если понадобится убивать и пытаться вернуть страну в полное подчинение.

Институт, который душил Грузию в течение последних 1600 лет, не намерен уходить в тень и заниматься непосредственно свои делом – читать молитвы и бить поклоны… И если до недавнего времени они были такие же погромщики, агенты враждебной страны и коррупционеры, но на добровольных началах, то сейчас маски сброшены...

ГПЦ – это единственный институт в Грузии, который за 1500 лет не изменился ни на грамм. Хотите знать реальную, а не придуманную историю своей страны, знать, как она управлялась и каковы были нравы элиты? Что ж, нет ничего проще – посмотрите на ГПЦ и представьте себе ее 300 лет назад, без ТВ, без общественного мнения, без международного сообщества, без интернета... Полная и абсолютная тьма.

ГПЦ лишила Грузию тысячелетней дохристианской эпохи – мы практически ничего не знаем, как жили наши предки до IV века, все признаки языческой эпохи безжалостно уничтожены, храмы разрушены, а упоминания в истории стерты.

ГПЦ огнем, мечом и пропагандой убедила собственное население в том, что именно она является основой грузинской национальной идентичности, хотя на самом деле она эту идентичность себе грубо присвоила и продолжает делать это сейчас.

Любые попытки горе-оппозиционеров отвертеться от четких и однозначных оценок, сместить все акценты в сторону правительства и не испортить отношения с поповщиной, – это совершенно недопустимый моральный компромисс. Если сейчас, еще в оппозиции, не обремененные необходимостью принятия решений, они боятся ухудшить отношения с попами, – что же будет, в случае если они придут к власти? Выборы-то выигрывать надо постоянно, чуть ли не раз в год…

В основе этого первородного страха лежит общенациональное заблуждение о том, что позиция ГПЦ может иметь решающее значение при голосовании. 90%-ный авторитет ГПЦ – это фейк, ритуал, дань традициям прошлого, не более того. Никакого реального влияния на повседневную жизнь граждан поповщина не имеет – что, собственно, и стало причиной такого невероятного озлобления.

Грузинскому политическому классу пора наконец это понять – решающими факторами для победы в выборах в Грузии являются админресурс, деньги, пропаганда, компроматы, пофигизм населения и т.д. В этом списке позиция ГПЦ – на одном из последних мест…

События 5 июля наглядно показали то, что, по идее, должно было быть ясно всем здравомыслящим гражданам: в Грузии не будет настоящего, долговременного прогресса до тех пор, пока это осиное гнездо не будет либо вырвано с корнем, либо обезврежено…

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