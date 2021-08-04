Как увеличить ВВП в четыре раза?

По инициативе оппозиционного Абхазского народного движения в Сухуме состоялась встреча, на которой обсуждались возможности ускоренного развития Абхазии, говорили об особенностях стратегического партнерства с Россией, а также тормозящих факторах.

Ведущий встречи – экономист Ахра Аристава, напомнил, что, благодаря подписанному в 2014 году российско-абхазскому Договору о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, Абхазия подключена к глобальному проекту евразийской интеграции, и в республике заинтересованы в том, чтобы стандарты доходов, образования, науки и культуры соответствовали уровню стран, входящих в этот союз. Он призвал присутствующих предложить способы преодолеть отставание и начать развитие.

Лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба считает возможным увеличить ВВП Абхазии в четыре раза:

«Номинальный ВВП на душу населения в Абхазии составляет порядка 2000 долларов США. Для сравнения: в Российской Федерации аналогичный показатель составляет порядка 12 тысяч долларов США. Если ориентироваться на экономический уровень России, тот KPI, который мы можем перед собой поставить, это увеличить экономическое развитие в четыре раза, что, на мой взгляд, абсолютно достижимо. Есть внешние и внутренние ограничители развития Абхазии. Мы не до конца еще избавились от внутренних ограничителей, чтобы опускать руки и говорить, что есть внешние факторы, которые не дают нам развиваться. Внутренние ограничители – это рынок труда и система образования. К сожалению, система образования дает продукт, который не вполне востребован на рынке труда. Если посмотреть на то, сколько выпускников трудоустраиваются по своей специальности и сколько из них проработали год и больше, я думаю, что многое будет понятно».

Адгур Ардзинба пояснил, почему придает такое важное значение образованию. Развитие любой территории связано с привлечением инвестиций, с ними приходят новые технологии и специалисты, а коренное население выдворяется за ареал экономической активности как неконкурентоспособное. Поэтому вместе с привлечением внешних инвестиций надо инвестировать и в собственное население.

Ардзинба рассказал, что в 2016-2017 годах в Абхазии проводилось исследование по методике Doing Business («Ведение бизнеса»). По ключевым показателям республика не вошла даже в сотню стран.

Внешним фактором, сдерживающим развитие, Ардзинба назвал постоянные усилия Грузии. По его словам, для официального Тбилиси было бы намного полезней признать независимость Абхазии и налаживать отношения с Россией.

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа говорил о том, что мнение научного сообщества не принимается во внимание при заключении международных договоров, в результате, не всегда учитываются интересы Абхазии:

«Из закона о науке следует, что все государственные решения, принимаемые органами государственной власти, должны проходить научную экспертизу, но, к сожалению, никакая власть это не соблюдала. В том числе, я имею в виду международные договора. Насколько в них учтены интересы Абхазии? Мы уже по факту знаем множество случаев, когда наши интересы не учитываются. Надеюсь, что впредь при заключении договоров мнение нашего общества, всех его слоев, в том числе и научного, будут учтены. Первое место в мире занимает Абхазия по количеству судей на душу населения. И на судей, и на систему госуправления очень много непроизводительных затрат. Я не знаю, из каких соображений программа формирования общего экономического и социального пространства разрабатывается в России? В ней очень много мероприятий, которые обозначены как совместные, но должны разрабатываться только здесь, с учетом наших реалий».

Шалашаа также отметил, что Абхазии заключила более 50 договоров с различными регионами России, но по факту они не работают.

Депутат Натали Смыр выразила удивление в связи с тем, что Абхазия при всех существующих проблемах все еще держится на плаву:

«При принятии бюджета на 2022 год, сейчас идет верстка бюджета, просто хочу спросить: пенсия 2500 рублей, прожиточный минимум 7000 рублей, минимальная оплата труда в бюджетной сфере начинается от 2000 рублей и выше… Представляете, у людей есть зарплата две-три тысячи рублей! Хочу спросить, как человек должен жить? Нам предоставляют четкий план увеличения цены за 1 квт/час. Есть такой термин, предложенный президентом, – «экономически обоснованная цена». Я хочу спросить, а что значит «экономически обоснованная цена» при пенсии 2500 и минимальной зарплате 7000 рублей? Как мы хотим развивать экономику, когда даем людям 2500 и говорим им: живите, как хотите».

Натали Смыр предлагает «сесть, поработать и написать такие законы, которые бы защищали интересы народа».

По словам экс-министра по налогам и сборам Даура Курмазия, выбор налоговой системы зависит от социально-экономического строя государства, но абхазское общество плохо себе представляет, при каком социально-экономическом строе живет и какое государство собирается строить. Он уверен, что Абхазия не может себе позволить снижения налоговой нагрузки как инвестиционно-привлекательную меру для развития экономики, если не может обеспечить рост уровня доходов граждан и выполнение социальных функций государства. Он является сторонником прогрессивной шкалы налогообложения: кто больше зарабатывает, тот должен больше платить. Курмазия поддержал Концепцию реформы органов исполнительной власти, которую разработало АНД и которая является базовым условием для развития.

Андрей Хачатуров, специалист в сфере IT, уверен, что надо стремиться к широкому внедрению цифровых технологий, а реформа органов госуправления ничего не даст без цифровизации:

«Я видел презентацию реформы госуправления. Можно же с меньшим количеством ведомств принимать актуальные управленческие решения, но для этого в руках у руководителей должны быть инструменты сбора данных, их анализа, Big Data (большие данные) какая-то, все эти умные слова… Это надо внедрять, если мы будем продолжать таскать бумажки из кабинета в кабинет, в которых будет меняться какая-то информация, что-то будет выдергиваться из контекста, ну, мы ничего не получим. Будет просто меньше людей, которые будут еще менее эффективно делать ту же самую работу. Мы видим в РФ гигантский успех сферы госуслуг, не представляю, какую работу провели люди, которые перевели все эти архивы в цифровой формат. И теперь критики скажут: а как наши бабушки будут этим пользоваться, они не умеют? Но мы же видим, они приходят, им все объясняют, и все получается. Как работает механизм самозанятых, как человек очень просто в приложении сам себе выписывает чеки, сам себе отчитывается. Огромное количество банков, которые ведут всю бухгалтерию за юрлицо, и оно почти не взаимодействует с налоговой непосредственно. Это все очень сильно облегчает работу».

Андрей Хачатуров предлагает задуматься о том, чтобы создать в Абхазии айтишный кластер и привлечь людей, которые способны создавать цифровой продукт.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия