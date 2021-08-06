Не в деньгах счастье для чиновника, энергетики против коммунальщиков и другие итоги абхазской недели

Начну с хороших новостей. Сухумский питомник обезьян пополнился новыми животными – лемурами, белоухими игрунками и саймири. А еще на этой неделе в Абхазию доставлена галера, сделанная по подобию традиционных древне абхазо-адыгских боевых суден. Галера изготовлена в Карелии по чертежам известного абхазского художника Батала Джапуа. 5 августа судно было спущено на воду на озере Рица.

Тем временем на этой неделе в предоставлении неудобств жителям и гостям страны соревновались энергетики с коммунальными службами. Объявления об отключении света и воды сыпались как из рога изобилия. На фоне изнуряющей жары и плановые ремонтные работы на подстанции «Бзыбь», и внеплановые отключения выглядели как издевательство. День 5 августа мог бы по праву назваться страстным четвергом – на большей части страны не было ни воды, ни света. Впрочем, и 6 августа ситуация поменяла лишь географическую направленность – теперь линия электропередач сгорела в восточной Абхазии. Причина – перегрузки в сети, то есть это опять результат деятельности по добыче криптовалюты.

Не прибавило оптимизма и удорожание нефтепродуктов, на которое в четверг, 5 августа, дал согласие кабинет министров. Согласно правительственному постановлению, розничная цена одного литра бензина и дизельного топлива не должна превышать 53-х рублей. Активисты социальной сети, общественные организации и даже некоторые депутаты парламента задаются вопросом, насколько повышение цен на нефтепродукты и заявленное повышение цен на электроэнергию согласуются с размером пенсий, зарплат, социальных пособий. Конечно, власть ничего не слышит.

Интригу в обсуждаемый правительством проект повышения цен на ГСМ внес министр ВД. На заседании правительства Дмитрий Дбар сообщил, что по его указанию начата проверка ряда объектов розничного отпуска бензина. Он отметил, что необходимо разобраться, почему в стране возник дефицит топлива. Дбар считает, что правительство не должно принимать решение под давлением частных компаний. Между тем в обществе считают, что повышение цены на бензин было пролоббировано премьер-министром Анкваб и министром экономики Озган, которые являются собственниками ряда заправочных станций, появившихся в Абхазии в этом году. Впрочем, данный факт никто доказать не может, так как корнями все эти «Апсны-ойлы» и создаваемые ими «Подорожники» уходят в оффшорные зоны.

На этой неделе Министерство по налогам и сборам вывесило на своем сайте декларации госслужащих и депутатов. Декларации весьма повеселили публику – чиновники в большинстве своем оказались «беднее церковной мыши». Указанных ими в декларации средств хватит разве что на оплату коммунальных услуг и выплату аренды за земельные участки. К тому же указанные в декларациях доходы не соответствуют образу жизни большей части чиновников и депутатов – брендовым аксессуарам, вип-машинам и так далее. Самыми богатыми чиновниками, судя по представленным документам, являются столичный мэр, министр экономики и премьер-министр. В отличие от остальных, у них есть и счета в банках, и принадлежащие им объекты недвижимости как в Абхазии, так и за ее пределами. Немного удивил один из четырех вице-премьеров Сергей Пустовалов – ни он, ни члены его семьи не имеют даже собственного жилья в Абхазии.

По инициативе «Абхазского народного движения» в Сухуме прошел круглый стол, посвященный выходу из экономического кризиса. Участники круглого стола обсудили инструменты ускоренного развития экономики Абхазии и указали власти на пути выхода из экономического кризиса путем реформирования системы власти и повсеместного внедрения цифровых технологий. Экономисты поддержали предложение АНД о сокращении расходов на содержание органов власти и введение современных методов управления. Они считают, что цифровая трансформация и сокращение чиновничьего аппарата дадут хороший экономический «выхлоп». Доктор экономических наук Заур Шалашаа, входящий в совет при президенте, отметил, что по результатам исследования, проведенного абхазскими учеными, наша страна занимает первое место на постсоветском пространстве по количеству чиновников на душу населения. Участники круглого стола не критиковали власть напрямую, но их предложения свидетельствовали о полном бездействии правительства в условиях жесточайшего экономического кризиса. С инициативой, озвученной оппозиционным движением АНД, согласился и министр по налогам и сборам Джансух Нанба, принявший участие в круглом столе. Напомню, основные моменты концепции реформирования органов исполнительной власти, представленной АНД, базируются на сокращении дублирующих друг друга органов. Они предлагают упразднить должности вице-президента, премьер-министра и четырех вице-премьеров, сократить численность центральных органов госуправления более чем наполовину (с 30 до 12), создать единый надзорный орган и произвести слияние таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам. В концепции не рассматривается реформа местных органов управления. Президент и правительство пока не откликнулись на предложение оппозиции.

МИД Абхазии на этой неделе прореагировал на заявление группы стран-членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия и Эстония), которые в очередной раз призвали Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. МИД Абхазии обвиняет страны, подписавшие заявление, в «порочной практике двойных стандартов» и призывает учитывать мнение Абхазии и сложившиеся реалии.

И о ковиде. Пандемия продолжает набирать обороты, и уже никто и не скрывает, что ее разгул связан с большим наплывом туристов в страну. Ежедневно в ковид-госпиталях погибает от трех до пяти человек, среди них все чаще люди среднего возраста и совсем молодые. Вакцина, в очередной раз обещанная президентом в июле, так и не поступила в страну. Нет и обещанного российского полевого госпиталя, хотя очевидно, что медучреждения Абхазии не справляются с растущим количеством заболевших. В Министерстве просвещения высказывают сомнения в том, что школы откроются 1 сентября, и готовятся к обучению в онлайн-формате. Минздрав по-прежнему обращается с призывами о соблюдении мер безопасности. Напомню, что предложенные частью депутатов антиковидные меры, в числе которых контроль заболеваемости при пересечении государственной границы, не нашли поддержки среди большей части депутатского корпуса, и медики настроены весьма пессимистично.

Оппозиционная партия «Апсны» проанализировала на своем ресурсе результаты нынешнего курортного сезона и пришла к выводу, что, несмотря на большой наплыв туристов, доходы в бюджет остались на доковидном уровне, а «в жертву туристическому наплыву было принесено здоровье граждан страны».

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию в стране, 5 августа президент Аслан Бжания в сопровождении чиновников, депутатов и охранников выехал в столицу Южной Осетии, чтобы принять участия в траурных мероприятиях, посвященных 13-й годовщине трехдневной войны в Осетии. Напомню, что прошлую неделю Бжания посвятил поездке в Москву.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия