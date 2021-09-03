Абхазская неделя: авто президента, дефицит бензина, бесценный аэропорт

Четверг стал днем, насыщенным политическими событиями. Расширенное заседание Высшего совета провела общественная организация «Аидгылара», которая после консультаций с администрацией президента объявила о своем решении отложить отзыв инициативы «О политической амнистии и путях выхода из внутриполитического кризиса» до 6 сентября. «Аидгылара» рассчитывает, что в этот день президент встретится с представителями политических сил и наконец-то огласит свою позицию по поводу предложений, сделанных ими.

Напомню, что в марте этого года «Аидгылара» обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, имевшей место с 2014 года, и объявить политическую амнистию.

Представители «Абхазского народного движения» 2 сентября встретились с членами Общественной палаты и презентовали концепцию реформирования исполнительной власти. Лидер движения Адгур Ардзинба изложил основные предложения, в числе которых ликвидация должностей вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров, сокращение количества госорганов с 30 до 12, а также наделение главы государства реальной ответственностью за исполнительную власть.

Таможенная служба Сочи объяснила пробки на автомобильном пропускном пункте абхазо-российской границы переходом на новое программное обеспечение и пообещала, что после завершения ввода в эксплуатацию новой программы водители будут терять меньше времени на прохождение таможенного контроля.

Главным героем криминальной хроники на курорте Пицунда на сей раз стал гражданин России, который в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения постояльцам отеля и хозяину. Виновник преступления задержан, возбуждено уголовное дело.

Самым громким скандалом недели стала информация о приобретении президентом бронированного автомобиля стоимостью то ли 20, то ли 30 миллионов рублей. Пока пользователи социальных сетей считали, сколько доз вакцины можно было приобрести на эту сумму, пресс-служба президента обиженно сообщила, что у главы государства не один, а несколько бронированных автомобилей, но куплены они не на государственные деньги. Эта информация стала дополнительным стимулом для активистов заглянуть в декларации кандидата в президенты и президента Бжания, где прослеживается очевидное несоответствие. Однако сомневаюсь, что данный факт привлечет внимание Генпрокуратуры.

Неделя была отмечена топливным дефицитом – бензина нет, а там, где он еще не закончился, большие очереди. Народная молва утверждает, что после окончания курортного сезона ситуация на топливном рынке стабилизируется. Напомню, что решением правительства около месяца назад предельные цены на ГСМ были увеличены, и сейчас они выше, чем российские. С чем связан топливный дефицит, «Абхазтоп», который совсем недавно обещал, что бензинового кризиса не будет, не объясняет.

Тем временем в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Чечни. Члены правительства Чечни и депутат Госдумы России Адам Делимханов встретились с президентом Бжания. Делимханов сообщил президенту, что две машины скорой помощи, подаренные им Абхазии, через несколько дней прибудут в республику. В ответ Аслан Бжания предложил обсудить организацию приезда чеченских детей на летний отдых в Абхазию, чтобы укрепить братские и дружеские связи молодого поколения. Вероятно, рабочая часть визита осталась за кадром.

А следом за делегацией из Чечни прибыла правительственная делегация из России. И вот здесь президент Бжания провел совещание «по вопросам социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией» с участием российских чиновников. Из отчета об этой встрече, доверенного государственному телевидению: президент пожаловался на отсутствие вакцины, стихийные бедствия, высокий уровень безработицы, низкую заработную плату и так далее. Попросил содействия России в вопросе получения вакцины и преодоления последствий стихии. Он также предложил создать единую территорию социально-экономического развития, перечислил, в чем нуждается Абхазия, и сообщил, что «это все будет обсчитано». Перечень нужд получился длинным – дороги, тоннели, водоснабжение, канализация, газификация, энергетика, аэропорт и так далее.

Говоря о проекте восстановления сухумского аэропорта, президент отметил, что не будет называть стоимость проекта. «Чтобы не дать пищу кому-то, я не буду называть цифру, которую мы оговаривали», – сказал Бжания, демонстрируя высочайшую степень открытости.

Он сообщил российским коллегам, что работает над созданием единой территории и готов «открыть экономику» Абхазии для российских инвестиций. В общем, планы у Аслана Бжания наполеоновские, но, по его словам, «денег нет – есть одно желание».

1 сентября после длительного простоя, связанного с пандемией, открылись школы Абхазии. Напомню, что накануне начала учебного года главный санитарный врач страны Людмила Скорик пообещала, что власти обяжут педагогов вакцинироваться. Она сообщила, что Министерством здравоохранения будет проводиться программа исследования иммунного статуса педагогов.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил на пресс-конференции в Сухуме, что срок подачи деклараций закончился. Сдано около полутора тысяч деклараций, которые представили сотрудники 128 организаций из 411 бюджетных и 140 унитарных предприятий и госучреждений. Получается, часть чиновников проигнорировала закон о декларировании.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия