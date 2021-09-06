Очереди на заправках: жителей Абхазии призвали не запасаться бензином

Проблемы с поставками топлива в Абхазию связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон. Об этом вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган заявила на совещании с представителями топливных компаний.

«Летом в южном направлении Северо-Кавказской железной дороги значительно увеличивается количество поездов. Поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы, с 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140», – отметила Озган.

В связи с дефицитом бензина абхазское ведомство обратилось в РЖД и Минтранс РФ с просьбой оказать помощь в обеспечении поставок. По информации министерства, с 23 августа по 6 сентября в Абхазию было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами (свыше 7 тысяч тонн), еще 136 вагонов (порядка 8 тысяч тонн топлива) находятся на разных станциях РЖД. По словам Кристины Озган, серьезного дефицита топлива в Абхазии не ожидается.

Министр также добавила, что ситуацию с поставками бензина усугубила остановка на профилактический ремонт ряда российских заводов, производящих топливо. В сентябре они должны заработать в обычном режиме, что также облегчит ситуацию и, возможно, повлияет на снижение стоимости топлива.

В абхазском ведомстве считают, что дефицит топлива частично связан и с успешным курортным сезоном. По сравнению с 2019 годом потребление топлива в Абхазии выросло в два раза.

Говоря о росте цен, Озган отметила, что с ноября прошлого года стала складываться сложная ситуация, и за это время цена увеличивалась трижды. Она подчеркнула, что никакого влияния на рост цен правительство оказывать не может, Абхазия полностью зависит от ситуации на российском топливном рынке.

Генеральный директор компании «АЗиД» Адамыр Габуния надеется, что компания сможет обеспечивать всех топливом в требуемом объеме уже в ближайшие дни.

«Мы просим население не запасаться топливом. Эти перебои носят временный характер», – заявил Габуния.