Абхазская неделя: топливный кризис, «Подорожник», закрытые театры

Оппозиционная организация «Абхазское народное движение» провела на этой неделе круглый стол, в ходе которого экономисты, юристы, чиновники и предприниматели обсудили причины неэффективного государственного управления. Поднимались вопросы неподъемного для бюджета государственного аппарата, необходимости сокращения ряда высших государственных должностей, перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, персональной ответственности главы государства и др.

Участники круглого стола отмечали, что существующая система тормозит развитие экономики и порождает коррупцию. Лидер АНД Адгур Ардзинба в качестве примера привел топливный кризис, о котором специалисты не просто предупреждали правительство, но и предлагали принять соответствующие меры. Это подтверждают и менеджеры частной компании «Азид», у которой не было перебоев с поставками топлива, так как они прогнозировали рост спроса на бензин в результате курортного сезона и предупреждали об этом правительство.

Топливный кризис прокомментировала и оппозиционная партия ФНЕА, которая отмечает, что он «удивительным образом» совпал с появлением в Абхазии сети заправочных станций «Подорожник». В абхазском обществе ходят слухи, что она принадлежит премьер-министру и министру экономики. ФНЕА в своем заявлении говорит, что «от граждан республики упорно скрывают» информацию о реальных владельцах данной сети заправок. Организация потребовала большей прозрачности от власти.

По инициативе общественного движения «Аидгылара» в понедельник прошла встреча президента и ряда общественно-политических организаций, в числе которых и проправительственные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», а также «Русская община», «Черноморское казачье войско» и так далее. Осталось непонятным, почему данную встречу официальные сайты, а за ними и СМИ называли встречей президента с оппозиционными силами. Может, потому, что на ней обсуждалось предложение «Аидгылара» дать оценку всем событиям, связанным с протестными акциями, начиная с 2004 года. СМИ на встречу приглашены не были, и информация о данном мероприятии содержит весьма субъективное мнение ее участников, которые почему-то ждут, что Аслан Бжания представит объективное видение происходивших в стране событий и это поможет уйти от противостояния в обществе.

Пока оппозиция искала пути стабилизации общественно-политической ситуации в обществе, предлагала руководству страны различные варианты выхода из кризиса, администрация Гагрского района «обнаружила» способ «пополнения» муниципального бюджета на целых полтора миллиона рублей. Способ, надо сказать, не новый. На сей раз на продажу по смешной цене выставлена гидроэлектростанция в одном из сел района. В информации об этом содержится начальная цена, общая площадь строений без указания прилегающей территории и указания на то, что целевое назначение объекта будет изменено. Весь этот джентльменский набор свидетельствует о том, что объект уже продан, а конкурс используется для юридического оформления продажи.

В условиях энергетического кризиса данное решение администрации района, которая за бесценок продало малую ГЭС, вызвало недовольство общественности, которая гневалась в основном в социальных сетях. Ни одна из оппозиционных сил не высказала своего мнения по поводу данной продажи. Не лишним будет отметить, что объект с капитальными строениями площадью 500 кв. м. и прилегающей к ним территорией уйдет с молотка по цене однокомнатной квартиры.

История конфликта между премьер-министром Анкваб и абхазскими бизнесменами, которые приобрели компьютерный томограф для ковидного госпиталя в Гудауте, завершилась восстановлением работы аппарата. Министр здравоохранения сообщил, что томограф работает в нормальном режиме. Напомню, что премьер обвинил бизнесменов в приобретении недействующего аппарата, отслужившего срок работы, а бизнесмены обвинили главу кабмина в том, что остановка в работе томографа связана с отказом правительства выделить средства на его техническое обслуживание. После небольшого скандала средства на восстановление и техническое обслуживание нашлись.

Главный государственный санитарный врач Людмила Скорик сообщила на заседании координационного совета, что наблюдается небольшой спад заболеваемости COVID-19. Однако Русский драматический театр встретил свой сороковой юбилей с закрытыми дверями. Глава театра Ираклий Хинтба в очередной раз выразил недоумение приказом министра культуры, запретившего деятельность объектов культуры, ссылаясь на пандемию. Здесь надо подчеркнуть, что в Абхазии работают учреждения общественного питания, развлекательные объекты, образовательные учреждения, не соблюдаются санитарные нормы, проводятся массовые мероприятия. Поэтому указ министра культуры, запретившего деятельность театров и библиотек, вызывает множество вопросом.

Международный Красный Крест на этой неделе передал Абхазии оборудование для пунктов по проведению вакцинации. Завезено 12 комбинированных холодильников для районных пунктов, ожидаются поставки дизельных генераторов на случай отключения электричества и морозильные камеры на 20 кубов для хранения основного запаса вакцин.

Выборы в Государственную думу России стали одной из тем недели. 19 сентября граждане РФ, проживающие и временно находящиеся в Абхазии, смогут проголосовать на девяти участках во всех районах страны. Обычно в голосовании в Абхазии принимает участие до 40 тысяч избирателей. Организация выборов в российскую Думу обсуждалась на встрече президента Аслана Бжания с заместителем председателя правительства Забайкальского округа РФ Андреем Гурулевым и послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия