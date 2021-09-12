Суд оставил за решеткой захватившего заложников в «Банке Грузии»

Телавский районный суд оставил в заключении до окончания следствия 49-летнего Шалву Меликишвили, захватившего заложников в банке, сообщает «Новости-Грузия».

Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией, налетчик сдался.

Теперь Меликишвили обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. По словам адвоката, Меликишвили признает вину и соглашается со всеми свидетельскими показаниями.

Сегодня защита ходатайствовала об избрании залога в размере 30 тысяч лари в качестве меры пресечения, однако эта просьба была отклонена. Судья полностью разделил позицию стороны обвинения. Прокурор дела говорил о рисках воздействия на свидетелей, уничтожения доказательств и сокрытия обвиняемого.

Обвиняемый сегодня же был переведен из Телавского районного суда в пенитенциарное учреждение №8 в Глдани (Тбилиси).

Шалва Меликишвили – житель Телавского района, повар. Мужчина работал в ресторане престижной гостиницы «Старый Телави», однако был уволен за пьянство. Бывший работодатель охарактеризовал его, как порядочного человека, предположив, что на ограбление банка Меликишвили решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Соседи мужчины также рассказали журналистам, что он увлекался азартными играми. Они не исключают, что он захватил заложников после того, как в очередной раз по-крупному проигрался.

Следствие продолжается по трем статьям УК Грузии – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт» и «захват заложников в террористических целях».