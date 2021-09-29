Столетие одного гербария, или Возвращение на улицу Буша

В Южной Осетии решили возродить работу экостанции, которая была создана еще в прошлом веке двумя геоботаниками – Николаем и Елизаветой Бушами. Российские специалисты напомнили жителям Южной Осетии не только о вкладе этих ученых, но и рассказали о создании будущего экоцентра на территории республики.

В начале XX века известный российский ботаник Николай Адольфович Буш был награжден Императорским русским географическим обществом медалью имени Пржевальского: с 1894 по 1911 год ученый осуществил одиннадцать ботанико-географических экспедиций на Кавказ. Благодаря его работе в академической науке появилась и территория Южной Осетии: в 1928 году Буш взялся за исследование флоры Южной Осетии. После его смерти в 1941 году дело продолжила его жена Елизавета Буш. В 1936 году под эгидой Академии наук СССР в Джавском районе Южной Осетии, при содействии ученых, была учреждена Эрманская стационарная горно-луговая станция, которую и собираются вновь восстановить российские ученые.

Интерес к исследованию биоразнообразия в этой кавказской республике со стороны научного мира, по их словам, не угас. Доктора биологических наук Вячеслав Рожнов и Магомед-Расул Магомедов пообщались с журналистами, чтобы рассказать о новом проекте. Продолжает Вячеслав Рожнов:

«Здесь была академическая высокогорная биостанция: сначала это было самостоятельное подразделение Академии наук СССР, потом она стала подразделением Ботанического института Академии наук СССР. Ее организовали замечательные геоботаники Николай Буш и его супруга Елизавета Буш. Они здесь очень много работали, они провели здесь великолепные работы по пастбищному луговодству. Потом эту биостанцию передали в Академию наук Грузинской ССР… Но вот волею судеб она находится здесь, и мы решили, что правильно было бы на базе этой биостанции создать центр экологических исследований, поскольку проблемы экологии чрезвычайно важны. Мы должны изучать и биоразнообразие, как на животных и растительности отражаются климатические изменения, каким образом на них отражается деятельность человека и так далее. И мы решили, что правильно было бы такую биостанцию восстановить, но уже более высокого ранга – именно как российско-югоосетинский совместный центр по изучению экологии региона».

Именем Николая Буша названа одна из улиц Цхинвала, правда, в честь кого она названа, знают коренные цхинвальцы: есть и те, кто искренне недоумевает, чем американский президент заслужил подобную честь в Южной Осетии. Один из местных старожилов, известный биолог и телеведущий Владимир Габаев помнит Елизавету Буш, которая часто приезжала со студентами на луговую станцию в Эрман: «С Елизаветой Буш я познакомился очень давно, она заведовала горно-луговым стационаром и по каким-то делам часто приезжала в город. Там она познакомилась с моей тетей, которая работала в партийных структурах, и они пересекались. Они познакомились и подружились, да так, что когда она приезжала в город, то шла не в гостиницу, а в квартиру к тете и жила у нее как член семьи. Мне тогда было лет 15, может, и меньше, когда первый раз я ее увидел. Тогда она не вызывала у меня, мальчишки, интереса. И очень часто она меня просила, что вот, мои девочки приехали, практикантки – к ней приезжали на практику из Ленинграда, Москвы, Кишинева, с разных городов, – и они проходили практику на этой горно-луговой станции, собирали гербарий, выполняли курсовые работы. И вот в 1959 году я поступил на биофак, студенты по-прежнему приезжали, но теперь уже у меня появился интерес к тем растениям, которые они собирали. И много раз она меня просила: Вова, возьми моих девочек, идите, пусть они пособирают гербарий. Мы уходили далеко в лес, уходили в дубовую рощу, на Зхудерскую гору. Я им помогал, ну и попутно, конечно, запоминал, как назывались эти растения. С тех пор благодаря им я очень много растений помню. Кстати, они назвали мне и наименования всех городских растений, которые я тоже не знал».

В самой Южной Осетии, по словам Владимира Габаева, вклад семьи Буш оказался недооцененным, поэтому инициативу российских ученых по восстановлению луговой станции и созданию центра он назвал прогрессом:

«Ну, единственное, что улицу только назвали. Я слышал, например, что гербарии, которые там лежали, сожгли, часть куда-то пропала, ничего не сохранили.

– Какой интерес у Российской Академии наук в восстановлении здесь этой работы, как вы считаете?

– Во-первых, прошел уже почти целый век, произошли очень большие изменения. Я несколько раз был на месте этой станции – когда Елизавета Буш была еще жива, в 59-м году, и был пару лет назад. Вокруг все заросло сорняками, участок, где она проводила опыты, весь зарос. Короче говоря, там все запущено. На этом месте содержится скот, он там ходит, пачкает. И памятники… Николай Адольфович похоронен не здесь, а Елизавета Александровна здесь. Я помню день, когда я сидел у тети, и в тот день приехала ее племянница Катя Гогинова и привезла урну с ее прахом. Он захоронен там, на станции… (У российских ученых) сейчас, видимо, появились какие-то финансовые возможности. Я думаю, что такое место терять нельзя. Потом сюда завозят снежного барса, переднеазиатского леопарда, так называемого, и, возможно, у них есть интерес понаблюдать за ним. Это может быть интересной работой и для наших (ученых), возможно, и у нас появятся продвинутые биологи или приедут хорошие специалисты, которые наших будут учить и консультировать. Я считаю, это прогресс».

Один из российских ученых, Магомед-Расул Магомедов, выступавший перед журналистами, объяснил внимание к созданию нового центра в Южной Осетии так:

«Государство молодое, но экосистемы древние... Здесь даже с первого взгляда видно богатство растительного и животного миров, которые составляют здесь, в Осетии, компоненты природной среды. И здесь хранилище биоразнообразия, практически нетронутая природа. Надо сказать, что Кавказ входит в мировую точку по сохранению биоразнообразия, всего таких точек выделено 41 во всем мире… И необходимо сохранять это биоразнообразие… И будущий стационар, который здесь будет, станет выполнять большую роль и в изучении биоразнообразия, и в изучении функционирования горных территорий».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия