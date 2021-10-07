Асида Шакрыл: «Никакой проблемы предоставить финансовый отчет нет»

Сегодня в пресс-центре Абхазского телевидения состоялась пресс-конференция Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. Она предположила, что парламент бойкотировал принятие бюджета Уполномоченного на 2022 год из-за критики работы парламентариев, которая отражена в ежегодном докладе омбудсмена. Асида Шакрыл прокомментировала инцидент на сухумской набережной 30 сентября, заявив, что он должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости.

29 сентября депутаты парламента не утвердили смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека на 2022 год в размере 5 409 965 рублей. Парламентарии потребовали от омбудсмена представить отчет о расходовании финансовых средств на функционирование аппарата.

Сегодня на пресс-конференции Асида Шакрыл заявила, что три раза руководитель аппарата Уполномоченного вместе с бухгалтером обсуждали в парламентском комитете бюджет на 2022 год. И комитет рекомендовал его к принятию.

«Я предполагаю, что причина такого демонстративного бойкота заключается в том, что и в докладе 2018-2019 гг., и 2020 г. есть, конечно, определенная критика в адрес работы парламента. За три года моей работы не были созданы условия в парламенте для того, чтобы серьезно обсудить все проблемы, которые описаны в докладе, поговорить о нарушениях, о причинах, проанализировать их. Все рекомендации, которые были направлены в адрес парламента, ни разу не были обсуждены в парламенте. Я думаю, что все эти моменты вызывают у определенной части (депутатов) какое-то недовольство», – сказала Асида Шакрыл.

Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на очередном, после его представления, заседании сессии парламента РА. Отчет о проделанной работе омбудсмена за 2020 год был представлен в парламент в марте этого года. Но с ним ознакомились лишь некоторые депутаты.

Асида Шакрыл заявила, что спикер парламента должен дать объяснение, почему доклад Уполномоченного не был заслушан на сессии парламента. Омбудсмен уточнила, что доклад – это анализ существующей ситуации в области нарушений прав человека. И если этот анализ вызывает недовольство, то она готова обсуждать по существу все проблемы.

Парламент потребовал представить финансовый отчет, однако Уполномоченный по правам человека заявила, что нигде в законе это не прописано. Есть финансовые контрольные органы, которые этим занимаются.

«Никакой проблемы предоставить финансовый отчет парламенту у Уполномоченного нет. Мы всегда готовы, если им нужно, они могут запросить, и мы можем предоставить».

Дата новых слушаний в парламенте пока не назначена.

Доклад Уполномоченного состоит из 112 страниц. Полгода как он опубликован на сайте омбудсмена. Рекомендации связаны с нарушениями прав человека со стороны органов государственной власти: МВД, прокуратуры, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, президента и парламента.

Офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.

«Всех нас очень волнует проблема пыток, мы знаем, что немало случаев, когда люди в местах лишения свободы от пыток умирали. Я сегодня взяла с собой документ, по каким статьям, например, привлекли к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, которых обвиняют в причастности к смерти Анзора Тарба. Статья «халатность», статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», статья «превышение должностных полномочий». У нас нет в законах статьи за применение пыток, у нас нет понятия «пытки» в наших законах».

Поэтому, по словам омбудсмена, очень сложно привлечь к ответственности должностное лицо за пытки. Асида Шакрыл отметила, что в стране отсутствуют необходимые законы.

Омбудсмен прокомментировала и инцидент на сухумской набережной, который произошел 30 сентября. Она подчеркнула, что в законе должно быть расписано, как сотрудники правоохранительных органов должны выполнять свои полномочия:

«Я считаю, что данный инцидент должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости. Считаю абсолютно недопустимым политизирование этой темы. Только объективное расследование, неполитизированное, может быть залогом справедливого решения. Возможно, кто-то сейчас захочет это использовать в своих целях, но каждый из них пусть подумает: от решения этого вопроса зависит, какая ситуация будет в стране. Будем ли мы верить в торжество законности или нет?! Каждый из участников – и министр внутренних дел, и депутат парламента – нарушил кодекс поведения должностного лица, и они должны нести за это ответственность».

По словам Асиды Шакрыл, и депутат парламента, и ветераны войны имеют право обратиться в прокуратуру.

Асида Шакрыл была избрана на должность Уполномоченного по правам человека парламентом 21 марта 2018 года по итогам альтернативных выборов. Ранее она руководила работой Общественной приемной по правам человека в Центре гуманитарных программ. В декабре 2018 г. открылся офис омбудсмена в одном из помещений Национальной библиотеки им. И. Папаскир.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия