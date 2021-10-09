Под завалами дома в Батуми найдены тела еще двоих погибших

Под завалами обрушенного дома в центре Батуми найдены тела еще двоих человек. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Двое из них – дети.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается уже более суток. Обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больницы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщает SOVA.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.