Виссарион Аплиаа отверг предложение ГПЦ о встрече в Тбилиси

Иерей Виссарион Аплиаа назвал «коварством» предложение Грузинской патриархии о встрече в Тбилиси для обсуждения проблемных вопросов. Об этом глава епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), заявил Абхазскому телевидению.

«Как это так? – Я этот вопрос буду решать в Тбилиси?! Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так», – сказал Виссарион Аплиаа.

Ранее в заявлении АПЦ говорилось, что для них «правилом и каноном является заявление Патриарха Тихона в 1918 году о неправомочности претензий Грузинской Православной Церкви на территорию Абхазии».

«Там, где тебя убивают, уничтожают, туда ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение. Мы знаем, как Нестор Лакоба ездил и чем (это) закончилось, знаем, как Владислав Григорьевич (Ардзинба) поехал. Я думаю, им доверять полностью не стоит», – сказал отец Виссарион.

20 октября стало известно, что Церковный совет АПЦ получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. В письме секретаря Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели говорилось:

«Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы».

В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».

В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.