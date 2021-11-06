Пенитенциарная служба: Саакашвили принимает пищевые добавки

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медперсонала, в том числе приглашенных врачей. Об этом заявил заместитель начальника медицинского департамента Особой пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, передает SOVA.

По его словам, состояние здоровья Саакашвили оценивается как стабильное, основные показатели жизнедеятельности находятся в пределах нормы. Чидрашвили также заявил, что экс-президент получает необходимые пищевые добавки, «в том числе, в жидком виде». Представитель меддепартамента также добавил, что на данном этапе необходимости в госпитализации Михаила Саакашвили нет.

В свою очередь начальник Особой пенитенциарной службы Ника Цхварашвили, сообщил, что заключенный «некоторого время назад начал принимать пищевые добавки как в жидком виде, так и в нежидком». По его словам, экс-президент также пьет натуральные соки специального назначения.

«Этот период он провел именно за счет приема добавок. Он получает все пищевые добавки, необходимые человеку в его состоянии», - сказал Цхварашвили. Он также сказал, что в настоящее время обсуждается целесообразность распространения соответствующих кадров.

Ранее, 5 ноября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши. В свою очередь Саакашвили, «чтобы окончательно исключить любые спекуляции», заявил, что отныне отказывается не только от сока, но и от минералов и витаминов (таблеток глюкозы). Отметим также, что третий президент Грузии голодает уже 37-й день.