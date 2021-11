Гела Чарквиани: уснуть и где-то на рассвете встретиться с Наной

На 83-м году жизни в Тбилиси скончался известный писатель, дипломат и педагог Гела Чарквиани. Гела Чарквиани был советником второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, позже послом в Великобритании и Ирландии. Он – автор ряда книг, в которых, среди прочего, будучи сыном первого секретаря ЦК Компартии Грузинской ССР Кандида Чарквиани, он рассказал многое и о советской эпохе.

«Больше всего я должен извиниться перед Наной за то, что дожил до ее смерти и продолжаю жить и сегодня: встаю в то же время, завтракаю, обедаю, засыпаю в то же время. Впрочем, я больше не делюсь с ней таблеткой валиума, принимаю ее целиком. Да, мы на словах никогда не обещали друг другу, не брали на себя обязательство убить себя из-за смерти другого, но острота нашего чувства, думаю, сама по себе это всегда подразумевала. Эта мысль не дает мне покоя, особенно когда стемнеет и я остаюсь один. Я ссылаюсь на ответственность перед живыми и вместо 40 смертельных таблеток принимаю одну, чтобы уснуть и где-то на рассвете встретиться с Наной».

Гела Чарквиани тяжело переживал смерть супруги – Наны Тоидзе. Много писал о ней, рассказывал в интервью – как он сам выразился, настолько много, что за это время стал доктором любовных наук. В последние годы, еще и на фоне пандемии он практически не покидал квартиры. Хотя был довольно активным в социальных сетях: держал руку на пульсе происходящего в стране, делился мыслями и своей отдушиной – игрой на фортепиано, называя ее джазотерапией.

В интервью «Эху Кавказа», записанном в прошлом году, Гела Чарквиани говорил, что супруга, скорее всего, так и не смогла оправиться после смерти их сына – известного музыканта Ираклия Чарквиани в 2006-м. «Ираклий упростил (мое отношение) к смерти, Нана пошла дальше – она заставила меня захотеть смерти», – писал Гела Чарквиани. Именно в том, 2006 году, вскоре после кончины Ираклия, Гела Чарквиани был назначен послом Грузии в Великобритании. Они с супругой отправились в Лондон:

«Нана была единственной среди жен послов, у которой была трость. Поэтому королева ее узнавала. Она подходила и спрашивала: «How is your leg?» А Филипп, ее супруг, когда подходил, интересовался: «Why are you not wearing that aggressive costume?» - почему вы не в агрессивном костюме? Aggressive costume – это была чоха. Чоху обычно носил Темур Мамацашвили (предыдущий посол). Что касается Чарльза, он, как правило, повторял одну и ту же фразу: «You have some trouble in Abkhazia…» – у вас есть какие-то неприятности с Абхазией… Это, разумеется, шло из инструкций Министерства иностранных дел».

До того, как стать послом, Гела Чарквиани в течение почти десяти лет был советником президента Шеварднадзе. В интервью «Эху Кавказа» дипломат рассказывал, что, как правило, он выступал и в качестве переводчика, когда президент вел особо важные разговоры со своими иностранными коллегами. Он вспоминал первый визит Шеварднадзе в США, встречу с Биллом Клинтоном в Овальном кабинете в 1994 году.

«Грузия была в очень тяжелом положении. Тогда хоть и не получилось сделать так, чтобы в Абхазии был размещен контингент НАТО, но удалось другое – были восстановлены отношения с Валютным фондом, Всемирным банком, и благодаря этому этот ужасный купон… Я вам скажу одну вещь: в июле 1994 года моя зарплата упала до 40 центов – представьте, 40 центов в месяц! Именно из-за купона. Так вот, этот купон с их помощью начал постепенно расти, и потом уже его сменил лари, который был уже довольно сильной валютой. Тогда они (Шеварднадзе и Клинтон) еще обращались друг к другу так: «Господин президент». А потом мы решили, что будет лучше, если они будут обращаться друг к другу по имени: Бил – Эдвард, «Yes, Bill» – «Yes, Edward».

Отдельная глава жизни Гелы Чарквиани – это его преподавательская деятельность. Среди учеников Чарквиани был человек, который впоследствии сменил президента Шеварднадзе на этой должности, – Михаил Саакашвили.

А последней книгой Гелы Чарквиани стала «ENGLISH – как я учился и учил». Директор издательства «Интеллект» и редактор книг Чарквиани – Звиад Кварацхелия в интервью грузинской службе Радио Свобода сказал, что роль Чарквиани, как педагога и популяризатора западных ценностей, неоценима.

«Гела Чарквиани разработал особенный метод изучения английского языка, по которому язык нельзя выучить без культуры. Язык надо учить вместе культурой, а не по гибридным учебникам, написанным в СССР, – вместе с той культурой, которую лучше всего передает язык. Именно этот метод он описал в своей последней книге. Если бы не ответственность Гелы Чарквиани перед будущими поколениями, вероятно, этот его опыт пропал бы так же, как исчез уникальный опыт других талантливых людей», – говорит Звиад Кварацхелия.

Гела Чарквиани вырос в необычной семье. Он был сыном первого секретаря ЦК компартии Грузинской ССР Кандида Чарквиани и врача Тамар Джаошвили. Любовь к знаниям, как рассказывал Гела Чарквиани, привил ему именно отец – он считал, что все держится именно на них. Об отце, его окружении и советской эпохе в целом Чарквиани много рассказал и в своих книгах.

«У Сталина был очень интересный режим дня – главным образом, ночной. И весь Советский Союз подстраивался под него. Разумеется, как и мой папа. Он уходил на работу где-то к 11, потом к половине шестого возвращался и после обеда снова уходил. К слову, отец считал, что обедать должны все вместе. Фактически это был тот период, когда он мог сказать нам что-то. Но были еще воскресенья. Тогда мы обычно выезжали за город. Отец постоянно учил нас чему-то. Он считал, что все держится на знаниях и на интересе: если тебе что-либо интересно, ты обязательно изучишь этот вопрос. Он учил нас, к примеру, названиям растений. Я по сегодняшний день удивляю продавцов фруктов, потому что прекрасно разбираюсь в сортах яблок, скажем», – рассказывал в прошлом году Гела Чарквиани «Эху Кавказа».

О кончине Гелы Чарквиани сообщила сегодня утром его дочь – Теона Чарквиани. Похороны пройдут в четверг, 11 ноября.