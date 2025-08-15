Шесть правозащитных НПО отказываются исполнять требования закона об «иноагентах». За это их руководителям грозит тюремный срок. Прозападные оппозиционные силы выразили солидарность и призвали международных партнеров усилить давление на «Грузинскую мечту».

Если это аналог американского закона «О регистрации иностранных агентов (FARA)», то мы не обязаны регистрироваться в Реестре иноагентов, - заявили сегодня руководители 6 НПО: «Сапари», «Фонд гражданского общества», Грузинский филиал Transparency International, «Фонд развития СМИ», «Центр социальной справедливости», «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

Эти организации десятилетиями наблюдали выборами, разоблачали факты коррупции и дезинформации, оказывали юридическую помощь социально незащищённым людям, жертвам насилия, беженцам, вынужденно перемещенным лицам. Эта деятельность требует сохранения конфиденциальной информации о бенефициарах, раскрытия которой требует Бюро. Это весомая причина, по которой, как сегодня сообщили представители НПО, они готовы противостоять закону «об иноагентах» до конца.

«Преследование независимых НПО и свободных СМИ в стиле путинской России направлено на уничтожение демократии. Но мы продолжаем работать и не оставим грузинский народ без поддержки. Мы будем бороться до тех пор, пока Грузия не станет свободным, демократическим государством-членом ЕС, которое заслуживает грузинский народ. Мы вновь заявляем, что не намерены жить по российским законам и продолжаем бороться за права граждан»,- зачитала совместное заявление руководитель НПО «Сапари» Байя Патарая.

Представители НПО заявляют, что направят в Антикоррупционное бюро юридические документы, подтверждающие, что они не обязаны регистрироваться в соответствующем реестре.

НПО получили первые предупреждения от Антикоррупционного бюро в июне. Ведомство на основании решения суда запрашивало у НПО все контракты, включая грантовые соглашения, которые они подписали с иностранными донорами или гражданами Грузии с 1 января 2024 года. Кроме того, бюро запрашивает «любую финансовую и юридическую документацию».

Среди них, в частности, графики выплат, информация о полученных денежных средствах и «материальных ценностях», квитанции о выплате заработной платы. Также бюро интересует подробная информация о деятельности в рамках соглашения, с указанием бенефициаров и участников, а также «видео- и фотоматериалы, отражающие происходящее».

Даже при готовности сотрудничать с Бюро собрать и предоставить такой объем информации невозможно. Но в НПО считают, что государство и не имеет права запрашивать такую информацию, и это требование незаконно. Они обжаловали запрос Бюро в Апелляционном суде, но он отклонил его. Тем не менее, НПО «не намерены злоупотреблять доверием граждан» и отказываться передавать конфиденциальную информацию.

Почти все проевропейские оппозиционные партии сегодня выразили солидарность правозащитным НПО. В том числе и «Нацдвижение».

«Российский, преступный, предательский режим Иванишвили продолжает активно бороться с независимыми демократическими неправительственными организациями, представителям которых сегодня угрожали уголовным преследованием за отказ подчиняться российскому законодательству и регистрироваться в качестве агентов иностранного государства. Режим Иванишвили намеренно отдаляет нас от европейского пути и борется со всеми партиями, НПО, свободными СМИ и гражданами, которые не желают установления в этой стране российской диктатуры и активно борются с ней. В связи с этим мы выражаем полную солидарность и поддержку всем членам неправительственных организаций, которым марионетки Иванишвили сегодня объявили новую волну репрессий. Мы уверены, что вскоре отпразднуем победу над режимом Иванишвили единым, сильным демократическим фронтом», — говорится в заявлении «Национального движения».





— Вот почему это российский закон, хотя власти утверждают обратное, - заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, - Как и в России, здесь «Грузинская мечта» зачищает поле, преследует всех, кто может повысить голос против беззакония, коррупции. Оппозиционер напоминает, что Антикоррупционное бюро, чью реформу также внесла в рекомендациях Еврокомиссия, подчиненная исключительно власти, преследует неугодных «Грузинской мечте» СМИ, НПО.

«Антикоррупционное бюро должно заняться борьбой с коррупцией, которую не скрывает сам режим. Мы стали свидетелями, как недавно, во время разборок один из высокопоставленных чиновников [бывший глава Аджарской АР Торнике Рижвадзе] пытался покончить с собой. У Раждена [Купрашвили] нет вопросов по этому поводу, но у него много вопросов о деньгах американских налогоплательщиков. Если чиновник «Грузинской мечты» ворует из грузинского бюджета, у бюро нет никаких вопросов. Назовите мне хоть один случай, который интересовал Раждена касательно нецелевого расходования бюджета. Ни одного! А он очень ратует за прозрачность внешней политики. Это «российский закон»: их не интересует, куда тратятся деньги Грузии. Они используют это для того, чтобы в стране не осталось ни одного человека, который поднимет голос, а тех, кто это продолжает делать, называют иностранными агентами, как это делают в России», — заявил Манджгаладзе.

За нарушение закона «Об иноагентах» предусмотрены административные штрафы:

25 000 лари за нерегистрацию – для организации;

10 000 лари, а затем ежемесячный штраф в размере 20 000 лари за непредставление декларации – для организации;

5000 лари за непредоставление информации в рамках мониторинга – для организации или физического лица.

Закон предусматривает и уголовную ответственность. В случае отказа от регистрации в реестре руководителям организации (директора и члены правления) грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Отдельные работники могут быть также привлечены к уголовной ответственности за нарушение других обязанностей, предусмотренных настоящим законом.

Ничего плохого в этом не видит депутат провластной партии «Силы народа» Гурам Мачарашвили.

«Каждый, кто не подчиняется закону, сядет в тюрьму. Если кому-то в стране не нравится какой-то закон, это не вина остального общества и государства. Вы знаете, что в Грузии есть закон FARA, который в той или иной форме существует в США. Если вы не соблюдаете требования этого закона, то вы не должны создавать НПО или участвовать в этом процессе. Люди собираются совершить кражу, и вы спрашиваете меня, совершают ли они кражу и нарушают ли Уголовный кодекс, посадят ли их или нет? Когда человек знает, что он нарушает Уголовный кодекс, и за это будет соответствующее уголовное преследование, естественно, будет и соответствующая реакция», — заявил Мачарашвили, недовольный вопросами журналистов.

Депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани обвинил гражданских активистов в организации революции.

«В Реестре прозрачности зарегистрировано около 400 НПО, которым нечего скрывать. Однако, к сожалению, есть такие НПО, которые мы называем «богатыми НПО». Госпожа Гигаури [Transparency International], Ломджария [Европейская орбита Грузии], Макарашвили [Движение «Стыдно»], Патарая [НПО «Сапари»] и т. д., только вредят стране. Они служат своим внешним хозяевам от начала до конца. Грань между ними и коллективным «Национальным движением» стёрта, они - подразделение этой партии. «Давайте посмотрим, чем они занимались все эти годы — устраивали революционные сценарии, участвовали в них, распространяли пропаганду против нашей идентичности, проклинали церковь», — сказал Леван Мачавариани.

Такая мобилизованность власти укрепляет опасения, что на муниципальных выборах 4 октября некому будет осуществлять объективное наблюдение за ходом предвыборной кампании и процессом голосования. Власть отказалась также приглашать на эти выборы миссию международных наблюдателей из ОБСЕ/БДИПЧ.

«Учитывая ограниченность времени для организации эффективной наблюдательной миссии и направления наблюдателей, БДИПЧ/ОБСЕ больше не может проводить всестороннее и содержательное наблюдение за выборами», — заявила представитель БДИПЧ/ОБСЕ Катя Андруш 13 августа.

Это противоречит предыдущей практике, поясняет она:

«Как государство-участник ОБСЕ, Грузия взяла на себя обязательство проводить демократические выборы в соответствии с международными стандартами. Хотя БДИПЧ/ОБСЕ не комментирует выборы, за которыми оно не наблюдает, мы продолжим следить за развитием событий в Грузии во всех областях, определенных нашим мандатом.

Без оценок международных и местных наблюдателей «Грузинская мечта» рискует остаться без признания легитимности муниципальных выборов, как это произошло с прошлогодними парламентскими.

