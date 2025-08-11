Азербайджан и Армения опубликовали проект мирного соглашения

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении опубликовали в понедельник, 11 августа, текст мирного соглашения между странами, парафированный главами ведомств 8 августа.

Теперь этот договор должны подписать лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Оба политика выразили намерение добиться ратификации этого договора, когда подписали декларацию на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Документ состоит из 17 глав, передает DW. В нем, в частности, указано, что страны договорились об установлении мира и межгосударственных отношений, признают границы между бывшими Азербайджанской ССР и Армянской ССР, уважают суверенитет друг друга, не имеют друг к другу территориальных претензий.

Баку и Ереван также намерены установить дипломатические отношения (сроки не указаны), обязуются провести переговоры и заключить соглашение о делимитации и демаркации границы, не будут размещать вдоль общей границы силы какой-либо третьей стороны.

Документ составлен на азербайджанском, армянском и английском языках, но приоритет при толковании имеет текст на последнем языке. Как указано в соглашении, оно вступит в силу после обмена документами, подтверждающими завершение внутригосударственных процедур по принятию договора. После этого соглашение зарегистрируют в ООН.

На встрече с Трампом 8 августа Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном. К примеру, в ней признавалась необходимость «проложить курс к светлому будущему, не связанному с конфликтами прошлого». Также оговаривалось сотрудничество Армении с США и третьими странами при организации на ее территории транзитного «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Армения передаст США права управления этим коридором на 99 лет.

Страны более 30 лет конфликтовали из-за Нагорного Карабаха. В последние годы Азербайджан с помощью военной силы восстановил контроль над этой территорией, карабахские армяне были вынуждены бежать в Армению, Ереван отказался от претензий на регион. В июне 2024 года его покинули последние российские миротворцы. В марте 2025 года Баку и Ереван решили подписать мирный договор. Однако этого пока не произошло. К примеру, из-за того, что азербайджанская сторона не раз называла одним из условий для подписания соглашения изменения в Конституцию Армении, которые исключили бы «территориальные претензии к Азербайджану». Очередное такое заявление Алиев сделал 9 августа, после подписания соглашения.