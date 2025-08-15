В Грузии продолжается череда громких судебных процессов, в центре которых «узники совести». 15 августа в Тбилисском городском суде были оглашены два кардинально разных приговора: 22-летний Тедо Абрамов был оправдан, а 26-летний Давид Хомерики получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Наблюдатели полагают, что таким образом «Грузинская мечта» пытается создать иллюзию объективности суда и ввести свой электорат в заблуждение.

«Вас теперь на одного больше»

Десять дней назад стены Тбилисского городского суда наполнились криками радости, когда на свободу вышел врач Георгий Ахобадзе — первый из «узников совести». 15 августа сцена повторилась: зал аплодирует, люди кричат, обнимаются. На этот раз герой момента — 22-летний спортсмен Тедо Абрамов, который провел восемь месяцев под стражей по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Если бы суд согласился с доводами обвинения, ему грозило бы от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение. Сам Абрамов вину не признавал и настаивал, что наркотики ему подбросили.

Напомним, 6 августа по той же статье и по причине недостатка доказательств был оправдан врач Георгий Ахобадзе.

Оправдывая Абрамова, судья Тамар Мчедлишвили заявила, что показания полицейских нельзя однозначно принимать как достоверные. По словам судьи, правоохранители могли провести видеозапись во время обыска или привлечь нейтрального свидетеля, что исключило бы сомнения по делу.

Адвокат Инга Джабанишвили в разговоре с журналистами призналась, что ожидала оправдания своего подзащитного, так как, по ее словам, материалы уголовного дела были сфальсифицированы.

«Абрамов с самого начала говорил, что его права были нарушены, обыск был проведен с нарушением закона, не соблюдался ни один стандарт. Не было нейтральных доказательств, видеозаписи, хотя у сотрудников полиции была такая возможность», — сказала Джабанишвили.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, комментируя вердикт суда, отметил, что если полиция может получить объективные доказательства, но не делает этого, а обвинение строится только на показаниях полицейских —такая практика не соответствует стандартам прав человека, особенно когда речь идет о привлечении человека к уголовной ответственности.

После оглашения приговора Абрамов, как и Ахобадзе раньше, вышел к собравшимся с накинутым на плечи грузинским флагом. В своем первом комментарии журналистам он признался, что для него его история — не просто личный случай, а часть более широкой картины:

«То, что говорила судья, я не понимал. Когда услышал крики людей, тогда понял, что меня освобождают. <...>. Помимо нас, там внутри находятся десятки, сотни и тысячи людей, которых судьи держат в заключении, хотя они невиновны. Мы освободим и вас. Те, кто здесь, запомните: вас теперь на одного больше, я тоже с вами».

В прямом эфире Тедо Абрамов поговорил со своей мамой по видеосвязи, которая уже много лет живет в эмиграции в Греции. Сам Абрамов родился и вырос в Греции, в Грузию приезжал лишь время от времени, чтобы навестить пожилую бабушку. Этой осенью он приехал из-за ухудшения ее здоровья, но, наблюдая за событиями в стране, решил присоединиться к протесту.

Мама Абрамова пожелала всем матерям «узников совести» стойкости и тех эмоций, которые испытывает сама в этот момент.

«Пусть эти слезы радости скоро испытает каждая мать и пусть каждая сможет обнять своего ребенка», — сказала мама Абрамова.

Прокуратура Грузии уже объявила, что намерена обжаловать решение суда в апелляционном порядке, так же, как это было в случае с Ахобадзе.

Пока оба оправдательных вердикта коснулись обвиняемых в наркопреступлениях. Это, по мнению философа Левана Гамбашидзе, фактически свидетельствует о признании полицейских преступниками.

«Пока людей, обвинявшихся в наркопреступлениях, освобождают один за другим. То есть признают, что задержания — обычная практика полиции. Признают, что полицейские — преступники. Признают, что их начальники, отдающие приказы, тоже преступники. Признают, что людей держали под стражей по политическим мотивам.

Незаконные задержания этих людей лежат на совести преступников режима», — написал он на своей странице в Facebook.

«Большая честь»

Спустя три часа после освобождения Абрамова в том же здании ожидали оглашения приговора по другому делу — 26-летнего музыканта Давида Хомерики, также признанного «узником совести». Перед сегодняшним заседанием они оба находились в одной камере, и Давид начал свое последнее слово с поздравления Тедо.

«Прежде всего, история Тедо меня очень порадовала. Этот браслет на моей руке — подарок от Тедо, к слову. Сейчас мы все сталкиваемся с грустной реальностью, где истина оказывается наказуемой. Мы давно вместе боремся за общие ценности — за жизнь в свободной стране, которую заслуживает грузинский народ. Путь к этой цели тернист, но он ведет к свободной родине. Я не понимаю, почему людей наказывают за борьбу за правду?!», — сказал Хомерики.

Что касается обвинений, по которым молодой человек провел почти девять месяцев за решеткой, сам Хомерики утверждает, что дело сфабриковано. В своем последнем слове он подчеркнул, что «несмотря ни на что», все же рассчитывает на справедливое решение суда.

«Это ведь и ваша борьба — за независимость суда и сохранение справедливости. Будьте независимы до конца, чтобы сохранить образ справедливого суда. Народ заслуживает справедливости», — обратился он к судье Нино Галусташвили.

Давид Хомерики родился и вырос в семье священнослужителя. У Давида есть брат и сестра. Утром 2 декабря 2024 года его задержали вместе с братом Зукой Хомерики. По версии полиции, они якобы искусственно перекрывали дорогу и не подчинились требованиям правоохранителей. Процесс по делу Зуки Хомерики прошел вскоре после задержания: его признали виновным в административном правонарушении и вынесли устное предупреждение. Но согласно материалам следствия, после административного задержания Давида и его брата обыскали, и именно тогда в рюкзаке Давида были якобы обнаружены «коктейли Молотова». Давида Хомерики обвинили в нарушении статьи, которая касается подготовки преступления. За это предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы.

Судья Нино Галусташвили вынесла приговор — 4 года и 6 месяцев тюрьмы. Это уже пятый приговор «узникам совести» в ее практике. Она также является судьей по делу 11 обвиняемых в групповом насилии.

Свой приговор Хомерики встретил следующими словами: «Для меня это большая честь».

Одних освобождают, других — приговаривают

Главный вопрос, который волнует наблюдателей за процессами: почему одних освобождают, а других нет. Журналистка и активистка Нанука Жоржолиани видит в этом проявление политической избирательности. По ее мнению, людям создают иллюзию объективности суда.

«Они говорят тем самым, мол, если бы мы были необъективны, то и тех бы не отпустили. Это самое плохое, что сейчас делает «Грузинская мечта». Сегодня Тамар Мчедлишвили в приговоре руководствовалась тем, что не было веских доказательств, которые, например, позволили бы осудить Абрамова. В деле Хомерики тоже нет никаких доказательств, тогда чем руководствовалась Галусташвили в деле Хомерики? Мы ведь знаем, что судьи сами эти приговоры не выносят. Это политические решения, которые судья не принимает…», — заявила она в интервью «ТВ Пирвели» после оглашения вердикта Хомерики.

Журналист Леван Сутидзе считает, что режим по-прежнему демонстрирует «вегетарианский» подход к выдуманным преступлениям, освобождая обвиняемых, в делах которых нет фактов столкновения с полицией.

«Напоминаем, что даже 40% сторонников режима недовольны существованием «узников совести». Это ещё раз доказывает, что Иванишвили пока не смог установить полностью свободный от общественного мнения авторитаризм.

Он не смог этого сделать только потому, что грузинское общество напряжено и продолжает протестовать. В стране существует кризис — независимо от того, растущий или падающий протест на улицах, это не имеет значения: очевидно, что общество переживает кризис, что крайне опасно для режима», — пишет он в соцсети.

Правозащитница и руководитель «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе также говорит о роли избирателей «Грузинской мечты» в процессе вынесения приговоров. Она считает, что в некоторых делах демонстрируют более мягкие вердикты, особенно в случаях, не связанных напрямую с протестами (например, по наркопреступлениям), чтобы запутать свой электорат.

«По различным опросам видно, что среди их избирателей высок процент недовольных наличием «узников совести». Они хотят ввести людей в заблуждение, показать, что репрессивная система касается не всех. Эти проблески в отдельных делах служат лишь для сохранения власти «Грузинской мечтой», — считает она.

Приговор за приговором

В Грузии по-прежнему остается более 60 человек, которых значительная часть грузинского общества и международное сообщество считают политическими заключенными. В связи с недавними проевропейскими протестами уже было вынесено несколько приговоров:

Тбилисский городской суд приговорил 21-летнего Мате Девидзе к 4,5 годам лишения свободы за нападение на полицейского.

26-летний Гурам Хуташвили и 23-летний Даниэль Мумладзе, задержанные за повреждение видеокамер на проспекте Руставели во время протестов, получили по 3 года лишения свободы.

19-летний студент Саба Джикия, обвиненный в нападении на полицейского, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам заключения.

21-летний Георгий Миндадзе признан виновным в нападении на сотрудника полиции и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Давида Ломидзе и Темура Засохашвили приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за нападение на полицейского во время исполнения им служебных обязанностей.

Участника августовской войны Анатолия Гигаури приговорили к 2 годам лишения свободы за пощечину полицейскому.

С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах Грузии не прекращаются масштабные проевропейские протесты, участники которых требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных и осужденных.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



