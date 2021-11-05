18 месяцев пандемии в цифрах

Практически 99% человек, которые скончались от ковида в Грузии за последние восемь месяцев, не были привиты. Это показал анализ, проведенный Центром по контролю заболеваемости. Сегодня был обнародован очередной, седьмой по счету отчет по пандемии в Грузии.

Цифр много. Но, вероятно, одна из самых важных – это соотношение привитых и непривитых в графе «летальность». С 15 марта, т.е. с момента, когда в стране началась вакцинация, по 30 сентября в Грузии от ковида скончались 5 469 человек. 98,95% из них не были вакцинированы.

«Защита от летального исхода в возрастной группе от 18 до 59 лет, прошедших полный курс вакцинации, – 99,37%. А среди лиц старше 60 лет эта защита составляет 97,8%», – говорит глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе.

В то же время по данным на 1 октября Грузия по показателю летальности на один миллион человек занимает шестое место в мире. Ее опережают только Босния и Герцеговина, Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия.

А теперь по порядку, как в цифрах развивалась ковид-история в стране и к кому вирус был наиболее агрессивен. Самый высокий показатель смертности фиксируется в возрастной группе от 80 до 84 лет. Согласно данным исследования, у 69% скончавшихся были сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, гипертензия, диабет и другие.

«Дельта»-штамм, который появился в Грузии в конце мая этого года, начал вести себя более агрессивно по отношению к беременным и детям, чем предыдущие варианты коронавируса. Всего с начала пандемии ковидом в Грузии заболели 90 680 детей (от 0 до 18 лет). При этом за неполный 2021 год вирусом заразилось примерно в три раза больше детей, чем в 2020-м. Всего стационарное лечение понадобилось 7 708 детям. Восемь из них скончались.

За всю пандемию ковидом заболели 7 338 беременных (3 304 в 2020 году и 4 034 в 2021-м). Общее количество смертей среди них – 17. В то же время 16 из них скончались в этом году и лишь один в 2020-м. Ни одна из скончавшихся женщин не была вакцинирована.

«За этот период, с 15 марта по сентябрь включительно, полный курс вакцинации прошли 814 851 человек. Из них были идентифицированы 11 403, у которых лабораторно подтвердился ковид. За этот период всего в стране были госпитализированы 53 767 человек, госпитализация среди вакцинированных понадобилась 1 366 (пациентам). Эффективность вакцинации в плане защиты от госпитализации составила 93,4%. Необходимость в критическом и интенсивном лечении: в группе лиц старше 60 лет, прошедших полный курс вакцинации, такая необходимость не возникла в 97,5% случаях. А в группе от 18 до 59 лет защита от попадания в (отделение) интенсивной (терапии) составила 99%. Всего в отделения интенсивной терапии попали 72 человека, прошедших полный курс вакцинации», – заявил глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, данные этого исследования включают общие цифры по всем четырем вакцинам, применяемым в Грузии. Действенность каждой из них отдельно будет рассмотрена в отчете, который будет обнародован к концу года.

«Я ведь не просто так привел эти цифры. Они (основаны) на наших материалах, но я ведь похожие цифры и раньше часто приводил. А сейчас – это данные, основывающиеся на тех двух миллионах прививок, которые были сделаны у нас. Похожие цифры и в других странах. Прививка защищает от госпитализации, защищает от осложнений и попадания в реанимацию, а также от смерти. Но, конечно, в медицине нет ничего стопроцентного», – говорит Амиран Гамкрелидзе.

Больше всего людей в Грузии привито вакциной Pfizer – 425 493 человек. Полный курс препаратом Sinopharm прошли 253 253 человек, Sinovac – 79 100, а AstraZeneca – 58 591. Согласно отчету, побочные эффекты проявились в 1699 случаях. Больше всего после прививки Pfizer – 892 случая, меньше всего после Sinovac – 135. Из всех нежелательных последствий, т.е. из почти 1700 случаев 180 были признаны серьезными. Шесть из них завершились летально. В то же время в пяти из шести этих случаев причинно-следственная связь между смертью и иммунизацией не была установлена. Рассмотрение еще одного случая на этом этапе приостановлено – до предоставления дополнительной документации комитету, говорится в отчете.

Предположительно, здесь речь идет о произошедшем в марте этого года с медсестрой Мэги Бакрадзе, которая скончалась через сутки после вакцинации. Следственные органы уже более полугода ожидают результатов отчета от Национального бюро экспертизы им. Самхараули. В бюро же в середине октября грузинской службе Радио Свобода заявили, что не могут найти квалифицированного специалиста, который согласился бы подготовить отчет.