Абхазская неделя. Друзьям – все, остальным – закрытые помещения

Шоковая терапия, проводимая президентом Абхазии, продолжает набирать обороты. На этой неделе Аслан Бжания, по-видимому, забыв о своем президентском указе, которым ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, собирал общественность и активы во всех районах страны. Из чего следует, что на президента и его окружение его собственные указы не распространяются и издаются исключительно для его оппонентов. Напомню, что неделей раньше глава администрации Сухума Беслан Эшба отказал ветеранам войны в проведении митинга в Сухуме, мотивируя отказ указом президента, запретившим собрания в закрытых помещениях.

Но вернемся к шоковой терапии. Итак, на встречах с общественностью Аслан Бжания огласил свой курс на ближайшее будущее. Чтобы заработать денег, он хочет разрешить продажу недвижимости иностранцам и поднять цену на электроэнергию. По-прежнему актуальны сказания про аэропорт и всеобщую газификацию страны. Говоря о каких-то экономических выгодах, глава государства по своему обыкновению не оперирует ни цифрами, ни именами загадочных инвесторов.

Заявление о том, что надо внести изменение в законодательство Абхазии, чтобы позволить гражданам России приобретать в Абхазии недвижимость, прозвучало на собрании в Ткуарчале. На него тут же откликнулись пользователи абхазского сегмента социальных сетей. Они выставляют посты краткие – «я против продажи недвижимости иностранцам», и длинные, в которых обосновывают свою позицию. Большинство активистов считают, что такое решение приведет к утрате независимости, и призывают Аслана Бжания «одуматься, пока не поздно», и защищать интересы своей страны и своего народа.

Напомню, что в 2016 году общественность Абхазии требовала от депутатов парламента наложить мораторий на продажу недвижимости иностранцам. Депутаты отклонили этот призыв, но вопрос о продаже недвижимости иностранцам больше не поднимался. Известно, что нынешний президент Аслан Бжания вернулся к вопросу о продаже недвижимости россиянам в соответствии с «дорожной картой», которая была разработана и предложена ему российской стороной после его прихода к власти. Обсуждать в парламенте эту «дорожную карту» он пока не решился.

На фоне шока от заявления президента, который вернулся к табуированной теме продажи недвижимости иностранцам, мало кто обратил внимание на сенсационное заявление о поднятии цены на электричество в пять раз. Объясняет Бжания свое очередное «экономическое чудо» энергетическим кризисом, в который, напомню, он сам и втянул страну, приняв решение о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Надо отметить, что это без преувеличения безумное решение было принято в то время, когда шел ремонт деривационного тоннеля и Абхазия закупала электричество в России по цене, в несколько раз превышающей стоимость электричества в Абхазии. Таким образом, у нынешней власти появился многомиллионный долг перед Россией. Потребление электроэнергии в Абхазии за это время увеличилось почти в два раза. Позже правительство снова ввело запрет на деятельность по добыче майнинга, но этот запрет, как и все решения нынешней власти, распространяется только на ее оппонентов, криптофермы которых периодически изымаются из пользования. Такой выборочный подход не дает ощутимого эффекта, и количество потребляемой электроэнергии продолжает расти одновременно со стоимостью биткоина к рублю. В стране уже введены веерные отключения света, регулярно горят трансформаторы и другое оборудование. Внеплановые отключения энергетики объясняют перегрузом в сети и в своих комментариях стараются обойти истинную причину глобального энергетического кризиса. В главной энергетической компании «Черноморэнерго» деликатно пытаются увязать энергетический кризис со всем чем угодно, даже с погодой. 11 ноября РУП «Черноморэнерго» сообщило, что вынужденные ограничения будут вводиться из-за увеличения нагрузок на линию электропередач в связи с понижением температуры. Помимо этого руководство «Черноморэнерго» сообщает о понижении уровня воды в Джварском водохранилище до критического уровня и обещает уже с декабря введение длительных веерных отключений. Однако, судя по показаниям приборов, вода в Джварском водохранилище пока находится на допустимом уровне – 450 метров над уровнем моря, и своего критического состояния он обычно достигает в феврале-марте. В прошлом году уровень воды в Джварском водохранилище достиг критического только в апреле. Поэтому ограничения, скорее всего, связаны не с уровнем воды (и тем более не с похолоданием), а с объемом использованной электроэнергии. По соглашению между Грузией и Абхазией вырабатываемая ИнгурГЭС энергия делится в соотношении 60 на 40. На сегодняшний день Абхазия уже потребила 39 из 40 процентов энергии, поступающей от ИнгурГЭС (около полутора миллионов кВт.ч), и более миллиона кВт.ч, поступивших из России, и вышла на рекордный уровень потребления.

Кстати, на деятельность по добыче криптовалюты веерные отключения мало влияют – майнеры приспособились и переключают свои фермы с одной линии на другую в зависимости от графика. И теперь в Абхазии процветает новый вид преступлений – воровство «айсиков» (аппаратов по добыче криптовалюты). Данный вид преступления нигде не фиксируется, так как хозяева, занимающиеся незаконной деятельностью, не обращаются в правоохранительные органы.

На этой неделе небольшое волнение «в стакане воды» вызвало сообщение о готовности Белоруссии признать Абхазию и Южную Осетию. Сообщение оказалось фейковым и было быстро опровергнуто официальным Минском.

Оппозиционная партия «Форум народного единства» обвинила президента во всеобъемлющем кризисе. В заявлении ФНЕА отмечается, что глава государства проводит политику, направленную на разделение общества, преследование неугодных по политическим мотивам, принятие кулуарных решений по общенациональным стратегически значимым вопросам, ввод тотальной цензуры на государственном телевидении, нетерпимость к справедливой критике. По мнению оппозиции, такие действия главы государства будут усугублять общественно-политическую ситуацию в стране. Оппозиция называет стиль правления Бжания «авторитарным, с признаками диктатуры» и подчеркивает, что «кризис углубляется из-за отсутствия национальной программы реформ и развития страны».

Президент демонстративно игнорирует мнение оппозиции, общественности и ветеранов войны. Он продолжает тур по охваченной пандемией стране. 12 ноября он встречается с общественностью уже Очамчырского района в здании дома культуры – закрытом помещении.

Тем временем численность заболевших и умерших от COVID-19 растет. На этой неделе по официальным данным (не устану повторять: которые являются неполными) количество заболевших достигло 33 013 человек, зарегистрировано 482 летальных случая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия