Из России без демпфера и другие проблемы абхазской экономики

Круглый стол, посвященный вопросам экономики Абхазии, состоялся сегодня в сухумском конференц-зале «Атриум-Виктория». Это первая встреча в рамках серии круглых столов, которые планирует проводить Центр стратегических исследований при президенте. Представители исполнительной и законодательной ветвей власти обсудили актуальные проблемы энергетики, туризма, привлечения инвестиций.

Пандемия, кризис в энергетической отрасли и рост цен на энергоносители остаются основными факторами, влияющими на экономику Абхазии. А без правильного движения в экономике многие другие планы республики не будут реалистичными, о чем заявил директор Центра стратегических исследований при президенте РА Вячеслав Чирикба, открывая сегодняшнюю встречу.

Заместитель министра экономики Теймураз Миквабия отметил, что из-за пандемии в прошлом году туристический сезон начался только в августе. В этом году ситуация в туризме была лучше, чем годом ранее, но летом увеличились цены на энергоносители. Он пояснил, почему на российских заправках бензин стоит дешевле, чем в Абхазии:

«Обстоятельством, которым вызвано различие в ценах, является демпфер. Фактически российское правительство за каждый литр топлива, который произведен в Российской Федерации и предполагается к продаже на территории России – не экспорт, а именно внутренняя продажа, – доплачивает на текущий момент порядка 10 рублей. В случае если мы сейчас эти 10 рублей добавим к цене, которая стоит на АЗК в России, мы получим цену 56-57 рублей за литр бензина-92 и дизеля. На текущий момент цена составляет 46-48 рублей в разных регионах, у нас розничная цена 53 рубля».

Энергетическая система, по словам Теймураза Миквабия, находится в аварийном состоянии:

«Пытаемся планомерно переходить от аварийных работ к плановым мероприятиям, то есть обслуживанию сетей. Для этих целей с 2010 по 2021 год уже вложено, плюс прогноз на 2022 год, общая сумма по Инвестпрограмме составляет 2 миллиарда рублей. В этом году в госбюджет было заложено 100 миллионов рублей, эти средства были направлены на разные мероприятия – приобретение материалов для замены передающего провода на линии 220 кВ «Ачигвара».

Миквабия уточнил, что обсуждается вопрос установления новых цен на электроэнергию, а это нельзя делать, не повысив минимальную зарплату.

В свою очередь, заместитель министра по туризму Дато Каджая отметил, что туристический сезон в этом году состоялся «весьма неплохо». Это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 и веденных ограничений россияне стали посещать отечественные курорты и Абхазию. Дато Каджая заявил:

«На 1 ноября 2021 года Национальный парк «Рица» посетило 688 439 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 382 030 человек. Темп роста составил 180%, а прирост – 80%. Новоафонскую пещеру на 1 ноября посетило 416 037 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 268 193 человека. Темп роста составил 155%, а прирост – 55%. Также в последние годы туристы стали активно выбирать для посещения восточную часть Абхазии. В восточной части Абхазии стали появляться новые объекты размещения, в частности, объект в селе Тамыш «Тамыш Village», что, соответственно, способствует развитию района. Абхазия привлекает как людей для отдыха, так и потенциальных инвесторов. Однако нам нужно решить ряд вопросов. Это вопросы безопасности. Абхазия должна стать территорией закона и порядка, территорией спокойствия и стабильности».

В Абхазии 683 объекта размещения, и только 62 из них могут принимать туристов круглый год. Горный вид отдыха в последние годы развивается, появляются небольшие объекты на Ауадхаре, в Кодорском ущелье, в Ткуарчале, но это все частные инвестиции, и их не хватает. По его словам, положительный пример – это парк львов в селе Аацы и этнопарк в селе Мгудзырхуа.

Заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саид Блабба заявил, что в энергетике сложилась кризисная ситуация. Дефицит энергетических мощностей наблюдается давно, но ситуацию усугубил майнинг. По сравнению с 2019 годом, скачок потребления составил более 20%, а по сравнению с 2020 годом – 18%. Кроме того, присутствует ежегодный естественный прирост – 5-6%.

– Надо упорядочить потребление, чтобы выйти из кризисной ситуации.

– Какие механизмы? – спросил Вячеслав Чирикба.

– По вопросу майнинга в первую очередь необходимо сформировать технопарк, который мог бы нам позволить разгрузить наши сети за счет вывода из наших сетей майнингового оборудования и установки на этой точке. Эта точка должна быть запитана от передающих мощностей Российской Федерации путем перетока. И тот объем, который будет поставляться на эту точку, будет оплачиваться за счет потребителей электроэнергии, которые занимаются майнингом криптовалют. Это существенно снизит нагрузки на нашу сеть».

Приблизительный объем потребления майнинг-оборудования – около 1 миллиарда киловатт-часов в год. Общий объем потребления составляет 2 миллиарда 227 миллионов киловатт-часов. Блабба уточнил, что необходимо внедрять приборы учета.

Говорили на встрече и о необходимости привлечения инвестиций. Депутат парламента РА Лаша Ашуба заявил, что существуют проблемы, которые не решаются многие годы. Это проблемы, связанные с личной безопасностью инвестора, с безопасностью его бизнеса, отсутствием системы страхования в стране, проблемы в банковской системе, невозвраты кредитов и т.д.

Депутат Рауль Лолуа коснулся общественно-политической ситуации в стране, он подчеркнул, что нужно уйти от митингов, сесть и начать работать. По его словам, инвестиции идут в страну, где есть стабильность, рост и развитие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия