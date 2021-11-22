Аптека. Наркомания. Премьер

Наряду с возможным вводом запрета на онлайн-казино, грузинские власти намерены ужесточить и наказание за незаконную реализацию психотропных веществ. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. С чем именно, по мнению главы правительства, связана аптечная наркомания – явление достаточно распространенное в Грузии, и что еще можно было вычитать в послании премьера между строк?

Интерес к наркотикам среди молодежи премьер-министр прямо связал с онлайн-казино. Говоря о возможном запрете последних, Ираклий Гарибашвили добавил, что намерен заняться решением проблемы аптечной наркомании:

«С этим (онлайн-казино) связана наркомания и вовлеченность нашей молодежи в это более чем губительное движение. Законодательство стало довольно либеральным в направлении наркомании, и наша молодежь вместо того, чтобы заняться спортом, учиться, работать, занята употреблением вредных веществ. Поэтому должно быть (введено) ужесточение, в том числе, на продажу психотропных медикаментов. По этому поводу у нас будет разговор на заседании правительства, и я лично проконтролирую процесс, как это будет выполняться».

Своим заявлением премьер озадачил врачей-наркологов. В первую очередь специалисты не понимают, что именно глава правительства подразумевает под либерализацией законодательства, которая, как следует из слов премьера, пагубно повлияла на молодежь.

«Я не понимаю, о какой либерализации законодательства идет речь? Да, какие-то изменения в последнее время были, но можно ли это считать либерализацией, я не знаю. Видимо, дело пойдет к ужесточению, к какому именно – не могу сказать», – говорит врач-нарколог Зураб Сихарулидзе.

Если рассматривать слова премьера только в контексте аптечной наркомании, то в этом смысле, говорит врач, они (врачи) давно призывают власти ввести уголовную ответственность за продажу аптеками психотропных медикаментов без рецепта. Со своей стороны, власти давно обещают сделать это, но почему-то так и не сделали.

В то же время врач-нарколог Давид Отиашвили обращает внимание на формулировку, использованную премьером: говоря об ужесточении, последний использовал словосочетание «в том числе». Таким образом, стоит полагать, что речь идет не только об «аптечной» наркомании.

Те изменения, которые произошли в последние годы, врач называет по большей части фасадными. При этом о жесткой наркополитике и ее пагубных результатах Грузии известно не понаслышке.

«Никакого положительного результата она не принесла ни с точки зрения уменьшения масштаба потребления наркотиков, ни в каком-либо другом направлении. Если взять и отмотать назад те фрагментарные смягчения, которые произошли в последние годы, (станет) абсолютно ясно, в каком именно положении мы окажемся. А это: меньше людей, обращающихся за помощью; это люди, ищущие альтернативные схемы в условиях, когда становится труднодоступным то, что они употребляют, и эти альтернативы практически всегда более вредны, токсичны и более опасны для здоровья; это также больше людей в тюрьме. Это вкратце те результаты, к которым нас привел жесткий подход», – говорит Отиашвили.

При этом, продолжает врач-нарколог, несмотря на определенные подвижки в последние годы, комплексная реформа так и не была проведена. Реформа, которая бы вместе со снижением (уменьшением действия) карательных механизмов принесла бы какие-то альтернативы этому наказанию с точки зрения лечения и реабилитации.

На что человек, нуждающийся в помощи, может рассчитывать сегодня?

Давид Отиашвили говорит, что в целом сегодня в Грузии, если сравнивать с другими странами региона, действует лучшая программа опиоидной заместительной терапии, осуществляемая при помощи препаратов метадон и бупренорфин. В этой программе есть определенные огрехи, но, если говорить о доступности этого лечения, – здесь, по словам врача, все достаточно хорошо работает. И это лечение абсолютно бесплатно.

Главная проблема состоит в отсутствии этапа, следующего после детоксикации. Есть только 2-3 учреждения, которые фактически оказывают помощь единицам наркозависимых в год. Здесь государственное финансирование крайне скудное, его практически нет, констатирует врач-нарколог Давид Отиашвили:

«Почему это проблематично? Потому что процесс лечения получается незавершенным, если человек так и не прошел реабилитацию. Когда его состояние стабилизируется, его необходимо научить, как он должен существовать, вернувшись домой, к семье, друзьям и соседям, что он будет делать, если то, что он делал ежедневно на протяжении последнего времени, он делать больше не будет? Вот этому мы сейчас не учим, не можем проводить этот этап».

Соответственно, говорит врач-нарколог, те шаги, которые были сделаны до этого – снятие физической зависимости, обезболивание, – в условиях отсутствия последующего этапа зачастую становятся впустую потраченным ресурсом, и все возвращается к исходной точке.