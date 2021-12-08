Астамур Какалия: «Нарушитель закона отстраняется без права восстановления»

Декларации о доходах и имуществе государственных служащих не сдали более 350 бюджетных организаций. Лидер инициативной группы, лоббировавшей принятие закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», Астамур Какалия уверен, что нарушившие закон чиновники должны нести за это ответственность. Но Министерство по налогам и сборам молчит и отказывается комментировать данную ситуацию.

Абхазское информационное агентство «Аиашара» опубликовало список из 351 организации, руководство и сотрудники которых, по данным Министерства по налогам и сборам, нарушили принятый летом закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» и не сдали декларации. Закон обязал государственных служащих, выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-надзорные и иные функции, а также депутатов заполнить и сдать декларации до 1 августа 2021 года. Уже декабрь, но процесс сдачи деклараций не завершен.

Ситуацию прокомментировал Астамур Какалия, лидер инициативной группы, которая на протяжении многих лет лоббировала принятие закона о декларировании доходов и имущества должностных лиц в Республике Абхазия. Он уверен, что все чиновники, работающие в организациях, внесенных в список, в соответствии с требованием закона должны быть уволены:

«Это по данным Министерства по налогам и сборам, не сдавшие декларации, следовательно, нарушившие закон… Статья 15 закона («О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами») гласит, что нарушитель закона отстраняется без права восстановления на госслужбе за несдачу декларации и все. Руководители организаций, которые были ответственны, несомненно, по закону понесут ответственность за несвоевременную сдачу деклараций. Вы говорите, что много людей – скажем, триста человек там, а население Абхазии около двухсот тысяч, – и закон гласит, что, если чиновник, должностное лицо не отчитывается по декларациям за свое имущество и доходы, он отстраняется от занимаемой должности. Из 200 тысяч населения Абхазии найдутся три сотни человек, которые заменят этих людей и будут прозрачны в своих активах и доходах. Это так согласно закону, я говорю».

Астамур Какалия напомнил о том, как активисты инициативной группы предупреждали о том, что ситуация может сложиться именно так, как она теперь сложилась, но на их призывы никто не реагировал. Он предполагает, что, возможно, это своего рода саботаж:

«Вспомните период декларирования – лето этого года. Мы взывали к АГТРК (Абхазская государственная телерадиокомпания), мы взывали к президенту, мы взывали к премьеру дать недвусмысленное указание о необходимости заполнения деклараций. Мы говорили о том, что возможна ситуация, когда специально людям не говорят, что они должны сдать декларации, чтобы прикрыться толпой, огромным количеством нарушителей и потом сказать: «Ну, вот видите, их много, а что мы будем делать?»

На вопрос, почему чиновники столь массово нарушают закон о декларировании, Астамур Какалия ответил, что он не психолог и не знает этого наверняка, но предположил несколько причин:

«Почему он не хотел заполнить декларацию? Потому что он не хочет из принципа отчитываться перед народом Республики Абхазия, потому что он ненавидит закон о декларировании, или у него с имуществом проблемы, и он не хочет его указывать в декларации, или какая-то другая причина, или он подумал, что власти саботируют закон и можно присоединиться к саботажу… Я не знаю, какие мысли у каждого. Факт остается фактом, о конкретных нарушениях говорю вам не я, а Министерство по налогам и сборам».

По словам Астамура Какалия, база данных даже тех декларантов, которые сдали свои декларации, закрыта от проверяющих, сегодня сверить ее с реальными активами невозможно:

«Уже ясно, кто сдал и кто не сдал. Это первый этап проверки. Второй этап проверки – это уже сверка сданных деклараций с реальным положением дел, то есть выявление фактов лжи перед народом Абхазии по декларациям. Даже инспекторы налоговой службы еще не имеют и не получили деталей бизнеса, адресов, руин, где улица, дом и так далее. Нет этих деталей, их не видят ни инспекторы налоговой, ни Министерство внутренних дел, ни служба Госбезопасности, ни прокуратура. У нас 150 только прокуроров сдали декларации, но эти прокуроры, которые обязаны проверить должностных лиц, которые при зарплате 15 тысяч рублей стали миллионерами, они не видят детали и для них база до сих пор не открыта. Джансух Эдуардович, министр по налогам и сборам, обещал открыть для ведомств и для инспекторов налоговой службы полную базу деклараций еще в сентябре, пока этого нет».

Я направила запрос в Министерство по налогам и сборам и просила ответить на вопросы о том, почему в массовом порядке не сдаются декларации? Какой государственный орган уполномочен реагировать на подобную ситуацию и какие механизмы воздействия есть? А также попросила разъяснить, почему к базе данных декларантов нет доступа у проверяющих органов, например, у инспекторов налоговой службы, МВД и других. Министерство по налогам и сборам отказалось предоставить ответы на данные вопросы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия