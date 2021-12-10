Абхазская неделя: цензура, МИД как пресс-служба, обязательная вакцинация учителей

На этой неделе в Абхазии в центре внимания были вопросы, связанные со свободой слова и СМИ. Министерство иностранных дел выступило с заявлением, в котором сообщило, что берет под контроль проекты международных организаций и НПО на территории республики. Отныне их работа будет согласовываться с внешнеполитическим ведомством.

«Иностранными неправительственными и международными организациями должны представляться в Министерство иностранных дел Республики Абхазия отчеты о деятельности по реализации программ (проектов), персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств», – говорится в информационном сообщении МИД. Конечно, это еще не закон об иностранных агентах, но очень похоже на «пробу пера». Кстати, общественность против введение такого контроля не возразила, промолчали и НПО – видимо, они были поставлены в известность о намерениях руководства страны.

А вот с государственными СМИ вопрос создания Республиканского государственного объединения (РГУ) «Апснымедиа» никто не согласовывал. Три издания – газеты «Апсны», «Республика Абхазия» и агентство «Апсныпресс» – объединили в единую структуру, у которой теперь новый общий начальник. Смысл появления РГУ непонятен даже редакторам этих СМИ, и они ждут, когда появится положение о создании «Апснымедиа». Сейчас речь идет об объединении финансовых возможностей и имущества трех СМИ, что, по мнению инициаторов идеи, придаст импульс их работе. На представлении нового директора вопросы, связанные с доступом к информации и свободой слова, не обсуждались, поэтому разговоры об «импульсе» меня не убедили. Все три СМИ перешли из структуры кабмина в ведение Госкомитета по связи, который будет решать финансовые и кадровые вопросы. В постановление об объединении не попали государственные журналы, государственное телевидение и радио.

На этой неделе журналист Низфа Аршба разместила на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщает, что ей известно о планах прокуратуры провести обыск в ее доме по «обвинению в ведении анонимных страниц». Она предупреждает правоохранителей, что без документов, позволяющих проведение обыска, она их в свое жилье не допустит. Меры, конечно, превентивные, но обращает на себя внимание то, что блюстители закона не опровергли информацию о том, что журналист находится «в разработке».

Напомню, что на прошлой неделе Генпрокуратура обвинила в оскорблении чести и достоинства президента и ряда чиновников Лолиту Халваш и Анжелу Брандзия, провела у них обыск и изъяла телефоны. С момента возбуждения уголовного дела никакой дополнительной информации от прокуратуры не поступало. Официально известно, что в основу обвинения положен рапорт следователя, и неофициально – рапорт составлен на основании анонимного доноса.

Тему свободы слова продолжило государственное телевидение, руководство которого в очередной раз отменило прямой эфир на актуальную тему кризиса в энергетике с участием оппозиционеров. Лидер движения «Аидгылара» Кан Кварчия проинформировал общественность, что на телевидении представителей оппозиции, прибывших для участия в эфире, вместо руководства АГТРК, которое должно было бы объяснить причину отмены прямого эфира, встретили «человек 30 личного состава ГСО». Кан Кварчия считает, что бездействие власти в условиях энергетического кризиса приведет страну к катастрофе.

А вот депутат парламента Гарри Кокая не удивлен отмене эфира на энергетическую тему, так как считает, что в этом вопросе «власти предпочитают действовать втемную в прямом и переносном значении этого слова».

Видимо, наш президент не видит никакой трагедии и в том, что ежедневно из-за перепадов напряжения у людей выходит из строя техника и горит жилье. Кто-то забыл отключить электроприборы, когда отключился свет, кто-то перешел на дровяное отопление. На этой неделе во время пожаров погибли подросток и пожилой мужчина. Из-за постоянных отключений электричества не работают организации и предприятия.

Не могу пройти мимо одного интервью на государственном телеканале. Министр иностранных дел Инал Ардзинба, отвечая на весьма странные вопросы журналиста, не имеющие никакого отношения к внешнеполитическому ведомству, посвятил свой первый выход в эфир критике оппозиции. Напомню, что Ардзинба недавно был назначен на должность. До этого он жил в Москве и работал в российских государственных структурах под патронажем небезызвестного в Абхазии Владислава Суркова. После назначения на должность в Абхазии взял на себя еще и роль адвоката президента. Раньше на критику президента отвечала оппозиции только проправительственная партия «Амцахара», сейчас партии помогает, как это ни парадоксально, министр иностранных дел.

Очевидно, что все эти события, косвенно или напрямую связанные со свободой слова, укладываются в общую схему и могут означать только то, что государство пытается установить контроль над всеми источниками информации и не пожалеет на это ни времени, ни сил. Называется это цензурой, вне зависимости, прописана она в законах или нет.

Между тем народ продолжает недоумевать над устными «приказами» президента и удивляться несогласованности действий чиновников разного уровня. И здесь заявление президента на встрече с гагрским активом заслуживает отдельного внимания. Аслан Бжания распорядился увольнять учителей, которые не прошли вакцинацию. Угрожающе постукивая ручкой по столу, он приказал создать еще один график «по школам, по учителям» района. «По Сухуму я сам буду проверять», – сказал президент и пообещал приезжать и инспектировать выполнение его «приказа». Не вдаваясь в подробности законности или незаконности таких увольнений, отмечу, что в каждом районе нашей необъятной страны есть отделы образования, да еще и Министерство образования. И я вот что думаю: если один президент может подменить собой руководителей в образовании, энергетике и медицине, то почему бы нам не отказаться от огромной армии начальников и не потратить все эти деньги на ремонт электросетей? Это был риторический вопрос.

Вся остальная часть встречи прошла в обычном формате: Аслан Бжания рассказал о беспрецедентных успехах в экономике и о том, как помешала благополучию народа и процветанию страны пандемия. И главная забота президента остается прежней – об иностранных инвесторах, которые восстановят энергетику и поднимут цену на электричество.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия