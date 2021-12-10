Гарри Кокая: «Нас хотят лишить того, что мы имеем»

Вчера в очередной раз был отложен прямой эфир на Абхазском телевидении, в котором должны были участвовать представители власти, оппозиции и депутаты. О том, почему ни оппозиции, ни депутатам не удается встретиться с представителями власти, чтобы обсудить энергетический кризис в республике, рассказал депутат парламента Гарри Кокая.

– Гарри, вчера должен был состояться эфир на Абхазском телевидении, где должны были обсуждаться проблемы энергетики. Что случилось, почему его отменили и в первый ли раз он отменяется?

– На прошлой неделе тоже должен был состояться эфир по энергетике, но его перенесли, и обсуждалась криминогенная ситуация. Я должен был участвовать во вчерашнем эфире, за неделю уже всем было известно, что эфир должен состояться, и все, кто должен был туда прийти, были оповещены: и представители власти, и представители оппозиции, и я, как депутат парламента, тоже должен был присутствовать. Но в последний день нам стало известно, что кто-то из представителей «Черноморэнерго» не может попасть на телевидение по причине здоровья, и представители власти отказались идти на эфир без представителей «Черноморэнерго».

К представителям «Черноморэнерго» особых вопросов у оппозиции нет, они выполняют техническую часть своей работы. Проблема в политике, которую задает правительство в этой отрасли

На самом деле, к представителям «Черноморэнерго» особых вопросов у оппозиции нет, они выполняют техническую часть своей работы. Проблема в политике, которую задает правительство в этой отрасли. И мы хотели обсудить именно это. А технические вопросы у нас и так есть возможность обсуждать с представителями «Черноморэнерго», мы их часто вызываем на комитеты, и они всегда приносят информацию, им скрывать нечего, они работают в сложном режиме, очень много аварий. В принципе, они 24 часа работают в аварийном режиме, и им очень сложно выполнять свои функции из-за того, что у нас такие серьезные нагрузки.

Вопрос энергетики остается актуальным, и актуальность его растет, так как у нас проблемы усугубились еще больше. И чем дальше будут падать температуры, тем больше у нас будет проблем.

– В своем комментарии вы говорили о дорожной карте по энергетике. Я помню, что раньше вы ставили вопрос о том, что эта дорожная карта вам недоступна, что у правительства она есть, но депутаты получить ее не могут. Скажите, пожалуйста, вы получили эту дорожную карту? Какую бы оценку вы ей дали?

– О дорожной карте мы уже слышим больше года, но она поступила в парламент два месяца назад. Сейчас у каждого депутата есть возможность ознакомиться с этим документом. После того, как документ поступил, мы решили позвать на комитет представителей власти, курирующих «Черноморэнерго» из Министерства экономики, но уже второй месяц не можем обсудить этот вопрос и задать вопросы, которые у нас есть. Мы пытаемся выступать в каких-то эфирах, даем интервью, реакции власти никакой нет, и задать вопросы лично представителям власти – такой возможности у нас еще не было.

– Вы знакомы с дорожной картой, дайте ей оценку, она действительно выведет Абхазию из энергетического кризиса?

В законе об энергетике нет никаких препятствий для инвестиций, никаких запретительных мер по инвестициям нет. Но там есть пункт, где говорится, что энергетика является собственностью Абхазии и ее нельзя отчуждать

– Дорожная карта разрабатывалась совместно с российской стороной, там есть много пунктов, которые, конечно, необходимо выполнять: по приборам учета, по снижению нагрузок. Все, что касается технических вещей, и так известно, что нужно делать, чтобы у нас энергетического кризиса не было. Для того чтобы эту дорожную карту воплотить в жизнь, один из пунктов 3.1.1 гласит о том, что нужно внести изменения в закон об энергетике для привлечения иностранных инвестиций. Для того чтобы инвестировать в наше энергетическое хозяйство, требование российской стороны – передача в собственность. В законе об энергетике нет никаких препятствий для инвестиций, никаких запретительных мер по инвестициям нет. Но там есть пункт, где говорится, что энергетика является собственностью Абхазии и ее нельзя отчуждать. Вот в этом пункте им надо внести изменение, чтобы дорожная карта начала работать. В дорожной карте указано, что 4,7 млрд рублей на определенный период будут инвестировать в наше энергохозяйство.

– Эти 4,7 млрд рублей, которые нужно инвестировать, это возвратный кредит или не возвратный кредит, что это за средства?

– Там прописано, что эти деньги пойдут по линии Инвестпрограммы. Что это для нас означает, всегда было понятно. Деньги, которые нам приходят по линии Инвестпрограммы, идут на строительство социальных и инфраструктурных объектов, эти деньги всегда были невозвратными. По линии Инвестпрограммы мы строим школы, садики, это помощь Российской Федерации, и она никогда не была возвратной. В данном случае, источник этих денег непонятен. Если это кредит и его надо возвращать, и еще это привязывается к тарифам, чтобы гарантом возврата этих инвестиций стал тариф, который они должны повысить до двух, а кто-то говорит до трех рублей. Точную сумму мы пока не знаем, но президент озвучивает два рубля. Это означает увеличение среднего тарифа в пять раз. Непонятно. Именно такие вопросы мы хотим задать: что за источник, почему деньги возвратные? И, если деньги возвратные, почему они привязываются к тарифам? Если мы поднимаем тариф, тогда для чего нам искать такие источники, мы можем сами собрать деньги с нашего населения, повысить тарифы и сами инвестировать в свою энергетику. Очень много по дорожной карте вопросов, но мы понимаем из того, что видим в этой дорожной карте, что это, в принципе, завуалированная продажа нашего энергохозяйства. То есть нас хотят лишить того, что мы имеем. Деньги будут инвестированы, но в то же время мы эти деньги должны будем вернуть, а собственниками будут, скорее всего, инвесторы, которые потом будут диктовать свои условия. Это недопустимо, и надо понимать, к чему все это может привести.

– В завершение нашей беседы: то, что озвучил недавно президент по поводу суверенитета Абхазии, и его готовность делиться суверенитетом. Вы бы как-то могли это прокомментировать?

Эти высказывания являются призывом, а он говорил об этом открыто на встрече с научной интеллигенцией, и он предлагает делиться частью суверенитета. Никакой конкретики там не было, но уже то, что он озвучил, противозаконно

– Это вызывает возмущение в обществе и у меня лично. Такого рода высказывания недопустимы из уст главы государства, так как эти высказывания являются антиконституционными. Это прямое нарушение п. 2, ст. 273 Уголовного кодекса, которая гласит, что высказывания, принижающие наш суверенитет, публичный призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия, наказываются лишением свободы на срок от трех лет и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. То есть эти высказывания являются призывом, а он говорил об этом открыто на встрече с научной интеллигенцией, и он предлагает делиться частью суверенитета. Какой частью делиться он сбирается? Никакой конкретики там не было, но уже то, что он озвучил, противозаконно. Мы просили спикера парламента после выходных пригласить в парламент президента, и мы эти вопросы будем ему задавать и будем требовать конкретики. Мы хотим точно знать, что он имел в виду, в какой части он хочет поделиться нашим суверенитетом, в завоевании которого он активного участия не принимал?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия