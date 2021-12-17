Валерий Агрба: «Без конкретных действий со стороны президента напряженность в обществе будет нарастать»

Председатель комитета по государственно-правовой политике парламента Абхазии Валерий Агрба в интервью «Эху Кавказа» дал оценку актуальным событиям в республике. В частности, он считает, что в ряде своих действий президент нарушает закон, а правоохранительные органы республики действуют избирательно, оказывая давление на граждан, критикующих власть.

– На этой неделе в среду парламент приглашал президента для разговора. Президент отказался прийти в парламент, и произошло такое странное событие, когда часть депутатов осталась в парламенте, а часть депутатов ушла для разговора с президентом в зал заседаний кабинета министров. Дайте оценку этой ситуации, как вы ее видите?

Видимо, президенту было некомфортно вести диалог в здании парламента. Но мы надеялись и ждали, что президент все-таки придет и мы сможем задать вопросы. Возможно, мы бы нашли какие-то пути выхода

– У нас неоднократно проходили встречи с президентом, они были разного формата. Бывало так, что приглашали депутатов парламента, но были случаи, когда и депутаты приглашали президента в здание парламента на свое совещание, чтобы обсудить важные вопросы. На этот раз в среду было согласовано с президентом приглашение его в здание парламента, чтобы можно было получить ответы на накопившиеся вопросы. Это вопросы энергетики, пандемии, кризиса в правоохранительной системе и много других, которые могли бы снять хотя бы часть того напряжения в обществе, которое мы наблюдаем. Но, видимо, президенту было некомфортно вести диалог в здании парламента. Почему часть депутатов оказалась там, а большая часть осталась на своих рабочих местах, мне трудно сказать. Но мы надеялись и ждали, что президент все-таки придет и мы сможем задать вопросы. Честно говоря, не было необходимости проводить закрытое заседание, потому что никаких секретов нет, все эти вопросы на поверхности, наши граждане ежедневно сталкиваются с этими проблемами. Возможно, мы бы нашли какие-то пути выхода.

– Почему президент решил пойти по такому пути и почему он все-таки не пришел для разговора в парламент?

– Такое игнорирование парламента связано, скорее всего, с тем, что были бы поставлены неудобные вопросы оппозиционной частью депутатского корпуса, поэтому, наверное, он пошел на такое не совсем политкорректное действие по отношению к законодательному органу.

– Мы неоднократно слышали о том, что нет ежегодного послания президента парламенту, которое должно быть. Почти два года президент исполняет свои функции, и за два года ни одного послания не было. Вы, как председатель комитета по государственно-правовой политике, как бы оценили эту ситуацию?

Уже второй год правления президента Аслана Георгиевича Бжания подходит к концу, и ни разу не было представлено послание законодательному органу. Это очень важный государственный документ, которым определяются основная стратегия и приоритеты социально-экономической политики государства

– Исходя из норм статьи 53 Конституции, где закреплены полномочия президента, установлено обязательство ежегодно обращаться с посланием к Народному Собранию о положении дел в стране, об основных направлениях внешней и внутренней политики и ходе их реализации. Действительно, уже второй год правления президента Аслана Георгиевича Бжания подходит к концу, и ни разу не было представлено послание законодательному органу. Это очень важный государственный документ, которым определяются основная стратегия и приоритеты социально-экономической политики государства. Был принят закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития, его статьи регламентируют, что должно содержаться в послании. В частности, в части 1 статьи 4 говорится о том, что первое послание после вступления в должность президента должно содержать специальный раздел, посвященный концепции социально-экономического развития государства, в которой определяются важнейшие задачи и направления развития, подлежащие реализации. На основе этой концепции кабинетом министров разрабатываются программы социально-экономического развития. На их основе разрабатываются годовые индикативные планы, а уже на основе этих планов разрабатывается государственный бюджет.

В каждом ежегодном послании содержится специальный раздел, посвященный анализу реализации программы социально-экономического развития с ежегодной корректировкой и выделением задач на предстоящий очередной финансовый, политический и экономический год. Отсутствие такого стратегического документа не позволяет органам законодательной, судебной и исполнительной власти, а также простым гражданам определить для себя основные приоритеты и направления развития на среднесрочный или долгосрочный период развития государства. Отсутствие подобного документа, нереализация этих конституционных норм, их игнорирование – это нарушение Конституции и нарушение закона. И это напрямую влияет на стабильность экономического, национального, социального развития государства. По какой причине не представляется уже второй год такое послание, нам неизвестно, поэтому мы хотели в среду на своем заседании с президентом понять причины, препятствующие реализации конституционных положений.

– На встрече в Гагре с активом района президент выступил с предложением требовать от всех педагогов обязательную вакцинацию и увольнять тех, кто не будет вакцинироваться. Насколько это требование законно?

Если произойдет хоть один факт увольнения по требованию вакцинирования, это будет прямое нарушение, и граждане могут обратиться в суд для восстановления своих конституционных прав

– Да, мы все видели эту встречу с активом и должностными лицами района. Может быть, это были какие-то эмоциональные порывы, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой. Но для борьбы с пандемией и коронавирусной инфекцией есть совершенно другие инструменты. Требование увольнять работников образования в связи с тем, что они не вакцинированы, – это прямое нарушение конституционных прав граждан, установленных 2-й главой Конституции, а именно – права на труд. Ни в одном законодательном акте, в том числе в Трудовом кодексе или в иных нормативно-правовых актах, вы не найдете возможность увольнять за отсутствие вакцинации. Еще большее возмущение у граждан вызывает то, что президент, мало того, что сам нарушает закон, высказывая подобные требования, он еще и подталкивает должностных лиц местных органов управления к совершению должностных преступлений. Если произойдет хоть один факт увольнения по требованию вакцинирования, это будет прямое нарушение, и граждане могут обратиться в суд для восстановления своих конституционных прав.

– Давайте перейдем к проблематике, которая связана непосредственно с вами. Вы обращались с запросом в прокуратуру, и связан он был с ситуацией, когда прокуратура начала в отношении вас проверку по факту якобы имевшей место стрельбы у стен парламента. Вы давали нам интервью и рассказывали, что ничего подобного на самом деле не было. Какова судьба вашего запроса?

Я понимаю, что в данном случае уже есть, наверное, решение сфабриковать какое-то уголовное дело с целью дискредитировать меня

– Я отправил запрос не только в прокуратуру, но и в Государственную службу охраны. В соответствии с законом о статусе депутата установлен 20-дневный срок на получение ответа по депутатскому запросу. Ни со стороны Государственной службы охраны, ни со стороны Генеральной прокуратуры ответа не последовало, хотя прошло уже больше месяца. Это грубое игнорирование норм закона. По той же процессуальной проверке прокуратура города Сухума продолжает продлевать сроки, хотя никаких процессуальных действий в отношении меня больше не проводит, все необходимые пояснения по этому инциденту и непричастности меня к данному событию я уже дал. Меня даже не уведомляют о том, что продлевают сначала на 15 дней, потом на 60 дней срок проверки. Я понимаю, что в данном случае уже есть, наверное, решение сфабриковать какое-то уголовное дело с целью дискредитировать меня. Но это частный случай.

А мы наблюдаем системное нарушение действующего законодательства со стороны отдельных должностных лиц органов правопорядка. Много фактов и событий, связанных, в том числе, и с истязанием и доведением до самоубийства Атейба, применением непропорциональных сил и средств, которые повлекли за собой гибель Кетия. Сюда же надо отнести и случай, когда в отношении граждан Абхазии на основании лингвистической экспертизы и, возможно, ложного доноса были выдвинуты обвинения в анонимной деятельности, и применение в отношении этих двух женщин сил спецназа и Центра специального назначения. Такие перегибы, необъективные подходы, выборочные подходы, попытки уголовного преследования применяются, на мой взгляд, в зависимости от политической принадлежности, и это уже приобрело форму какой-то системной борьбы. Особенно много вопросов к Генеральной прокуратуре как к надзорному органу. Этот вопрос мы тоже хотели задать президенту: какие планируются действия по стабилизации ситуации и разрешению проблем, связанных с кризисом правоохранительной системы? Но, к сожалению, нам не удалось получить ответы на возникшие вопросы.

– Когда вы говорите об избирательности в связи с действиями прокуратуры, что именно вы имеете в виду?

– Конкретно можно привести пример возбуждения уголовного дела в отношении Брандзия и Халваш по факту оскорбления в соцсетях президента, самого генерального прокурора, его заместителя и депутатов парламента, которые, по мнению, видимо, представителей прокуратуры, были оскорблены анонимами. Но эти депутаты почему-то попали выборочно, т.е. только те депутаты, которые поддерживают власть. На протяжении долгого времени мы обращались к органам правопорядка по фактам дискредитирующего характера, в том числе, это и меня касалось, когда в соцсетях была распространена ложная, недостоверная информация. Но почему-то никто даже не подумал преследовать анонимов, их не преследовали за оскорбления или за клевету в отношении других должностных лиц или другой группы депутатов. Вот яркий пример избирательного подхода к нарушениям закона.

Для меня очевидно, что преследуются только те анонимные пользователи, которые критикуют власть. Но при этом абсолютно никто не преследует тех, кто оскорбляет и дискредитирует оппозицию. Это какая-то форма запугивания

Для меня очевидно, что преследуются только те анонимные пользователи, которые критикуют власть. Но при этом абсолютно никто не преследует тех, кто оскорбляет и дискредитирует оппозицию. Это какая-то форма запугивания. Если даже взять в качестве примера возбуждение уголовного дела в отношении Брандзия и Халваш, перспектив с точки зрения реализации его в законном порядке практически нет. Вы хорошо знаете закон о СМИ, и в законе о СМИ четко прописано, что является средством массовой информации. В данном случае было возбуждено уголовное дело по статье 351-й части 2-й – это оскорбление, клевета в средствах массовой информации, а именно, в сетевых ресурсах. Но в глоссарии к этому закону дается определение, что является «сетевым ресурсом» – это зарегистрированные в Министерстве юстиции в качестве средств массовой информации сетевые ресурсы с получением соответствующей лицензии. Я не думаю, что «Фейсбук», «Телеграмм» и уж тем более какие-то группы в «Фейсбуке» или анонимные пользователи зарегистрированы в качестве средств массовой информации в Министерстве юстиции в соответствии с законом о средствах массовой информации.

Поэтому я считаю, что это незаконные меры воздействия на граждан Абхазии, тем более что невозможно проследить связь между гражданами и анонимными пользователями на основании лингвистической экспертизы. Лингвистическая комиссия могла только определить, являются ли те термины или высказывания, которые использовали анонимы, оскорбительными, но она никак не может определить взаимосвязь между анонимами и конкретными гражданами. Так можно любого обвинить в том, что он является анонимом, – это бездоказательное обвинение. Для того чтобы возбуждать такие уголовные дела и преследовать в уголовном порядке, должны быть веские доказательства связи конкретных граждан с анонимными аккаунтами. Насколько мне известно, в данном конкретном случае они отсутствуют. Поэтому я говорю, что это такие меры воздействия. Возможно, это имеет политический контекст, потому что те же Брандзия и Халваш всегда являлись активными сторонницами экс-президента Рауля Хаджимба. Я часто видел их высказывания в социальных сетях, они открыто, кстати, от своего имени, критиковали действующую власть.

– И последний вопрос: вы можете дать прогноз, как будут развиваться события в декабре, до конца этого года?

– Прогноз – дело неблагодарное. Очень сложно давать прогнозы, для этого нужно обладать какими-то сверхъестественными способностями. Но, исходя из тех фактов, которые мы наблюдаем, и тех проблем, которые остались нерешенными, можно предположить, что напряженность в обществе будет нарастать.

Мы все-таки надеемся на то, что те должностные лица и органы, от которых зависит стабильное, спокойное и созидательное развитие, будут принимать конкретные и правильные решения

Без конкретных действий со стороны президента, направленных на разрешение противоречий между обществом и правоохранительной системой, между обществом и органами государственной власти, без решения этих проблем политическая напряженность в обществе никуда не денется. Я надеюсь, что никаких эксцессов, выходящих за рамки Конституции и законов, не должно произойти. Но, к сожалению, мы наблюдаем это уже на протяжении многих лет, и это становится обыденной практикой, когда люди в буквальном смысле понимают конституционную норму, что единственным источником власти в Абхазии является ее народ. И, когда люди не видят адекватной политики со стороны уполномоченных на то народом органов, а это, в том числе, и президент, и депутаты парламента, которым делегированы властные полномочия от народа, они ищут какие-то альтернативные способы восстановления своих нарушенных прав. Поэтому у нас часто бывают события, которые одни называет революциями, когда хотят придать им некий позитивный окрас, другие говорят, что это – конституционные перевороты. И эта порочная практика стала настолько естественным способом выхода из кризисной ситуации, что сформировалось мнение, что это естественный процесс. Очевидно, что подобные действия негативно влияют на наше государственное развитие. Мы все-таки надеемся на то, что те должностные лица и органы, от которых зависит стабильное, спокойное и созидательное развитие, будут принимать конкретные и правильные решения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия