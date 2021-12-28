Итоги пятилетки и второй президентский срок Анатолия Бибилова

Президент Южной Осетии накануне подвел итоги года. Анатолий Бибилов уделил немало времени не только накопившимся проблемам, но и оппонентам, которые не перестают о них напоминать. Вместе с тем Бибилов подчеркнул, что практически отчитывается об итогах своей пятилетней деятельности. Таким образом, действующий президент практически дал старт предвыборной кампании.

Итоговая пресс-конференция югоосетинского президента проходила на информационном фоне, созданном оппозиционными депутатами в социальных сетях. Главным в последнее время был вопрос о государственной границе и резонансных высказываниях главы государства о принадлежности Грузии, согласно Декрету 1922 года об образовании ЮОАО, ряда осетинских сел.

Анатолий Бибилов начал пресс-конференцию с получасовым опозданием со слов приветствия и поздравлений с наступающим Новым годом. Буквально сразу сообщил, что ничего не мешает ему выдвинуться на второй срок, и «о своем решении он объявит в ближайшее время». Кроме того, президент пообещал провести еще одну пресс-конференцию после Нового года, на которой задавать вопросы главе государства смогут не только журналисты, но и жители республики.

В прошлом году Анатолий Бибилов также провел в конце года целых две пресс-конференции. Первая, 15 декабря, проходила на фоне начавшейся акции протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала. 30 декабря президент говорил о скором решении проблем с временным автомобильным ввозом на границе с Россией, объявил о грядущих кадровых перестановках и заверил, что «расследование дела смерти Джабиева будет принципиальным и справедливым».

Отвечая на вопрос североосетинского журналиста о росте таможенных пошлин и тарифов в республике, президент Бибилов назвал эту информацию фейком:

«Я не знаю, кто такие фейки распространяет, но даже в мыслях ни у кого не было повышать стоимость растаможки на данном этапе и в будущем году. Этого нет, но что касается в общем ситуации и с растаможкой, и с ввозами, и с теми проблемами, с которыми сталкивается население Южной Осетии. Здесь я хочу сказать огромное спасибо руководству ФТС (РФ) за понимание этих проблем… Мы сходимся в том, что какие-то шаги, какие-то действия надо произвести, чтобы Южная Осетия в тех интеграционных процессах, о которых мы говорим, и согласно соглашениям, которые мы подписываем, чтобы в этих интеграционных процессах было движение вперед. Но мы должны понимать, что у Южной Осетии сегодня свое таможенное законодательство. У РФ есть Евразийский таможенный кодекс. Если мы не будет идти по пути интеграционных процессов по законодательству, тогда никакого движения вперед не будет, и те проблемы, которые сегодня существуют, они будут оставаться… Когда мы говорим о том, что нужно принять нам, Южной Осетии, Евразийский таможенный кодекс для того, чтобы выйти на единое правовое поле с РФ, то я считаю, что это надо делать… В то же самое время сегодня речь не идет о повышении таможенных тарифов, пошлин и так далее. У нас прорабатывается программа. Согласно этой программе, это должно идти постепенно, то есть, повышая уровень жизни населения РЮО, мы идем по пути сравнивания зарплат РФ с зарплатами в ЮО. И когда у нас будут, а они будут без сомнения, вот эти пропорциональные доходы населения, тогда без сомнения встанет вопрос о повышении (тарифов)».

Говоря о том, насколько тесно республика взаимодействует с Северной Осетией, Анатолий Бибилов отметил, что «сотрудничаем по всем направлениям, особенно по медицине». Он подчеркнул важность личных отношений с главой РСО-Алании Сергеем Меняйло:

«Во всех отношениях с Северной Осетией у нас есть тесное взаимодействие. Ну, тут отношение руководителей Северной и Южной Осетии, я думаю, говорит о чем-то, даже смысла нет (обсуждать). Люди (мы) военные, и, я думаю, исходя из этого, все понятно».

Вопрос о деле Инала Джабиева, погибшего в руках силовиков в августе 2020 года, прозвучал в числе первых. Год назад глава республики обещал взять расследование громкого дела под личный контроль:

«Да, трагедия имела место год назад. Она действительно не может способствовать такому тесному взаимопониманию в обществе. Это, без сомнения, есть, и никто этого отрицать не может. На сегодняшний день это дело находится в прокуратуре. Судебные органы переслали в Генеральную прокуратуру по тем вопросам, которые у них еще были. Я думаю, в самые короткие законом определенные сроки будут все эти вопросы доработаны, и обратно оно поступит в судебные органы. Тут надо отметить, когда говорят, вот прошло уже полгода, прошел год, полтора года. Это не рядовое преступление, которое можно рассмотреть в течение какого-то короткого определенного времени. Есть законом предусмотренные нормы и по срокам, и по решениям, и по всем остальным законным нормам, которые необходимо соблюдать. И речь не может идти о каком-то снисхождении к виновным... Иногда человек слышит какие-то слова – вот они затягивают, чтобы спустить на тормоза. Нет, такого нет и быть не может. Все, что делается в рамках этого уголовного дела, делается в рамках закона. И именно в рамках закона будут выноситься те решения, которые будут способствовать наказанию виновных».

Прошелся президент и по оппонирующим ему членам парламентской комиссии по делимитации и демаркации границы, используя довольно уничижительные характеристики. Он назвал эту тему «злободневным вопросом, который муссируется, обсуждается», где перефразируются слова президента, идет искажение реальной картины:

«Сегодня наши оппоненты говорят нам, что наши границы определяются декретом от апреля 1922 года. Вы понимаете, что тогда еще не было Советского государства, оно появилось в декабре. Сейчас наши оппоненты говорят, что мы потеряли 200 гектаров. Но прежде, чем говорить эти слова, мне кажется, ты должен понимать, что такое карта – это первое, и второе – что такое топография. Но они не знают. Я не знаю, кого они привлекли, кто, где, что рисовал, я не встречался с ними, но, как человек военный, я знаю, как нужно рисовать карту. И мы сели и нарисовали карту сегодняшнюю, и вот этот декрет, который мне суют под нос, карту от 1922 года. И что мы видим? Карта, которую нарисовали наши оппоненты, если ее наложить на современную, то от нее отпадают и Гуджабар, и Арцеу, и Орчосан. Но к нам попадает Чорчона. Простите, но Чорчона нашей никогда не была… Благодаря таким «картам» можно и Гори присоединить с Мцхетой, и Душет, и сказать, что они осетинские. Но ведь это не так! И все эти разговоры про территории они переводят в политическое русло… Все это дело раскрутилось только для моего очернения. Простите, это проблема только сегодня появилась? Пограничники встали у нас еще в 2009 году. И многие из тех, кто сегодня об этом говорит, были в правительстве. И тогда они не видели этой проблемы? Но один из них говорит, что и тогда говорил, но его не слушали. Прости, но если тебя не слышали, то почему тогда ты не кричал так, как сегодня? А я тебе скажу, почему не кричал, потому что боялся за свое теплое место».

Бибилов подчеркнул, что «никакого противостояния, между исполнительной и законодательной властью нет, есть оно только с частью депутатов, которые считают своим долгом напрягать ситуацию, чтобы все могли слышать, как громко они говорят».

Работу правительства президент оценил на «очень хорошо», заметив, что фактически подводит итоги пятилетней деятельности. Главное, сказал глава государства, выросла заработная плата. В этой связи он поблагодарил за работу министра юстиции Залину Лалиеву и министра финансов Азу Хабалову, которые, по его словам, проделали большую работу с коллегами из России. О причинах резонансной отставки Азы Хабаловой президент промолчал.

К «очень хорошим» результатам деятельности исполнительной власти, помимо повышения заработных плат, Бибилов добавил строительство резервной ЛЭП и разработанную программу социально-экономического развития на ближайшие три года.

Журналисты спрашивали и про развитие туризма, привлечение инвестиций, проблемы молодежной жилищной политики. Ближе к финалу прозвучал единственный философский вопрос от молодой сотрудницы югоосетинского радио:

«Анатолий Ильич, как вы считаете, когда у нас в республике люди станут добрее?

– Люди становятся добрее, когда уровень жизни будет выше. Но это тоже спорный вопрос. Потому что, когда в свое время Южной Осетии было тяжело, люди были добрее друг к другу. Вроде оно понятно, уровень жизни повышается и отношения между людьми должны становиться добрее. Но это, к сожалению, не просматривается. В большей степени, мне кажется, люди станут добрее, если будет меньше зависти. Зависть – это, наверное, самое пагубное качество человека. Ведь, в принципе, нечего делить… Одним словом, чтобы быть добрее, надо быт просто человеком».

Финальная ремарка Анатолия Бибилова практически запустила президентскую кампанию: «Еще раз хочу сказать: я, как президент, работал совестливо, также работал и будучи спикером, и главой МЧС, и когда служил в миротворческом батальоне. И еще раз говорю всем: могу прямо посмотреть любому в глаза. Кто бы что ни говорил про фамилию Джабиевых, про границу, про закрытую в свое время дорогу на карантин, – я никогда не давал себе права, чтобы принести Осетии, ее народу какое-то несчастье. Какую бы должность человек не занимал, он должен с чистой совестью и работать, и жить среди людей», – подытожил свое выступление Анатолий Бибилов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия