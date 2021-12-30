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Глава СГБ Грузии: «Появилась информация о ликвидации Муслима Маргошвили»
Недавно появилась информация о ликвидации нашего гражданина Муслима Маргошвили, – заявил председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».
Ранее о смерти полевого командира Муслима Шишани (Мурад Маргошвили) заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Других подтверждений информации пока не поступало.
По словам главы СГБ Грузии, к террористической деятельности были подключены 50 граждан Грузии, большинство из них – в рядах «Исламского государства».
«Многие из них ликвидированы в результате боевых действий. На сегодня у нас есть информация относительно 20 граждан, которые находятся в Сирии, в том числе в лагерях», – сказал Лилуашвили.
По словам главы СГБ, многие лица, связанные с террористической деятельностью, отбывают наказание в грузинских тюрьмах. Лилуашвили упомянул и задержание пятерых граждан Грузии – в августе текущего года в СГБ заявили, что жители Панкисского ущелья присоединились к террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в Сирию – в лагерь террористов.
Лилуашвили добавил, что в стране минимизирована угроза терроризма, а также угроза, связанная с вербовкой террористами молодых граждан Грузии.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй войны в Чечне. С 2014 года он был включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношении него введены санкции.
- Члены «Хайат Тахрир аш-Шам» в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
Другие новости дня
Югоосетинские власти освободили двух граждан Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили двух ранее задержанных граждан Грузии – Нику Бежиташвили и Квирия Элизбарашвили. Об этом заявили в СГБ Грузии.
О задержании граждан Грузии, жителей села Гремисхеви Душетского муниципалитета в Тбилиси сообщили накануне.
- 27 декабря в Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии сообщили о задержании двух граждан Грузии, жителей села Авлеви Карельского муниципалитета Зазы Мегрелишвили и Тамаза Гогичашвили.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
- 24 декабря освободили задержанных близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии.
Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана. В поздравлении не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Рэджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов". Без поздравлений Путина остались лидеры стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии.
- В прошлом году президент России также не поздравлял Зеленского и Зурабишвили с Новым годом. В 2019 году Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом в ходе телефонного разговора. Тогда они обсуждали обмен удерживаемых граждан, который прошел 29 декабря, и составляли списки для будущих обменов.
- Предыдущего президента Украины Петра Порошенко Путин не поздравлял ни разу. Последний раз российский лидер поздравлял украинского в 2013 году, до аннексии Крыма и ухудшения отношений между странами.
В Абхазии приняли законопроект «О противодействии международной изоляции»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в первом чтении законопроект «О противодействии международной изоляции Республики Абхазия».
Как пишет агентство «Апсныпресс», документ представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.
«Законопроект направлен на защиту основ конституционного строя Абхазии, основных прав и свобод граждан республики, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на законных основаниях на территории страны, в том числе, с целью туризма, осуществления трудовой, предпринимательской или иной незапрещенной законодательством Абхазии деятельности, юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Абхазия, осуществляющих коммерческую , некоммерческую, иную незапрещенную законодательством Абхазии деятельность на территории Абхазии или взаимодействие с резидентами Республики Абхазия», – отметил Гуния.
Сообщается, что законопроект дает легальное определение понятию «агрессивная политика по непризнанию суверенности и демократичности Республики Абхазия». В документе указан порядок определения и отнесения к статусу «субъекта агрессивной политики изоляции Республики Абхазия».
Среди предложенных ответных мер по противодействию агрессивной политике изоляции – запрет на въезд в Абхазию; запрет на осуществление коммерческой и некоммерческой деятельности, запрет на любые сделки на территории Абхазии; внесение в реестр агентов субъекта агрессивной политики изоляции; приостановление деятельности некоммерческих организаций; признание деятельности неправительственных организаций нежелательной на территории Абхазии; противодействие пропаганде агрессивной политики изоляции и обеспечение информационной безопасности.
На сессии югоосетинского парламента разгорелись острые дебаты
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в сессии югоосетинского парламента, на которой разгорелись острые дебаты.
Депутаты подняли на заседании вопрос о де-факто границе с Грузией. Ранее они заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
Сегодня Бибилов повторил это слова, после чего ситуация в парламенте накалилась. В ситуацию вмешались сотрудники госохраны, Бибилов попросил их покинуть зал заседаний.
Югоосетинский лидер также заявил, что «именно президент принял решение о том, чтобы пограничники встали на сегодняшних границах».
Мэра Томска приговорили к 2 годам колонии за коррупцию
Советский районный суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что в 2016 году Кляйн, используя свои полномочия мэра, препятствовал строительству микрорайона в Томске рядом с пивзаводом компании "Томское пиво". Большая часть акций компании принадлежит самому чиновнику.
Его также обвинили в незаконном участии в управлении этой компанией, так как он должен был выйти из состава акционеров после избрания мэром. Вместо того, чтобы продать акции, он передал их в доверительное управление своей жене, которая стала гендиректором предприятия.
Помимо этого, Кляйну вменили лоббирование интересов своей дочери в вопросе приобретения земельного участка в 2015 году. Суд считает, что она получила участок в обход конкурсных процедур и по заниженной стоимости. По этому эпизоду преступления мэру назначили штраф в 200 тысяч рублей, сам участок арестовали на полгода.
Кляйн отрицает все обвинения и заявляет, что дело против него было сфабриковано с помощью лжесвидетелей. Одной из свидетелей обвинения была его заместительница Анна Подгорная, другим - бывший заместитель Евгений Суриков, также осужденный за взятку. На последнем заседании 27 декабря Кляйн попросил суд его оправдать и дать "дальше служить томичанам".
- Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года во время совещания в администрации, а после – арестовали и отстранили от должности. В СИЗО у Кляйна обострилось онкологическое заболевание. 25 февраля мэра прооперировали в НИИ онкологии, с 2 марта он находится под домашним арестом.
- Прокуратура запрашивала для мэра пять лет колонии.
Волк покусал трех человек в селе на западе Грузии
Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского района (Западная Грузия).
Пациенты помещены в Кутаисский реферальный госпиталь, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние здоровья пациентов стабильное.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на этих хищников разрешается только в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. И даже в этом случае необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.
Адвокат: Саакашвили не может передвигаться самостоятельно
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не коммуникабелен, он слаб и одурманен, – об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, посетивший политика в 12-м пенитенциарном учреждении Рустави. По его словам, Саакашвили передвигается с помощью конвоя.
«Важные заявления в данный момент невозможны. Он не коммуникабелен, слаб, одурманен», – сказал Гварамия, добавив, что Саакашвили сделает важные заявления завтра.
По словам Гварамия, во время перевода из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму Саакашвили не оказывал сопротивления сотрудникам Специальной пенитенциарной службы из-за слабости, не было и физического насилия в отношении него.
В Грузии за сутки выявили 2097 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 758.
За сутки в стране выявили 2097 новых случаев коронавируса. Накануне провели 39 036 тестов: PCR-тестов – 15 924, экспресс–тестов на антиген – 23 112.
Выздоровел еще 2331 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 932 641, выздоровевших – 893 064.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,37%, за последние 14 дней составляет 5,57%, за неделю – 5,15%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8615 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 505 996.
Пенитенциарная служба: Саакашвили переведен в учреждение №12 в полном соответствии с законом
Осужденный Михаил Саакашвили переведен в учреждение №12 (Руставская тюрьма) в полном соответствии с законом, – об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
«В связи с высоким общественным интересом уточняем, что 30 декабря этого года осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили был переведен из Военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили министерства обороны в пенитенциарное учреждение №12 в полном соответствии с законом», – заявили в Пенитенциарной службе.
Поздно ночью грузинские СМИ сообщили, что Саакашвили переведен в тюрьму города Рустави из Горийского военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки.
После полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены у медицинского учреждения в Гори. Примерно к трем часам ночи они появились на территории руставской тюрьмы.
Первая попытка перевода Саакашвили в руставскую тюрьму была предпринята в понедельник, 27 декабря. Тогда пенитенциарной службе пришлось отказаться от этапирования заключенного из-за ухудшения его самочувствия. Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам тюрьмы, после чего у него поднялось давление.
Глава СГБ Грузии рассказал о выдворении российских шпионов
По словам руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили, спецслужбы выдворяют из страны шпионов, в том числе российских, но не делают этого публично. Об этом глава СГБ рассказал, отвечая на вопрос журналиста телекомпании «Рустави 2» о делах, которые расследует Служба контрразведки Грузии.
«Я могу сказать, что каждый такой случай связан со шпионскими сетями, связан с конкретными темами, которые, как посчитали в департаменте контрразведки, представляли собой особый интерес, в связи с чем и было начато расследование. Основания для начала расследования существовали во всех 12 случаях. Впрочем, главная цель деятельности контрразведки – не только правовое наказание выявленных шпионов. Главная цель – выявление шпионских сетей и препятствие их деятельности. И мы выдворяли (шпионов), но не делали этого публично», – сказал он.
На уточняющий вопрос, были ли среди выдворенных лиц российские шпионы, Лилуашвили ответил: «Конечно».
Глава СГБ также сказал, что ведомство не ставит целью устраивать «телевизионные шоу со шпионами, на которых надевают наручники».
Российская компания поставит вагоны для Тбилисского метро
Российская компания «Метровагонмаш» стала победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) для Тбилисского метрополитена на поставку 44 вагонов. Об этом говорится в предоставленном мэрией Тбилиси ответе на соответствующий запрос агентства ТАСС.
«Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) путем стандартной закупки планирует приобрести 44 новых вагона для муниципального обслуживания Тбилиси. На основании документации и анализа цен претендентов победителем для покупки указанных вагонов было выявлено АО «Метровагонмаш». Цена закупки новых 44 вагонов составит €49,19 млн», – сказано в документе.
Кроме того, в 2022 году мэрия Тбилиси при помощи Европейского банка реконструкции и развития планирует отремонтировать более 10 станций метро, в том числе «Варкетили», где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.
- Как сообщалось ранее, в Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.
Хакер, обвиняемый США, стал бизнес-партнёром сына главы Минпромторга РФ
Российский хакер Дмитрий Зубаха, которого в США обвиняют в организации DDoS атак против Amazon, Ebay и Priceline, а также в хищении данных кредитных карт, стал соучредителем компании Евгения Мантурова, сына министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Об этом сообщает издание The Insider, признанное российскими властями "иностранным агентом".
По информации СМИ, сын министра зарегистрировал собственную компанию в октябре 2021 года. Зубаха имеет в ней долю в 15%. Сообщается, что партнёры "создадут международный сервис для спортсменов, который сделает современной и удобной организацию соревнований". О каком именно сервисе идёт речь - не уточняется.
В 2012 году Зубаха был арестован на Кипре в связи с обвинением, выдвинутым против него судом Вашингтона. Кипрские власти сначала приняли решение выдать хакера в США, однако затем экстрадировали его в Москву. По данным некоторых СМИ, на решение Кипра могли повлиять российские власти.
- Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова неоднократно обвиняли в коррупции независимые СМИ, расследователи, а также оппозиционный политик Алексей Навальный. В прошлом году сообщалось, что семье главы Минпромторга принадлежит пятизвёздочный отель на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, а мать министра владеет особняком под Москвой площадью более четырёх тысяч квадратных метров и стоимостью около пяти миллиардов рублей. В декабре этого года журналистский проект "Протокол" опубликовал расследование, согласно которому Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей.
Молодёжный ЧМ по хоккею отменён из-за массового заражения COVID-19
Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди молодёжных национальных сборных, который стартовал 26 декабря в Канаде, в связи с массовым распространением среди участников турнира омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
Во вторник инфекцию обнаружили у двух хоккеистов сборной США. Вечером команда должна была сыграть против сборной Швейцарии, но в итоге не вышла на лёд, в результате чего ей было присуждено техническое поражение.
Спустя сутки коронавирус был обнаружен у игрока сборной Чехии. Команда также была вынуждена пропустить свой матч - против сборной Финляндии, и ей тоже засчитали поражение.
Наконец в ночь на четверг, в преддверии матча со Словакией, положительный результат показал тест на коронавирус, который сдал лидер сборной России Матвей Мичков. Также инфекция была обнаружена у пяти арбитров, обслуживающих игры чемпионата. После этого международная федерация объявила об отмене турнира, "чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех его участников".
Отмечается, что администрации сборных, в которых выявили COVID-19, уже заявили, что игроки строго выполняли все антикоронавирусные рекомендации и соблюдали меры предосторожности. Известно при этом, что хоккеисты жили в отелях бок о бок с обычными постояльцами.
Решение отменить один из крупнейших международных хоккейных турниров прямо по его ходу стало первым в истории.
- Новый штамм коронавируса под названием "омикрон", согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, увеличил число заражений инфекцией на 30% в американском регионе, и на 57% - в Европе. В начале недели США и Франция сообщили о самом высоком суточном приросте заболевших COVID-19 за всё время пандемии: 440 и 180 тысяч новых случаев соответственно. Рост заболеваемости также был отмечен в Англии, Италии, Португалии, Греции и Канаде.
Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави из Горийского военного госпиталя
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в тюрьму города Рустави из Горийского военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки. Об этом сообщили грузинские СМИ.
После полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены у медицинского учреждения в Гори. Примерно к трем часам ночи они появились на территории руставской тюрьмы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», официального подтверждения информации не поступало. Адвокаты Саакашвили не были уведомлены о переводе их подзащитного. Они назвали события сегодняшней ночи «похищением».
«Они пробрались ночью и попросту выкрали больного человека из госпиталя. Наш источник информации был тем же, что и у вас – это местное население», – сказал в эфире телеканала «Формула» адвокат Шота Тутберидзе.
У Руставской тюрьмы ночью собрались сторонники третьего президента, лидеры крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Как передает телеканал «Мтавари», на месте были усилены меры безопасности, мобилизована спецтехника.
Первая попытка перевода Саакашвили в руставскую тюрьму была предпринята в понедельник, 27 декабря. Тогда пенитенциарной службе пришлось отказаться от этапирования заключенного из-за ухудшения его самочувствия. Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам тюрьмы, после чего у него поднялось давление.
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе не уточнил, на какое время отсрочен перевод, подчеркнув, что окончательное решение будет принято после консультаций с врачами.
- Сразу после задержания в Грузии 1 октября Саакашвили был помещен в тюрьму №12 в Рустави, где с первого дня заключения объявил голодовку. Именно в этом пенитенциарном учреждении, как правило, содержатся бывшие государственные служащие и сотрудники силовых структур.
- 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси. Адвокаты и врач жаловались на невыносимые условия содержания экс-президента, постоянный шум, который устраивали заключенные, а также отсутствие соответствующего оборудования и команды врачей в тюремной больнице.
- На 50-й день голодовки, 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.
Путин запросил телефонный разговор с Байденом. Он состоится в четверг
Президент США Джо Байден проведет в четверг телефонный разговор с Владимиром Путиным, несмотря на то, что между делегациями двух стран намечены полноценные переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних каникул. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
Отмечается, что звонок был запрошен президентом России. По словам Эмили Хорн, Байден согласился, потому что «считает, что когда дело доходит до России, нет замены прямому диалогу между лидерами».
Вместе с этим представитель СНБ подчеркнула, что «администрация Байдена продолжает активно консультироваться с европейскими союзниками, чтобы скоординировать общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной».
17 декабря российские власти представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Один документ адресован НАТО, другой – США. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, а именно от включения в организацию новых членов из числа бывших советских республик и от размещения на их территориях военных баз.
Москва настаивает на предоставлении ей гарантий на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который обвиняет российские власти в подготовке вторжения на Украину и переброске к ее границам военной техники. Власти США предупредили, что в случае нового посягательства России на суверенитет Украины Москва столкнется с беспрецедентно суровыми санкциями. При этом администрация Байдена заявила о готовности к переговорам с Россией.
В Грузии микроавтобус с иностранцами сорвался в овраг
По меньшей мере, три человека погибли, а пятеро пострадали в результате падения с обрыва микроавтобуса с туристами у Жинвальского водохранилища в Грузии. Об этом в среду сообщил грузинский телеканал «Рустави-2».
По данным телеканала, всего в микроавтобусе находились восемь человек. Двое погибли на месте, а еще один пострадавший - сразу же как был доставлен в местную больницу. Все пассажиры были туристами. Они ехали на горнолыжный курорт Гудаури.
«Рустави-2» со ссылкой на врача больницы, в которую были доставлены пострадавшие, утверждает, что туристы являются гражданами Молдавии. «К нам доставили шесть человек. Они являются иностранцами - гражданами Молдавии. Из них трое - несовершеннолетние. Один человек скончался сразу же после поступления, у него были серьезные травмы в области груди, которые оказались несовместимыми с жизнью», - сказала директор медицинского центра Geo Hospitals в городе Душети Кети Гвенцадзе в беседе с «Рустави-2».
Случившееся ТАСС подтвердили и в пресс-службе МВД Грузии, однако отказались говорить, граждане какой страны находились в микроавтобусе. По данным ведомства, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек» УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до 10 лет.
«Кувшины» на тбилисской набережной вновь выставили на продажу
Национальное агентство госимущества Грузии в очередной раз объявило аукцион по продаже зданий «кувшины» на тбилисской набережной в парке Рике. Это пятая попытка приватизации данного объекта недвижимости.
По сравнению с предыдущим аукционом цена снижена на 17,5 миллиона лари и на 65 миллионов лари по сравнению с первоначальным предложением. Аукцион завершится через 13 дней.
Недвижимость продается в рамках кампании «100 инвестиционных предложений для бизнеса», сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Левада»: Навальный занял второе место в рейтинге «Человек года»
Политик Алексей Навальный занял второе место в рейтинге «Человек года», следует из опроса «Левада-центра» (Минюст внес организацию в реестр иностранных агентов). В прошлом году он занимал пятое место.
На первом месте оказался президент России Владимир Путин – его назвали человеком года 26% респондентов. Второе место разделили Алексей Навальный и министр обороны России Сергей Шойгу – за них проголосовали по 5% опрошенных. По 4% набрали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
По 2% опрошенных назвали людьми года главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По одному проценту получили рэпер Моргенштерн, актриса Юлия Пересильд, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и член КПРФ Николай Бондаренко.
В пятерку самых важных событий 2021 года вошли пандемия коронавируса и связанные с ней события, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, стрельба в образовательных учреждениях, пожары в Якутии и выборы в Госдуму России.
Аслан Бжания на пресс-конференции подвел итоги года
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подвел итоги года на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о достижениях и проблемах, которые были в этом году, Бжания отметил, что Абхазия испытывала проблемы с распространением коронавирусной инфекции, а также трудности в энергетической сфере.
Как пишет «Апсныпресс», из положительных моментов абхазский лидер отметил исполнение бюджета, возросший турпоток и увеличение сборов налоговых и таможенных платежей.
Бжания также сообщил, что в ближайшие три года будет потрачено около 800 млн рублей на цифровизацию процессов администрирования налогов и таможенных платежей.
«Мы будем внедрять цифровые технологии, и российские коллеги нам в этом помогут. Это даст ощутимый результат. Уже много лет исправно платят налоги одни и те же люди, как и оплачивают электричество, в то время как другие скрывают свои доходы. Ситуацию надо менять», – сказал Бжания.
Он также сообщил, что в этом году власти оказали помощь 5700 человек на сумму свыше 400 млн рублей. Повышение заработной платы за последние два года составило 60%. На 70% повышена зарплата сотрудникам министерства внутренних дел. На 75% повышена зарплата сотрудникам Службы госбезопасности. Свыше ста автотранспортных средств приобретено для МВД.
«Государство будет предпринимать максимум усилий, чтобы повышать и дальше заработную плату сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня она уже с 12 тысяч поднялась до 20 тысяч, но и этого недостаточно. Работа у сотрудников очень сложная», – сказал Бжания.
Также он сообщил, что по Госпрограмме «Жилище» в этом году более 30 семей смогли приобрести жилье.
Бжания обратил внимание на вопросы туризма, который должен стать ориентиром для развития Абхазии. Он отметил, что запланировано и реализуется много проектов в этой области и уже удалось достичь немалых результатов.
Важным проектом он назвал строительство крупного гостиничного комплекса в Пицунде, который привлечет значительное количество туристов, в том числе и обеспечит пассажиропоток для аэропорта, работа над открытием которого активно ведется правительством.
В связи с развитием туризма Бжания отметил и важность упрощения процедуры пересечения де-факто границы с Россией. В этом направлении также ведется работа, заявил он.
ЕСПЧ потребовал приостановить ликвидацию «Мемориала»
Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений судов о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" (обе организации внесены в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителей "Мемориала".
Одной из причин ликвидации организаций стали обвинения в нарушении закона об иностранных агентах, а именно, отсутствие соответствующей маркировки на материалах. Минюст и прокуроры утверждали, что "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента.
В ЕСПЧ указали, что ликвидация организаций может произойти только после вынесения решения по жалобе на законодательство об иностранных агентах, которую "Международный мемориал", правозащитный центр "Мемориал" и другие российские НКО подавали в ЕСПЧ в 2013 году.
- Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала".
- Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.
В России часть иностранцев обязали проходить обязательные медосмотры
В России с 29 декабря вступили в силу изменения в законодательство, которые обязывают прибывающих в страну более чем на 3 месяца иностранцев проходить медицинские проверки, в том числе исследования на заболевания, передающиеся половым путём.
Новыми требованиями предусмотрены также дактилоскопия и фотографирование. Медосмотр включает тест на наличие инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ, а также наркотической зависимости, отмечает издание РБК.
Как пояснили в МВД, трудовые мигранты должны пройти все процедуры в течение 30 дней с даты въезда, а иностранцы, которые приехали в Россию на срок более 90 дней без цели устроиться на работу, в течение трёх месяцев.
Согласно приказу министерства внутренних дел, трудовые мигранты, прошедшие процедуру дактилоскопии, начнут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.
Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Беларуси, детям младше шести лет, должностным лицам международных организаций, владельцам дипломатических и служебных паспортов и ряду других категорий граждан.
Президент Владимир Путин подписал закон 1 июля. В иностранном бизнес-сообществе указывали, что новые меры могут спровоцировать отъезд из страны менеджеров и других представителей сферы. Критики изменений также заявляли, что вступившие в силу требования позволят властям расширить сбор данных об иностранцах, что может негативно отразиться на сотнях тысяч мигрантов в стране.
В ООО «Москва Резорт» говорят, что получили 45 га в Пицунде на правах аренды
В ООО «Москва Резорт» заявляют, что земельный участок в Пицунде, на котором планируется строительство гостиничного и апартаментного комплекса, предоставлен компании на правах аренды.
Авторы обращения говорят, что слова из выступления экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева «трактуются неверно и вырваны из контекста»
«В 2006 году, учитывая дружеские отношения между Республикой Абхазия и правительством Москвы, Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия был принят специальный отдельный закон, в соответствии с которым имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР был передан в собственность компании, которая представляла правительство Москвы. Вместе с имущественным комплексом к данной компании перешли права пользования на земельный участок, на котором и планируется строительство гостиничного комплекса «Москва Резорт». Впоследствии данная компания реализовала имущественный комплекс непосредственно правительству Москвы. Собственник объекта произвел полный снос всех зданий и сооружений на участке, учитывая их аварийное состояние. В 2021 году компания ООО «Москва Резорт» компенсировала правительству Москвы все ранее понесенные расходы с учетом инфляции, тем самым получив право на дальнейшую реализацию проекта», – сказано в заявлении.
В компании говорят, что именно эти затраты Ткачёв и имел в виду, когда говорил о приобретении земельного участка на территории Абхазии.
«Впоследствии ООО «Москва Резорт» предоставлен данный земельный участок на условиях аренды в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Компания ООО «Москва Резорт» зарегистрирована в Минюсте Абхазии в полном соответствии с Гражданским кодексом Республики Абхазия, а мы, учредители и руководство, – все без исключения являемся гражданами Республики Абхазия и, соответственно, очень бережно относимся к нашей природе, что, безусловно, прослеживается в представленном 27 декабря проекте», – говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, в Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:
«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».
Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».
В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.
Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.
Путин предложил лишать гражданства за тяжкие преступления
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму закон "О гражданстве РФ". В нём глава государства предложил изменить критерии получения и лишения российского гражданства. Текст закона размещён в электронной базе Госдумы.
Путин предлагает ввести институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Также предлагается лишать приобретённого гражданства за тяжкие преступления, например терроризм, преступления связанные с наркотиками и преступления против государства. Путин предложил передать МВД полномочий по прекращению российского гражданства.
В законе говорится о процедуре упрощённого получения гражданства России. Она распространяется на 20 категорий, среди которых: граждане бывшего СССР и их дети, граждане иностранных государств, чьи близкие родственники-россияне проживают на территории России, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза. В законе предлагается предоставлять упрощенное гражданство при наличии в браке одного общего ребенка.
Путин также предлагает расширяются полномочия президента России в вопросах связанных с лицами, которые имеют право получить гражданство в упрощенном порядке. Глава государства сможет определять такие категории лиц в любых целях, а не только в гуманитарных. Президент также получит возможность прекращать гражданства детей, которые находятся под опекой граждан иностранных государств, независимо от места их проживания.
МИД РФ назвал «красной линией» размещение ударных систем НАТО в Грузии
Размещение на территории Грузии ударных систем НАТО станет для России «красной линией» из-за непосредственной угрозы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
Он подчеркнул, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разрыв дипломатических отношений между странами.
«Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», – сказал Руденко.
Ранее глава ведомства Сергей Лавров также заявлял, что Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии».
- Российские власти 17 декабря представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
- Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон, и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
- Переговоры США и России по контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдёт заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема встреч – ситуация на границе с Украиной, сообщили в Белом доме.
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