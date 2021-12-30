Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

Шпионов просят удалиться

Григол Лилуашвили

Грузия тихо борется со шпионскими сетями и сознательно не идет на силовое решение проблем с наказанием виновных в преступлениях против граждан страны на оккупированных территориях. Глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили рассказал о том, перед какими проблемами стоит его ведомство в условиях усилившейся напряженности между Россией и Западом.

Шпионские страсти без огласки – глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили поделился методами работы своего ведомства по обеспечению безопасности страны. В интервью телеканалу «Рустави 2» руководитель СГБ дал понять, что на территории страны действуют целые шпионские сети, но контрразведка не афиширует разоблачение людей, действующих в интересах других государств. В том числе России. Как отметил Лилуашвили, пойманных шпионов выдворяют из страны без лишней огласки:

«Я могу сказать, что каждый такой случай связан со шпионскими сетями, связан с конкретными темами, которые, как посчитали в департаменте контрразведки, представляли собой особый интерес, в связи с чем и было начато расследование. Основания для начала расследования существовали во всех 12 случаях, которые мы имеем на сегодняшний день. Впрочем, главная цель деятельности контрразведки – не только правовое наказание выявленных шпионов. Главная цель – выявление шпионских сетей и препятствие их деятельности. И мы выдворяли шпионов, но не делали этого публично. Мы не ставим целью устраивать телевизионные шоу со шпионами, на которых надевают наручники».

Embed
Шпионов просят удалиться
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:03:22 0:00
Скачать

Некоторым реплика главы СГБ показалась намеком на то, к чему привел шпионский скандал 2006 года, когда в Грузии были задержаны сотрудники российской разведки. К слову, именно под камеры. В ответ Москва организовала массовую высылку грузинских граждан со своей территории. Большинство из них до сих пор не могут получить компенсацию от России, несмотря на выигранные дела в Европейском суде по правам человека.

Осторожно относятся грузинские спецслужбы и к тому, что происходит на оккупированных территориях. На вопрос, почему СГБ до сих пор не провело ни одной операции по привлечению к ответственности лиц, виновных в убийствах граждан Грузии и свободно проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, Лилуашвили дал понять: силовые методы могут поставить под угрозу безопасность других граждан, проживающих на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси:

«Виновные должны быть наказаны, и они будут наказаны, хотя этого нельзя сделать с помощью насильственного вмешательства. Вы берете на себя ответственность за несколько тысяч наших граждан, которые сегодня живут в этих регионах? У вас есть уверенность в том, что подобные действия с нашей стороны не усложнят их положение?»

При этом Лилуашвили отметил, что СГБ вплотную занимается вопросом удерживаемых в заключении на территориях непризнанных республик грузинских граждан. По словам главы Службы госбезопасности, в данный момент ведутся переговоры об их освобождении. В большинстве случаев они заканчиваются положительным результатом. Но главная задача в другом, отмечает Лилуашвили:

«Наша цель – не просто освободить незаконно задержанных мирным путем, наша цель – решить проблему оккупации».

Впрочем, последнее обострение отношений России и Запада добавило Грузии проблем. Предельно четкий и жесткий ультиматум Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на Восток в случае его удовлетворения со стороны Запада поставит крест на евроатлантическом будущем страны. Если же США и Брюссель отвергнут требования Москвы, то ей придется доказывать, что она не шутит, когда говорит о некоем «военно-техническом ответе». В этой связи у ведомства Григола Лилуашвили явно добавляется проблем. Причем даже тактика официального Тбилиси по «нераздражению» Москвы вряд ли сработает.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG