Шпионов просят удалиться

Грузия тихо борется со шпионскими сетями и сознательно не идет на силовое решение проблем с наказанием виновных в преступлениях против граждан страны на оккупированных территориях. Глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили рассказал о том, перед какими проблемами стоит его ведомство в условиях усилившейся напряженности между Россией и Западом.

Шпионские страсти без огласки – глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили поделился методами работы своего ведомства по обеспечению безопасности страны. В интервью телеканалу «Рустави 2» руководитель СГБ дал понять, что на территории страны действуют целые шпионские сети, но контрразведка не афиширует разоблачение людей, действующих в интересах других государств. В том числе России. Как отметил Лилуашвили, пойманных шпионов выдворяют из страны без лишней огласки:

«Я могу сказать, что каждый такой случай связан со шпионскими сетями, связан с конкретными темами, которые, как посчитали в департаменте контрразведки, представляли собой особый интерес, в связи с чем и было начато расследование. Основания для начала расследования существовали во всех 12 случаях, которые мы имеем на сегодняшний день. Впрочем, главная цель деятельности контрразведки – не только правовое наказание выявленных шпионов. Главная цель – выявление шпионских сетей и препятствие их деятельности. И мы выдворяли шпионов, но не делали этого публично. Мы не ставим целью устраивать телевизионные шоу со шпионами, на которых надевают наручники».

Некоторым реплика главы СГБ показалась намеком на то, к чему привел шпионский скандал 2006 года, когда в Грузии были задержаны сотрудники российской разведки. К слову, именно под камеры. В ответ Москва организовала массовую высылку грузинских граждан со своей территории. Большинство из них до сих пор не могут получить компенсацию от России, несмотря на выигранные дела в Европейском суде по правам человека.

Осторожно относятся грузинские спецслужбы и к тому, что происходит на оккупированных территориях. На вопрос, почему СГБ до сих пор не провело ни одной операции по привлечению к ответственности лиц, виновных в убийствах граждан Грузии и свободно проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, Лилуашвили дал понять: силовые методы могут поставить под угрозу безопасность других граждан, проживающих на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси:

«Виновные должны быть наказаны, и они будут наказаны, хотя этого нельзя сделать с помощью насильственного вмешательства. Вы берете на себя ответственность за несколько тысяч наших граждан, которые сегодня живут в этих регионах? У вас есть уверенность в том, что подобные действия с нашей стороны не усложнят их положение?»

При этом Лилуашвили отметил, что СГБ вплотную занимается вопросом удерживаемых в заключении на территориях непризнанных республик грузинских граждан. По словам главы Службы госбезопасности, в данный момент ведутся переговоры об их освобождении. В большинстве случаев они заканчиваются положительным результатом. Но главная задача в другом, отмечает Лилуашвили:

«Наша цель – не просто освободить незаконно задержанных мирным путем, наша цель – решить проблему оккупации».

Впрочем, последнее обострение отношений России и Запада добавило Грузии проблем. Предельно четкий и жесткий ультиматум Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на Восток в случае его удовлетворения со стороны Запада поставит крест на евроатлантическом будущем страны. Если же США и Брюссель отвергнут требования Москвы, то ей придется доказывать, что она не шутит, когда говорит о некоем «военно-техническом ответе». В этой связи у ведомства Григола Лилуашвили явно добавляется проблем. Причем даже тактика официального Тбилиси по «нераздражению» Москвы вряд ли сработает.