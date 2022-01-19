Вопрос об импичменте Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента

Вопрос об импичменте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента. Как сообщает агентство «Рес», вопрос вызвал бурные споры на заседании.

«Первый вопрос необоснованно вынесен на рассмотрение президиума. Никаких оснований его вынесения на президиум нет. Я бы попросил снять его», – сказал спикер парламента Алан Тадтаев.

Депутат Давид Санакоев, в свою очередь, отметил, что вопрос в повестке дня сформулирован неправильно, он должен звучать «О предложении об отрешении президента от должности» вместо «О вопросе отрешения президента с должности».

Парламентарий также отметил, что 1/3 депутатов имеет право в соответствии с регламентом выносить предложение об отрешении президента на сессию, минуя президиум.

Как пишет «Рес», депутаты пришли к мнению, что нет необходимости обсуждать данный вопрос на президиуме, после чего была утверждена повестка дня сессии, включающая в себя два вопроса: проект закона «О промышленной безопасности опасных производственных предметов», и проект закона о внесении изменений в закон республики «О лицензировании отдельных видов деятельности».