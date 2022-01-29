Инициативная группа по выдвижению Алана Гаглоева уведомила ЦИК о собрании

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в своем инстаграме видео из спецприемника в Грозном: он посещал похищенную силовиками жену бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, матери правозащитника, экс-юриста российского «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву.

Мусаева несколько раз появляется в кадре: она в камере, на записи женщина не произносит ни слова.

Солтаев уверил, что Мусаева "в нормальном", "в хорошем состоянии". "Я пришел в камеру, поговорил, пообщался с ней. Она в нормальном состоянии, есть все препараты, также диетическое питание, которое доставляется Зареме Мусаевой. Так что состояние хорошее. В камере тепло, в камере есть все необходимые средства", – говорит он на видео.

Солтаев также поговорил с женщиной, которая представилась фельдшером. Она назвала состояние Мусаевой "удовлетворительным" и сказала, что ее каждый день осматривают врачи, также ей предоставлен необходимый инсулин (при этом в числе показанных лекарств присутствует "Арбидол").

Днем ранее Мансур Солтаев опубликовал в своем инстаграме видео: он якобы звонит сотрудникам спецприемника в Грозном и узнает о здоровье похищенной силовиками Заремы Мусаевой. Ему ответили, что состояние женщины "удовлетворительное, она ни на что не жалуется, все препараты имеются".

Тем временем советник президента России и председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что задержание и доставление в Чечню Заремы Мусаевой проходило "в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса". Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В комментарии Фадеева говорится, что "с юридической точки зрения ситуация понятна", а сама Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу. "Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", – заявил председатель СПЧ.

20 января вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они заявили, что должны доставить семью в суд в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Когда Янгулбаев показал удостоверение судьи, которое гарантирует неприкосновенность, вооруженные люди забрали и увезли его жену.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что похищение Мусаевой – "фантастическая история" и в Кремле предпочитают не верить таким сообщениям. Позже Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Евросоюз 23 января потребовал освободить Зарему Мусаеву и выразил озабоченность в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека в Чечне и бездействием федеральных властей в Москве.

Правозащитник, экс-юрист российского «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев находится в Грузии. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Публика».

Янгулбаев говорит, что пока не обращался к грузинским властям и чувствует себя в безопасности.