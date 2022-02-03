Анатолий Бибилов: Южная Осетия никогда не будет частью Грузии

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня посетил участок де-факто границы близ села Цнелиси, где с 2019 года выставлен пост грузинской полиции.

Бибилов заявил, что вопрос «провокационного грузинского поста» нужно решать дипломатическим путем.

«Я еще раз хочу заявить, что военным путем решения этому вопросу нет. Потому что любое силовое решение – это война. Мы войны не хотим, вопрос незаконного поста на территории Республики Южная Осетия мы решаем на женевских переговорах и в МПРИ (Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты – ред.).

Я думаю, что какое-то решение в любом случае будет. Все прекрасно понимают и наши европейские партнеры, грузинская сторона сама прекрасно об этом знает, что этот пост стоит на территории Южной Осетии. Мы же пока обеспечили безопасность наших граждан. Сотрудники Пограничной службы все для этого делают», – сказал он.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что «все остальное, кроме той части, где выставлен незаконный грузинский пост, контролируется пограничниками Республики Южная Осетия».

В комментарии, опубликованном в Instagram-аккаунте, Бибилов также написал, что отношения с Грузией остаются сложными.

«Грузинская сторона продолжает торпедировать переговоры по подписанию соглашения о неприменении силы. Не прекращая при этом попыток дискредитации нашей Республики. Говорил на встрече с военными и скажу сейчас: Южная Осетия – самодостаточная республика и никогда не будет частью Грузии. Все, как в известной песне: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим"», – сказал Бибилов.