Абхазская неделя: меньше электричества, больше ковида

На этой неделе «Черноморэнерго» объявило новый график ограничений потребления электроэнергии до пяти часов в сутки. Энергетики объясняют свое решение «ростом естественных нагрузок в зимнее время» и «незаконным потреблением, львиную долю которого составляет майнинг криптовалют». Они отмечают, что мощности, которые приходятся на майнинг, вполне хватило бы, чтобы пройти зимний период без введения каких-либо ограничений и с нормальным напряжением в сети по всей республике». «Черноморэнерго» подчеркивает, что не имеет никакого отношения к переговорам между Абхазией и Россией об увеличении объема получаемой электроэнергии из РФ.

Между тем люди сутками сидят без света и воды, в ковидных госпиталях фиксируется высокая смертность. Только за один день 10 февраля скончалось шесть человек, среди которых молодые люди и люди среднего возраста. Продлен карантин для дошкольных и школьных учреждений. Массовое заражение водителей общественного транспорта Сухума привело к перебоям в его работе. По официальной информации, более 70% водителей заразилось коронавирусной инфекцией. За четыре дня COVID-19 диагностирован примерно у двух тысяч человек, 13 человек скончались в ковидных госпиталях.

Между тем министр здравоохранения Эдуард Бутба считает, что поводов для беспокойства нет. На пресс-конференции 11 февраля он заявил, что «резкого увеличения количества тяжелых случаев коронавирусной инфекции не произошло». Реакция активистов соцсетей на высказывания министра была нелицеприятной. Люди выражали сомнение в правдивости официальной информации. «Народ оставлен один на один с этой болезнью, люди болеют целыми семьями, а министр выполняет заказ президента», – писали они. По всей видимости, всем понятно, что заявление министра здравоохранения – политическое, и это еще она попытка оправдать проведение выборов в условиях пандемии. Говоря о выборах, глава Минздрава Эдуард Бутба посоветовал избирателям использовать маски, «отправляясь на избирательный участок», и не скапливаться в местах для голосования.

Тем временем на этой неделе ЦИК завершил регистрацию инициативных групп и приступил к регистрации кандидатов в депутаты, которая завершится за 10 дней до выборов. С 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий.

На этой неделе еще двоим участникам митинга оппозиции 21 декабря изменили меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Таким образом, все участники митинга оппозиции, задержанные 8 января, отпущены под домашний арест. Один из них зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента.

Президент Аслан Бжания, который, наконец, вернулся в страну после месячного отсутствия, вот уже неделю находится на государственной даче и на работу не выходит. Однако на этой неделе Аслан Бжания поздравил с днем рождения президента Южной Осетии и заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову, в онлайн режиме обратился к участникам конференции «Право народов на самоопределение. Абхазия и большая Европа», которая проходила в Италии, и освободил от должности министра культуры Гудису Агрба.

Бездеятельность действующего президента в критической ситуации в стране вызывает все большее недовольство не только среди его оппонентов, но уже и среди сторонников. Так, Союз ветеранов и молодежи «Апсны» 11 февраля сделал заявление, в котором объявил, что в связи с полной утратой доверия к главе государства Аслану Бжания переходит в оппозицию.

Напомню, что Союз ветеранов и молодежи Апсны был создан в сентябре 2016 года и находился в объединении с ныне провластными партиями «Амцахара» и «Единая Абхазия» и общественными организациями. В 2018 году Союз ветеранов и молодежи заявил о расхождении позиций с представителями провластных партий в вопросах недвижимости и энергетики, но до сегодняшнего дня выражал готовность к сотрудничеству по другим вопросам. Сегодня эта организация объявила о готовности начать акции протеста в знак несогласия с политикой президента и потребовала его отставки.

Одновременно представитель другой общественной организации – «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Наира Амалыиа заявила, что нынешняя власть обязана сложить полномочия. Она считает, что власть полностью провалила работу во всех сферах, но ее особая обеспокоенность связана с пандемией. «Нет дороже здоровья и жизней», – пишет она на своей странице в Facebook. «Власть, которая не справилась с возложенными задачами, обязана сложить свои полномочия». Судя по комментариям под постами, верхи не могут, а низы не хотят, и для возникновения революционной ситуации не хватает только «субъективного» элемента – революционного класса, способного на революционные действия. И наше родное правительство делает все для его появления.

10 февраля в правительстве обсудили неэффективность механизма регулирования цен на топливо правительством республики. По мнению чиновников, повышение оптово-закупочных цен на нефтепродукты в России не позволяет правительству Абхазии устанавливать предельные цены на них. Напомню, что в прошлом году цены на нефтепродукты в Абхазии корректировались дважды и сегодня они на пять-шесть рублей дороже средней стоимости аналогичного топлива в России. Означать это может только повышение цены на нефтепродукты, что вписывается в бизнес-интересы некоторых членов правительства. Надо заметить, что в нашем правительстве очень часто обсуждают повышение цен на топливо, электричество, хлеб, коммунальные услуги, но очень редко говорят об индексации зарплат, пенсий и социальных пособий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия