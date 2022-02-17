Кто в ответе за смерть Геннадия Бестаева?

Родные, близкие сегодня прощаются со скончавшимся накануне Геннадием Бестаевым. К дому его сестры, куда сегодня было перевезено его тело, приходят не только люди, знавшие его лично, но и те, кто принял его историю близко к сердцу.

Тело Геннадия Бестаева перевезено из Тбилиси в село Мерети. Здесь проживает его сестра, Наира Гудадзе, и именно здесь его и похоронят, сообщила родственница погибшего. Сам Геннадий проживал в селе Зардиаанткари, однако прямо по его двору проходит ограждение, разделяющее контролируемую и неконтролируемую грузинскими властями территорию, сообщила Наира Гудадзе. На контролируемую официальным Тбилиси территорию Бестаева, который провел в цхинвальской тюрьме два года, привезли в бессознательном состоянии 16 ноября прошлого года. Ровно через три месяца он скончался в одном из госпиталей в Тбилиси.

«Вся ответственность (за смерть Геннадия Бестаева) лежит на правительстве. Сколько бы я об этом ни говорила, ни кричала и дралась, ничего не помогало, поэтому ответственность лежит на властях. Они прекрасно могли добиться его освобождения, но оставили его в руках этих убийц. Похоронить я должна его здесь», – говорит Наира Гудадзе.

53-летний Бестаев был задержан российскими военными 19 ноября 2019 года. Суд самопровозглашенной Южной Осетии приговорил его к трем годам лишения свободы за «незаконное пересечение границы», однако через два года его передали грузинской стороне, поскольку у заключенного развился инсульт. В Тбилиси он был доставлен в бессознательном состоянии и скончался, так и не приходя в себя. «Геннадий Бестаев – пятый в списке жертв оккупационного режима», – заявил в интервью грузинским СМИ лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава:

«Он – уже пятый мирный гражданин, после Татунашвили, Отхозория, Башарули и Кварацхелия, которого фактически убил оккупационный режим. Естественно, в первую очередь ответственность ложится на оккупационный режим, но, конечно, немалая ответственность ложится и на нашу власть, которая на протяжении двух лет его заключения не сделала реально ничего».

И даже после гибели Бестаев не удостоился должного внимания со стороны властей Грузии, говорит Паата Закареишвили. За два дня не было сделано ни единого официального заявления по этому поводу. А ведь во многом именно такое безразличие властей к вопросу задержанных цхинвальской стороной граждан Грузии привело к столь плачевному итогу, продолжает конфликтолог. У правительства ранее была возможность вызволить Бестаева из плена и таким образом спасти ему жизнь, утверждает Закареишвили:

«Смерть Бестаева лично мне еще раз напомнила, насколько беспомощна и некомпетентна наша власть в вопросе спасения людей, когда у тебя есть такая возможность. Когда патриархия (Грузии) попросила российскую патриархию способствовать возвращению Гахеладзе, тогда русские попросили передать им некоего Гобозова – убийцу. Вопиющим является тот факт, что на убийцу обменяли человека – Гахеладзе, который ничего криминального не совершал. В это время в тюрьме вместе с Гахеладзе сидел Бестаев. Грузинские власти не посмели даже открыть рот и сказать: мы вам убийцу передаем, давайте Бестаева тоже сюда. Более того, можно было попросить у России и из Абхазии Бебуа тоже освободить».

Да и сейчас в цхинвальской тюрьме остаются пятеро граждан Грузии, по утверждениям Пааты Закареишвили, незаконно задержанных цхинвальской стороной. Один из них – бывший военный Мамука Чхиквадзе. Смерть Геннадия Бестаева побудила друзей задержанного Чхиквадзе в очередной раз обратиться к властям Грузии с требованием предпринять действенные шаги для его освобождения.

«Мы не знаем, в каком он положении, возможно, его там пытают. Мы обращаемся к властям, чтобы они сделали как можно больше в этом направлении. А если нет, то мы перейдем к действенным шагам, начнем акции, другие действия, в общем, сделаем все, чтобы наш друг был освобожден», – сказал в видеообращении, распространенном грузинскими СМИ, один из друзей Мамуки Чхиквадзе.